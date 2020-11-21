Брешия
1:1
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
Венеция
13' Желтая карточкаАраму Маттиа
1:0
13' ГолБизоли Димитри
1:1
33' ГолФорте Франческо
21
Лабойко
Якуб
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гецци АндреаВратарь
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
13'
13'
33'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|2
|0.29
|2.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.29
|3.
|Дессена Даниэле
|1
|0.14
|4.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.14
|5.
|Бизоли Димитри
|1
|0.14
|6.
|Ягелло Филип
|1
|0.14
|7.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.14
|8.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|9.
|Шпалек Николас
|0
|0
|10.
|Ван Де Лои Томми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|5
|0.63
|2.
|Араму Маттиа
|2 (1)
|0.25
|3.
|Фьордилино Антонио
|2
|0.25
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.13
|5.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.13
|6.
|Карлссон Отар
|1
|0.13
|7.
|Джонсон Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|1
|1
|2.
|Папетти Андреа
|1
|1
|3.
|Шпалек Николас
|2
|0
|4.
|Дессена Даниэле
|1
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|7.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|8.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|9.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|10.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|4
|0
|2.
|Модоло Марко
|2
|0
|3.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|1
|0
|6.
|Форте Франческо
|1
|0
|7.
|Араму Маттиа
|1
|0
|8.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|9.
|Мале Юссеф
|1
|0
|10.
|Тогордо Антони
|1
|0
|11.
|Джонсон Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|Венеция
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия
Венеция Последние 20 матчей: +11 =4 -5Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 1915 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция
Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Брешия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Лечче
|3:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 5
|14
|6.
|Читтаделла
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|8.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Порденоне
|1:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Монца
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Брешия
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|0:3
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Пескара
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
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