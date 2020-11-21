  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
2:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
13' Желтая карточка
Араму Маттиа
1:0
13' Гол
Бизоли Димитри
1:1
33' Гол
Форте Франческо
51' Желтая карточка
Доннарумма Альфредо
1:2
55' Гол
Форте Франческо
90' Желтая карточка
Капелло Алессандро
2:2
90' Гол
Папетти Андреа
90' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
90'+7
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Антонио
10
Араму
Маттиа
9
Капелло
Алессандро
17
Джонсон
Деннис
11
Форте
Франческо
Брешия
4-3-1-2
Венеция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.29
2. Ндой Эмануэле 2 0.29
3. Дессена Даниэле 1 0.14
4. Доннарумма Альфредо 1 0.14
5. Бизоли Димитри 1 0.14
6. Ягелло Филип 1 0.14
7. Мангравити Массимилиано 1 0.14
8. Папетти Андреа 1 0.14
9. Змрхаль Яромир 0 0
10. Шпалек Николас 0 0
11. Ван Де Лои Томми 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 6 0.75
2. Араму Маттиа 2 (1) 0.25
3. Фьордилино Антонио 2 0.25
4. Мале Юссеф 1 0.13
5. Чеккарони Пьетро 1 0.13
6. Карлссон Отар 1 0.13
7. Джонсон Деннис 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 1 1
2. Папетти Андреа 1 1
3. Шпалек Николас 2 0
4. Дессена Даниэле 1 0
5. Доннарумма Альфредо 1 0
6. Сабелли Стефано 1 0
7. Торрегросса Эрнесто 1 0
8. Йоронен Йессе 1 0
9. Мартелла Бруно 1 0
10. Мангравити Массимилиано 1 0
11. Ван Де Лои Томми 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 4 0
2. Модоло Марко 2 0
3. Капелло Алессандро 2 0
4. Молинаро Кристиан 1 0
5. Ди Мариано Франческо 1 0
6. Форте Франческо 1 0
7. Араму Маттиа 1 0
8. Феличоли Джанфилиппо 1 0
9. Мале Юссеф 1 0
10. Тогордо Антони 1 0
11. Фьордилино Антонио 1 0
12. Джонсон Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 20% (2) 0 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)
 Венеция 0 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия
Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа
Венеция Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 1915 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция
Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Брешия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия 2:0 Венеция Серия B Венеция 2:1 Брешия Серия B Венеция 1:2 Брешия Серия B Брешия 1:2 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Форте Франческо бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бизоли Димитри бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 5.80 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 4.05 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.10 2.72
  26.37 4.73 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.02 7.40 1.07 8.20 1.05 2.46 1.55 2.01 1.80 4.00 1.22 1.39 2.85 1.97 1.77 1.10 6.10 1.15 5.00 1.01 12.50 1.03 10.00
8.00 1.04 7.10 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.83 2.03 1.47 2.68 1.32 3.26 1.11 5.65 1.08 6.05 1.01 10.25
3.23 1.37 2.82 1.46 2.41 1.61 1.98 1.90 4.05 1.26 2.45 1.59 2.88 1.44 2.15 1.75 1.78 2.11 1.49 2.73 1.20 4.85 1.55 2.55 1.11 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.80 2.01 2.11 1.68 1.10 6.30 1.38 2.90 1.02 11.00
2.75 1.45 1.86 1.94 1.42 2.88 1.12 6.30 1.09 7.40
2.76 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.75 1.95 1.93 1.60 2.42 1.26 4.00 1.23 4.42 1.11 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.27 3.80
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Брешия 2:2 Венеция онлайн

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