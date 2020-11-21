СПАЛ 2013
1:0
Перерыв
Стадион: Паоло Мацца
Пескара
1:0
28' ГолСаламон Бартош
30' Желтая карточкаВалоти Матиа
39' Желтая карточкаБальцано Антонио
22
Тиам
Демба
20
Околи
Меме
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Demba Seck
-
-
27 Espeto
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Антей ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
Ход матча
28'
30'
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.38
|2.
|Саламон Бартош
|2
|0.25
|3.
|Валоти Матиа
|2
|0.25
|4.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.13
|5.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.13
|6.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.13
|7.
|Палоски Альберто
|1
|0.13
|8.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.13
|9.
|Томович Ненад
|0
|0
|10.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|3
|0.38
|2.
|Сетер Дамир
|2
|0.25
|3.
|Вокич Деян
|1
|0.13
|4.
|Ярошински Павел
|0
|0
|5.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|6.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|7.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|4
|0
|2.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|3.
|Томович Ненад
|2
|0
|4.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0
|6.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|7.
|Сала Марко
|2
|0
|8.
|Кастро Лукас
|0
|1
|9.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|10.
|Палоски Альберто
|1
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|12.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|13.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|14.
|Раньери Лука
|1
|0
|15.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|16.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|17.
|Espeto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|2.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|3.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|6.
|Бальцано Антонио
|1
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|1
|0
|8.
|Ярошински Павел
|1
|0
|9.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|10.
|Майстро Фабио
|1
|0
|11.
|Бошич Милош
|1
|0
|12.
|Диамбо Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|Пескара
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =5 -9СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан
Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне
Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Лечче
|3:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 5
|14
|6.
|Читтаделла
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|8.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Порденоне
|1:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Монца
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Брешия
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|0:3
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Пескара
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
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