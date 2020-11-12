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Молдова
 
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РОССИЯ
Молдова
  •   Главный тренер: Engin Firat
РОССИЯ

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ
РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова 1:2 РОССИЯ ЕВРО 2016: Отборочные матчи РОССИЯ 1:1 Молдова ЕВРО 2016: Отборочные матчи
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча между национальными сборными Молдовы и России.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Молдова 1.4% (2)
X 2.1% (3)
РОССИЯ 96.5% (139)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
РОССИЯ
20.00
8.00
1.22
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 7.10 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 18.50 7.20 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 8.00 1.21
  18.16 6.71 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 4.60 1.18 3.80 1.27 2.39 1.62 2.12 1.80 1.87 2.05 1.53 2.50 1.28 3.70 1.21 4.40 1.08 7.10 1.06 7.80
13.00 1.00 12.25 1.01 4.70 1.18 3.85 1.26 2.50 1.66 1.86 1.94 1.53 2.44 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.85 1.05 7.50
4.71 1.20 2.79 1.46 2.31 1.64 2.06 1.81 1.79 2.06 1.61 2.36 1.49 2.65 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.41 1.57 1.60 2.35 1.23 4.20
3.68 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.34 1.34 3.01 1.41 2.41 1.59 1.85 2.00 1.60 2.39 1.41 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.60 1.51
Букмекер Да Нет
6.10 1.14
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Где смотреть матч Молдова - РОССИЯ онлайн

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Прогнозы на матч Молдова - РОССИЯ

Исход игры
Молдова
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
РОССИЯ
96.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
27.27% (39)
Нет
72.73% (104)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
43.4% (63)
0:3 РОССИЯ
17.9% (26)
1:3 РОССИЯ
12.4% (18)
1:2 РОССИЯ
9.7% (14)
0:1 РОССИЯ
8.3% (12)
1:5 РОССИЯ
1.4% (2)
1:4 РОССИЯ
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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