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Молдова
 
Отменен
РОССИЯ

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ
РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова 1:2 РОССИЯ ЕВРО 2016: Отборочные матчи РОССИЯ 1:1 Молдова ЕВРО 2016: Отборочные матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 5
    Молдова 0% (0)
    X 20% (1)
    РОССИЯ 80% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    РОССИЯ
    14.50
    6.00
    1.27
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 12.50 6.00 1.25
    Бонус: 5 000 ₽ 14.50 6.00 1.27
    Бонус: 5 000 ₽ 13.25 5.95 1.24
      13.09 5.36 1.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.10 1.78 1.88 1.99 1.65 2.35 1.41 2.90 1.19 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60
    10.75 1.00 10.25 1.02 3.88 1.24 3.15 1.36 2.13 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
    4.13 1.22 2.46 1.54 2.07 1.74 1.85 1.95 1.61 2.29 1.49 2.61 1.39 2.91 1.14 5.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.75 1.48 2.65 1.16 5.20
    3.30 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    3.24 1.34 2.68 1.46 2.11 1.73 1.66 2.20 1.46 2.68
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.53
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Где смотреть матч Молдова - РОССИЯ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Молдова - РОССИЯ

    Исход игры
    Молдова
    0% (0)
    Ничья
    20% (1)
    РОССИЯ
    80% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (2)
    Меньше
    60% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (2)
    Нет
    60% (3)
    Популярный счёт
    0:2 РОССИЯ
    40% (2)
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