Порденоне
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio Guido Teghil
Монца
1:0
1' ГолМусёлик Себастьян
16
Luca
Magnino
20
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Aldo Banse
-
32 Karlo Butic
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.5
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.25
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.13
|4.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.13
|5.
|Барисон Альберто
|1
|0.13
|6.
|Фаласко Никола
|0
|0
|7.
|Берра Филиппо
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Karlo Butic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|2 (2)
|0.29
|2.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.29
|3.
|Мота Дани
|1
|0.14
|4.
|Фраттези Давиде
|1
|0.14
|5.
|Мачин Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|2.
|Фаласко Никола
|2
|0
|3.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|4.
|Кало Джакомо
|2
|0
|5.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|6.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|7.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|8.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|9.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|10.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|11.
|Барисон Альберто
|1
|0
|12.
|Luca Magnino
|1
|0
|13.
|Karlo Butic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барилла Антонино
|1
|1
|2.
|Marco Armellino
|2
|0
|3.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|4.
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|5.
|Барберис Андреа
|1
|0
|6.
|Марич Мирко
|1
|0
|7.
|Фоссати Марко
|1
|0
|8.
|Мота Дани
|1
|0
|9.
|Carlos Augusto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Монца
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +5 =9 -6Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина
Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: +10 =7 -3Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Монца: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Лечче
|3:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 5
|14
|6.
|Читтаделла
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|8.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Порденоне
|1:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Монца
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|11.
|Брешия
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|0:3
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|19.
|Пескара
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров