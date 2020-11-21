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Читтаделла
2:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
30' Гол
Бенедетти Амедео
40' Желтая карточка
Хаас Николас
64' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
1:1
68' Пенальти
Манкузо Леонардо
1:2
72' Гол
Оливьери Марко
2:2
90' Гол
Гарджуло Марио
90' Красная карточка
Романьоли Симоне
90'+6
77
Маньеро
Лука
84
Томмазо
Кассандро
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
19
Сиссе
Карамоко
9
Цаджу
Франк
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
8
Матос
Ридер
Читтаделла
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

30'
Бенедетти Амедео
1:0
40'
 
Хаас Николас
62'
 
Риччи Самуэле
Байрами Недим
63'
 
Оливьери Марко
Матос Ридер
63'
Tavernelli
Цаджу Франк
 
63'
Roberto Ogunseye
Сиссе Карамоко
 
64'
Бенедетти Амедео
 
68'
Розафио Марко
Д'Урсо Кристиан
 
68'
1:1
Манкузо Леонардо
72'
1:2
Оливьери Марко
(Манкузо Леонардо)
84'
Йори Мануэль
Паван Никола
 
84'
Гарджуло Марио
Бранка Симоне
 
90'
 
Журковски Шимон
Бандинелли Филиппо
90'
Гарджуло Марио
2:2
90'
 
Романьоли Симоне

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 3 0.43
2. Бенедетти Амедео 2 0.29
3. Розафио Марко 1 0.14
4. Цаджу Франк 1 0.14
5. Сиссе Карамоко 1 0.14
6. Гирингелли Лука 1 0.14
7. Д'Урсо Кристиан 1 0.14
8. Roberto Ogunseye 1 0.14
9. Tavernelli 1 0.14
10. Daniele Donnarumma 0 0
11. Бранка Симоне 0 0
12. Паван Никола 0 0
13. Томмазо Кассандро 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 3 (1) 0.38
2. Ла Мантия Андреа 3 0.38
3. Морео Стефано 3 0.38
4. Оливьери Марко 2 0.25
5. Байрами Недим 1 0.13
6. Матос Ридер 1 0.13
7. Романьоли Симоне 1 0.13
8. Бандинелли Филиппо 0 0
9. Риччи Самуэле 0 0
10. Фьямоцци Риккардо 0 0
11. Штулац Лео 0 0
12. Хаас Николас 0 0
13. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Маньеро Лука 2 0
2. Бенедетти Амедео 2 0
3. Розафио Марко 2 0
4. Адорни Давиде 2 0
5. Roberto Ogunseye 2 0
6. Tavernelli 2 0
7. Йори Мануэль 1 0
8. Пертиконе Романо 1 0
9. Бранка Симоне 1 0
10. Вита Алессио 1 0
11. Проя Федерико 1 0
12. Паван Никола 1 0
13. Фраре Доменико 1 0
14. Цаджу Франк 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Манкузо Леонардо 3 0
2. Ла Мантия Андреа 2 0
3. Бандинелли Филиппо 2 0
4. Николау Димитриос 2 0
5. Романьоли Симоне 0 1
6. Фьямоцци Риккардо 1 0
7. Штулац Лео 1 0
8. Морео Стефано 1 0
9. Хаас Николас 1 0
10. Терзич Алекса 1 0
11. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3)
 Эмполи 14.29% (2) 0 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне
Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Эмполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Читтаделла 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Эмполи 0:3 Читтаделла Кубок Читтаделла 1:1 Эмполи Серия B
Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хаас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Бенедетти Амедео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 60.00 6.00 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.60 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.14 2.89
  28.52 4.96 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.07 8.10 1.06 2.75 1.42 2.65 1.48 2.14 1.71 1.35 3.05 1.45 2.65 1.72 2.05 1.13 5.50 1.03 10.00 1.02 11.00
7.90 1.04 7.10 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.50
6.96 1.12 2.65 1.51 2.18 1.74 1.69 2.24 1.45 2.86 1.33 3.47 1.51 2.65 1.48 2.74 1.69 2.24 1.43 2.95 1.16 5.51 1.11 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.91 1.89 1.42 2.75 1.12 5.80 1.03 10.00
2.72 1.46 1.86 1.94 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40
1.96 1.93 1.61 2.40 1.27 3.95 1.56 2.50 1.27 3.95 1.14 6.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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