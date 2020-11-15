39
Саетра
Ларс
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Pibe IIНападающий
-
99 Фанди ИхсанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseНападающий
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eric Bugale Kitolano
|10 (1)
|0.37
|2.
|Антонсен Кент-Аре
|9 (2)
|0.33
|3.
|Mikael Ingebrigtsen
|7
|0.26
|4.
|Fitim Azemi
|6
|0.22
|5.
|Эспейор Рунар
|4
|0.15
|6.
|Опсал Сакариас
|3
|0.11
|7.
|Андерсен Магнус
|2
|0.07
|8.
|Саетра Ларс
|2
|0.07
|9.
|Бернтсен Даниэль
|2
|0.07
|10.
|Йенсен Рубен
|1
|0.04
|11.
|Lasse Nilsen
|1
|0.04
|12.
|Мохаммед Ахамед
|1
|0.04
|13.
|Jostein Gundersen
|1
|0.04
|14.
|Арнарсон Адам
|1
|0.04
|15.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|16.
|Anders Jenssen
|0
|0
|17.
|Isak Hansen-Aaroeen
|0
|0
|18.
|Tobias Hafstad
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pibe II
|8
|0.32
|2.
|Diego Campos2
|5
|0.2
|3.
|Espen Knudsen
|4
|0.16
|4.
|Simon Andreas Larsen I
|4
|0.16
|5.
|Фанди Ихсан
|4
|0.16
|6.
|Daniel Aase
|2
|0.08
|7.
|Michael Baidoo
|2
|0.08
|8.
|Вихманн Матиас
|2 (1)
|0.08
|9.
|John Olav Norheim
|2
|0.08
|10.
|Ole Marius Haabestad
|2
|0.08
|11.
|Thomas Zernichow
|1
|0.04
|12.
|Латифу Аким
|0
|0
|13.
|Joergen Solli
|0
|0
|14.
|Iman Mafi
|0
|0
|15.
|Haakon Suggelia
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|6
|0
|2.
|Саетра Ларс
|5
|0
|3.
|Антонсен Кент-Аре
|5
|0
|4.
|Йенсен Рубен
|4
|0
|5.
|Simen Wangberg
|4
|0
|6.
|Anders Jenssen
|4
|0
|7.
|Eric Bugale Kitolano
|4
|0
|8.
|Jacob Karlstroem
|3
|0
|9.
|Erlend Sivertsen
|1
|0
|10.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|11.
|Mikael Ingebrigtsen
|1
|0
|12.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|13.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|14.
|Опсал Сакариас
|1
|0
|15.
|Tobias Hafstad
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Andreas Larsen I
|6
|0
|2.
|Diego Campos2
|6
|0
|3.
|John Olav Norheim
|4
|0
|4.
|Iman Mafi
|2
|1
|5.
|Pibe II
|3
|0
|6.
|Haakon Suggelia
|3
|0
|7.
|Вихманн Матиас
|2
|0
|8.
|Espen Knudsen
|2
|0
|9.
|Oeystein Oevretveit
|2
|0
|10.
|Daniel Aase
|2
|0
|11.
|Thomas Zernichow
|2
|0
|12.
|Bjoernar Hove
|2
|0
|13.
|Ole Marius Haabestad
|2
|0
|14.
|Michael Baidoo
|2
|0
|15.
|Joergen Solli
|1
|0
|16.
|Jesper Isaksen
|1
|0
|17.
|Torje Wichne
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тромсё
|8% (4)
|18% (9)
|26% (13)
|20% (10)
|4% (2)
|24% (12)
|Дьерв
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|25% (9)
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Oeygarden FK 1:1 Тромсё Тромсё 1:0 Конгсвингер Лиллестрём 3:0 Тромсё Тромсё 3:1 Хам-Кам
Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Тромсё 1:1 КФУМ Согндаль 1:1 Тромсё Тромсё 5:4 Осане Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Тромсё 3:1 Гроруд Санднес 0:3 Тромсё Тромсё 0:1 Лиллестрём КФУМ 1:1 Тромсё Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Хам-Кам 0:2 Тромсё Тромсё 2:2 Согндаль Дьерв 1:0 Тромсё Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё
Дьерв Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ранхейм 5:0 Дьерв Дьерв 0:1 КФУМ Согндаль 1:0 Дьерв Дьерв 4:2 Oeygarden FK
Конгсвингер 1:1 Дьерв Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Дьерв 4:2 Рёуфосс Хам-Кам 2:3 Дьерв Дьерв 1:0 Стрёммен Дьерв 0:3 Согндаль Осане 5:1 Дьерв Стрёммен 5:2 Дьерв Дьерв 1:6 Ранхейм Нест-Сотра 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсё Рёуфосс 1:1 Дьерв Дьерв 1:1 Конгсвингер Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дьерв: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|27
|16
|6
|5
|51 - 27
|54
|2.
|Лиллестрём
|25
|14
|7
|4
|44 - 23
|49
|3.
|Согндаль
|0:1
|27
|14
|5
|8
|52 - 30
|47
|4.
|Ранхейм
|27
|13
|6
|8
|59 - 36
|45
|5.
|Осане
|27
|11
|8
|8
|55 - 42
|41
|6.
|Рёуфосс
|27
|9
|9
|9
|45 - 39
|36
|7.
|КФУМ
|27
|9
|9
|9
|34 - 37
|36
|8.
|Санднес
|1:0
|26
|9
|7
|10
|36 - 49
|34
|9.
|Хам-Кам
|0:0
|27
|9
|7
|11
|43 - 48
|34
|10.
|Дьерв
|0:0
|25
|8
|8
|9
|37 - 49
|32
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|25
|8
|7
|10
|47 - 48
|31
|12.
|Стрёммен
|0:0
|25
|8
|7
|10
|36 - 41
|31
|13.
|Улленсакер-Киса
|26
|8
|5
|13
|41 - 57
|29
|14.
|Гроруд
|25
|7
|6
|12
|37 - 50
|27
|15.
|Конгсвингер
|27
|4
|10
|13
|29 - 47
|22
|16.
|Oeygarden FK
|0:0
|14
|3
|4
|7
|17 - 30
|13
|17.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тромсё» – «Дьерв» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тромсё» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дьерв» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тромсё» – «Дьерв», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.20
|1.03
|12.00
|1.02
|3.15
|1.33
|—
|—
|3.95
|1.21
|—
|—
|1.75
|2.01
|2.10
|1.68
|1.96
|1.79
|1.70
|2.05
|1.27
|3.55
|1.32
|3.35
|1.08
|7.00
|1.10
|6.40
|1.07
|7.20
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.20
|—
|—
|2.43
|1.52
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.63
|2.38
|1.32
|3.32
|1.24
|3.80
|1.08
|6.25
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.10
|1.14
|2.74
|1.47
|2.31
|1.64
|1.90
|1.96
|1.67
|2.26
|1.49
|2.68
|1.66
|2.28
|1.51
|2.61
|1.62
|2.38
|—
|—
|1.25
|4.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—