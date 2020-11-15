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  3. Норвегия
Тромсё
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Дьерв
0' 45'
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
26
Steffen
Skogvang
Pedersen
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
18
Опсал
Сакариас
10
Mikael
Ingebrigtsen
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
18
Joergen
Solli
5
John
Olav
Norheim
6
Вихманн
Матиас
22
Jesper
Isaksen
80
Michael
Baidoo
39
Pibe
II
99
Фанди
Ихсан
Тромсё
3-5-2
Дьерв
5-2-3

Ход матча

14'
 
Thomas Zernichow
Simon Andreas Larsen I

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 10 (1) 0.37
2. Антонсен Кент-Аре 9 (2) 0.33
3. Mikael Ingebrigtsen 7 0.26
4. Fitim Azemi 6 0.22
5. Эспейор Рунар 4 0.15
6. Опсал Сакариас 3 0.11
7. Андерсен Магнус 2 0.07
8. Саетра Ларс 2 0.07
9. Бернтсен Даниэль 2 0.07
10. Йенсен Рубен 1 0.04
11. Lasse Nilsen 1 0.04
12. Мохаммед Ахамед 1 0.04
13. Jostein Gundersen 1 0.04
14. Арнарсон Адам 1 0.04
15. Erlend Sivertsen 0 0
16. Anders Jenssen 0 0
17. Isak Hansen-Aaroeen 0 0
18. Tobias Hafstad 0 0
Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pibe II 8 0.32
2. Diego Campos2 5 0.2
3. Espen Knudsen 4 0.16
4. Simon Andreas Larsen I 4 0.16
5. Фанди Ихсан 4 0.16
6. Daniel Aase 2 0.08
7. Michael Baidoo 2 0.08
8. Вихманн Матиас 2 (1) 0.08
9. John Olav Norheim 2 0.08
10. Ole Marius Haabestad 2 0.08
11. Thomas Zernichow 1 0.04
12. Латифу Аким 0 0
13. Joergen Solli 0 0
14. Iman Mafi 0 0
15. Haakon Suggelia 0 0

Карточки

Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 6 0
2. Саетра Ларс 5 0
3. Антонсен Кент-Аре 5 0
4. Йенсен Рубен 4 0
5. Simen Wangberg 4 0
6. Anders Jenssen 4 0
7. Eric Bugale Kitolano 4 0
8. Jacob Karlstroem 3 0
9. Erlend Sivertsen 1 0
10. Lasse Nilsen 1 0
11. Mikael Ingebrigtsen 1 0
12. Арнарсон Адам 1 0
13. Бернтсен Даниэль 1 0
14. Опсал Сакариас 1 0
15. Tobias Hafstad 1 0
Дьерв
# Игрок      
1. Simon Andreas Larsen I 6 0
2. Diego Campos2 6 0
3. John Olav Norheim 4 0
4. Iman Mafi 2 1
5. Pibe II 3 0
6. Haakon Suggelia 3 0
7. Вихманн Матиас 2 0
8. Espen Knudsen 2 0
9. Oeystein Oevretveit 2 0
10. Daniel Aase 2 0
11. Thomas Zernichow 2 0
12. Bjoernar Hove 2 0
13. Ole Marius Haabestad 2 0
14. Michael Baidoo 2 0
15. Joergen Solli 1 0
16. Jesper Isaksen 1 0
17. Torje Wichne 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тромсё 8% (4) 18% (9) 26% (13) 20% (10) 4% (2) 24% (12)
 Дьерв 19.44% (7) 8.33% (3) 8.33% (3) 16.67% (6) 22.22% (8) 25% (9)

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам
Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд Санднес 0:3 Тромсё Тромсё 0:1 Лиллестрём КФУМ 1:1 Тромсё Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Хам-Кам 0:2 Тромсё Тромсё 2:2 Согндаль Дьерв 1:0 Тромсё Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё
Дьерв Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ранхейм 5:0 Дьерв Дьерв 0:1 КФУМ Согндаль 1:0 Дьерв Дьерв 4:2 Oeygarden FK
Конгсвингер 1:1 Дьерв Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв Стрёммен 5:2 Дьерв Дьерв 1:6 Ранхейм Нест-Сотра 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсё Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дьерв: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дьерв 1:0 Тромсё Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 27 16 6 5 51 - 27 54
2. Лиллестрём 25 14 7 4 44 - 23 49
3. Согндаль 0:1 27 14 5 8 52 - 30 47
4. Ранхейм 27 13 6 8 59 - 36 45
5. Осане 27 11 8 8 55 - 42 41
6. Рёуфосс 27 9 9 9 45 - 39 36
7. КФУМ 27 9 9 9 34 - 37 36
8. Санднес 1:0 26 9 7 10 36 - 49 34
9. Хам-Кам 0:0 27 9 7 11 43 - 48 34
10. Дьерв 0:0 25 8 8 9 37 - 49 32
11. Схьёрдал-Блинк 0:0 25 8 7 10 47 - 48 31
12. Стрёммен 0:0 25 8 7 10 36 - 41 31
13. Улленсакер-Киса 26 8 5 13 41 - 57 29
14. Гроруд 25 7 6 12 37 - 50 27
15. Конгсвингер 27 4 10 13 29 - 47 22
16. Oeygarden FK 0:0 14 3 4 7 17 - 30 13
17. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Дьерв
1.38
5.55
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.40 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.30 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.55 9.10
  1.38 4.44 10.15

Самый высокий коэффициент на матч «Тромсё» – «Дьерв» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тромсё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дьерв» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тромсё» – «Дьерв», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.03 12.00 1.02 3.15 1.33 3.95 1.21 1.75 2.01 2.10 1.68 1.96 1.79 1.70 2.05 1.27 3.55 1.32 3.35 1.08 7.00 1.10 6.40 1.07 7.20 1.01 12.00
4.10 1.20 2.43 1.52 1.97 1.82 1.63 2.38 1.32 3.32 1.24 3.80 1.08 6.25
6.10 1.14 2.74 1.47 2.31 1.64 1.90 1.96 1.67 2.26 1.49 2.68 1.66 2.28 1.51 2.61 1.62 2.38 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.95 1.80 2.50 1.49 1.14 5.20 1.21 3.80
2.55 1.50 1.61 2.29 1.23 4.10
1.72 2.17 1.44 2.85 1.96 1.91 1.58 2.44 1.65 2.30 1.45 2.86
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.32 3.25
3.78 1.26 2.03 1.77 1.50 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Дьерв онлайн

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