Лечче
7:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Реджана 1915
1:0
4' ГолКода Массимо
17' Желтая карточкаПаганини Лука
2:0
20' ГолКода Массимо
3:0
37' ГолТахцидис Панайотис
4:0
50' ГолКода Массимо
4:1
58' ГолPaolo Rozzio
5:1
69' ГолФалько Филиппо
6:1
75' ГолМайер Жан
83' Желтая карточкаIvan Varone
7:1
84' ГолКальдерони Марко
86' Желтая карточкаФалько Филиппо
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Niko Kirwan
-
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
4'
1:0
17'
20'
2:0
37'
50'
58'
4:1
69'
5:1
75'
6:1
83'
84'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|7
|0.88
|2.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.38
|3.
|Манкозу Марко
|2 (1)
|0.25
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.25
|5.
|Кальдерони Марко
|1
|0.13
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.13
|7.
|Майер Жан
|1
|0.13
|8.
|Фалько Филиппо
|1
|0.13
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.13
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.13
|11.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маццокки Симоне
|4
|0.67
|2.
|Igor Radrezza
|1
|0.17
|3.
|Paolo Rozzio
|1
|0.17
|4.
|Riccardo Martinelli
|1
|0.17
|5.
|Ivan Varone
|1 (1)
|0.17
|6.
|Gabriel Lunetta
|0
|0
|7.
|Росси Фаусто
|0
|0
|8.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
|9.
|Niko Kirwan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|3
|0
|2.
|Россеттини Лука
|0
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|5.
|Кода Массимо
|1
|0
|6.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|7.
|Жута Леонард
|1
|0
|8.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|9.
|Паганини Лука
|1
|0
|10.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццокки Симоне
|3
|0
|2.
|Riccardo Martinelli
|2
|0
|3.
|Дзампано Джузеппе
|2
|0
|4.
|Ivan Varone
|2
|0
|5.
|Мураторе Симоне
|2
|0
|6.
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|7.
|Niko Kirwan
|2
|0
|8.
|Росси Фаусто
|1
|0
|9.
|Айети Арлинд
|1
|0
|10.
|Igor Radrezza
|1
|0
|11.
|Davide Voltan
|1
|0
|12.
|Черофолини Микеле
|1
|0
|13.
|Пеццелла Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|15% (3)
|5% (1)
|10% (2)
|30% (6)
|30% (6)
|10% (2)
|Реджана 1915
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче
Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне
Реджана 1915 Последние 20 матчей: +12 =4 -4Реджана 1915 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана 1915 Реджана 1915 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915
Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Лечче
|8
|4
|3
|1
|20 - 9
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|7.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|Брешия
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Порденоне
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Пескара
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3