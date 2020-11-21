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Лечче
7:1
Конец матча

Стадион:
Реджана 1915
0'
1:0
4' Гол
Кода Массимо
17' Желтая карточка
Паганини Лука
2:0
20' Гол
Кода Массимо
3:0
37' Гол
Тахцидис Панайотис
4:0
50' Гол
Кода Массимо
4:1
58' Гол
Paolo Rozzio
5:1
69' Гол
Фалько Филиппо
6:1
75' Гол
Майер Жан
83' Желтая карточка
Ivan Varone
7:1
84' Гол
Кальдерони Марко
86' Желтая карточка
Фалько Филиппо
90'+1
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
6
Меккарьелло
Бьяджо
5
Лучиони
Фабио
27
Кальдерони
Марко
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
22
Giocomo
Venturi
93
Айети
Арлинд
4
Paolo
Rozzio
15
Коста
Андреа
17
Lorenzo
Libutti
8
Ivan
Varone
5
Росси
Фаусто
11
Gabriel
Lunetta
21
Igor
Radrezza
24
Каргбо
Аугустус
10
Маццокки
Симоне
Лечче
4-3-1-2
Реджана 1915
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 7 0.88
2. Стемпиньски Мариуш 3 0.38
3. Манкозу Марко 2 (1) 0.25
4. Хендерсон Лиам 2 0.25
5. Кальдерони Марко 1 0.13
6. Тахцидис Панайотис 1 0.13
7. Майер Жан 1 0.13
8. Фалько Филиппо 1 0.13
9. Паганини Лука 1 0.13
10. Дермаку Кастриот 1 0.13
11. Листковски Марчин 0 0
Реджана 1915
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маццокки Симоне 4 0.67
2. Igor Radrezza 1 0.17
3. Paolo Rozzio 1 0.17
4. Riccardo Martinelli 1 0.17
5. Ivan Varone 1 (1) 0.17
6. Gabriel Lunetta 0 0
7. Росси Фаусто 0 0
8. Каргбо Аугустус 0 0
9. Niko Kirwan 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 3 0
2. Россеттини Лука 0 1
3. Хендерсон Лиам 1 0
4. Тахцидис Панайотис 1 0
5. Кода Массимо 1 0
6. Лучиони Фабио 1 0
7. Жута Леонард 1 0
8. Фалько Филиппо 1 0
9. Паганини Лука 1 0
10. Петриччоне Якопо 1 0
Реджана 1915
# Игрок      
1. Маццокки Симоне 3 0
2. Riccardo Martinelli 2 0
3. Дзампано Джузеппе 2 0
4. Ivan Varone 2 0
5. Мураторе Симоне 2 0
6. Гьямфи Брайт 2 0
7. Niko Kirwan 2 0
8. Росси Фаусто 1 0
9. Айети Арлинд 1 0
10. Igor Radrezza 1 0
11. Davide Voltan 1 0
12. Черофолини Микеле 1 0
13. Пеццелла Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 15% (3) 5% (1) 10% (2) 30% (6) 30% (6) 10% (2)
Реджана 1915 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче
Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне
Реджана 1915 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реджана 1915 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана 1915 Реджана 1915 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915
Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Тахцидис Панайотис бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Паганини Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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