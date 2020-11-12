-
Главный тренер: Engin Firat
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Защитник
-
24 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Черчесов Станислав
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ
РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.18
|3.80
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.62
|2.12
|1.80
|1.87
|2.05
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.28
|3.70
|1.21
|4.40
|1.08
|7.10
|1.06
|7.80
|
|13.00
|1.00
|12.25
|1.01
|4.70
|1.18
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.50
|1.66
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.53
|2.44
|1.27
|3.48
|1.19
|4.10
|1.06
|6.85
|1.05
|7.50
|
|—
|—
|—
|—
|4.71
|1.20
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.31
|1.64
|2.06
|1.81
|1.79
|2.06
|1.61
|2.36
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.19
|4.92
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Молдова - РОССИЯ
Исход игры
Молдова
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
РОССИЯ
96.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
27.27% (39)
Нет
72.73% (104)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
43.4% (63)
0:3 РОССИЯ
17.9% (26)
1:3 РОССИЯ
12.4% (18)
1:2 РОССИЯ
9.7% (14)
0:1 РОССИЯ
8.3% (12)
1:5 РОССИЯ
1.4% (2)
1:4 РОССИЯ
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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