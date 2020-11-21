Читтаделла
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Эмполи
1:0
30' ГолБенедетти Амедео
40' Желтая карточкаХаас Николас
77
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Tavernelli
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
30'
1:0
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.29
|2.
|Гарджуло Марио
|2
|0.29
|3.
|Розафио Марко
|1
|0.14
|4.
|Цаджу Франк
|1
|0.14
|5.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.14
|6.
|Гирингелли Лука
|1
|0.14
|7.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.14
|8.
|Roberto Ogunseye
|1
|0.14
|9.
|Tavernelli
|1
|0.14
|10.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|11.
|Бранка Симоне
|0
|0
|12.
|Паван Никола
|0
|0
|13.
|Томмазо Кассандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0.38
|2.
|Морео Стефано
|3
|0.38
|3.
|Манкузо Леонардо
|2
|0.25
|4.
|Байрами Недим
|1
|0.13
|5.
|Матос Ридер
|1
|0.13
|6.
|Романьоли Симоне
|1
|0.13
|7.
|Оливьери Марко
|1
|0.13
|8.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|10.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|11.
|Штулац Лео
|0
|0
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маньеро Лука
|2
|0
|2.
|Розафио Марко
|2
|0
|3.
|Адорни Давиде
|2
|0
|4.
|Roberto Ogunseye
|2
|0
|5.
|Tavernelli
|2
|0
|6.
|Йори Мануэль
|1
|0
|7.
|Пертиконе Романо
|1
|0
|8.
|Бранка Симоне
|1
|0
|9.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|10.
|Вита Алессио
|1
|0
|11.
|Проя Федерико
|1
|0
|12.
|Паван Никола
|1
|0
|13.
|Фраре Доменико
|1
|0
|14.
|Цаджу Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|2.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|4.
|Николау Димитриос
|2
|0
|5.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|6.
|Штулац Лео
|1
|0
|7.
|Морео Стефано
|1
|0
|8.
|Терзич Алекса
|1
|0
|9.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|Эмполи
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =1 -9Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне
Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Эмполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Лечче
|3:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 5
|14
|6.
|Читтаделла
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|8.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Порденоне
|1:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Монца
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Брешия
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|0:3
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Пескара
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
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