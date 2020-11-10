Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +2 =3 -15Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ
РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.60
|1.04
|4.00
|1.25
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.78
|1.88
|1.99
|1.65
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.19
|4.60
|1.14
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|
|10.75
|1.00
|10.25
|1.02
|3.88
|1.24
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.22
|—
|—
|2.46
|1.54
|2.07
|1.74
|1.85
|1.95
|1.61
|2.29
|1.49
|2.61
|1.39
|2.91
|—
|—
|1.14
|5.54
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Молдова - РОССИЯ
Исход игры
Молдова
0% (0)
Ничья
20% (1)
РОССИЯ
80% (4)
Тотал 2.5
Больше
40% (2)
Меньше
60% (3)
Обе команды забьют
Да
40% (2)
Нет
60% (3)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
40% (2)
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