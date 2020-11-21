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СПАЛ 2013
2:0
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
1:0
28' Гол
Саламон Бартош
30' Желтая карточка
Валоти Матиа
39' Желтая карточка
Бальцано Антонио
60' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
71' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
73' Желтая карточка
Околи Меме
2:0
90' Гол
Эспозито Себастьяно
90' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
90'+8
22
Тиам
Демба
20
Околи
Меме
66
Саламон
Бартош
4
Томович
Ненад
41
Дикманн
Лоренцо
6
Эспозито
Сальваторе
7
Миссироли
Симоне
77
Д'Аллесандро
Марко
8
Валоти
Матиа
9
Палоски
Альберто
14
Ди
Франческо
Федерико
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
6
Сконьямильо
Дженнаро
47
Нзита
Мардоки
2
Белланова
Рауль
31
Бузеллато
Массимилиано
34
Фернандес
Леандро
II
19
Машанджело
Эдоардо
72
Вокич
Деян
37
Майстро
Фабио
9
Асенсио
Рауль
СПАЛ 2013
3-4-1-2
Пескара
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.38
2. Валоти Матиа 2 0.25
3. Саламон Бартош 2 0.25
4. Эспозито Сальваторе 1 0.13
5. Ди Франческо Федерико 1 0.13
6. Мурджа Алессандро 1 0.13
7. Палоски Альберто 1 0.13
8. Стрефецца Габриэль 1 0.13
9. Эспозито Себастьяно 1 0.13
10. Томович Ненад 0 0
11. Серникола Леонардо 0 0
12. Сала Марко 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 3 0.38
2. Сетер Дамир 2 0.25
3. Вокич Деян 1 0.13
4. Ярошински Павел 0 0
5. Вентола Кристиан 0 0
6. Асенсио Рауль 0 0
7. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 4 0
2. Дикманн Лоренцо 2 1
3. Томович Ненад 2 0
4. Д'Аллесандро Марко 2 0
5. Саламон Бартош 2 0
6. Стрефецца Габриэль 2 0
7. Сала Марко 2 0
8. Эспозито Сальваторе 2 0
9. Эспозито Себастьяно 2 0
10. Кастро Лукас 0 1
11. Миссироли Симоне 1 0
12. Палоски Альберто 1 0
13. Ди Франческо Федерико 1 0
14. Мурджа Алессандро 1 0
15. Серникола Леонардо 1 0
16. Раньери Лука 1 0
17. Околи Меме 1 0
18. Espeto 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Нзита Мардоки 1 1
2. Бузеллато Массимилиано 2 0
3. Вентола Кристиан 2 0
4. Машанджело Эдоардо 2 0
5. Фернандес Леандро II 2 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Бальцано Антонио 1 0
8. Ярошински Павел 1 0
9. Омеонга Стефан 1 0
10. Майстро Фабио 1 0
11. Бошич Милош 1 0
12. Диамбо Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4) 0 15.38% (2)
 Пескара 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =5 -9
СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан
Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне
Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бальцано Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Валоти Матиа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Саламон Бартош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 0.00 0.00
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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.04 7.30 1.06 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.48 2.65 1.33 3.18 1.13 5.25 1.09 5.80 1.01 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.87 1.93 1.44 2.79 1.13 5.80 1.09 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
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