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Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
1:0
1' Гол
Мусёлик Себастьян
1:1
56' Гол
Марич Мирко
72' Желтая карточка
Кало Джакомо
90' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90'+4
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
20
Паза
Симоне
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
11
Мусёлик
Себастьян
1
Ламанна
Эугенио
2
Донати
Джулио
18
Бетелла
Давиде
6
Беллучи
Джузеппе
30
Carlos
Augusto
21
Marco
Armellino
8
Барберис
Андреа
10
Andrea
D'Errico
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
24
Марич
Мирко
Порденоне
4-3-1-2
Монца
4-3-1-2

Ход матча

1'
Мусёлик Себастьян
(Дьяв Давиде)
1:0
56'
1:1
Марич Мирко
(Гюткьяр Кристиан)
66'
 
Фраттези Давиде
Marco Armellino
67'
 
Мота Дани
Марич Мирко
72'
Кало Джакомо
 
77'
 
Мачин Хосе
Боатенг Кевин-Принс
81'
Малламо Алессандро
Чиурриа Патрик
 
85'
Karlo Butic
Мусёлик Себастьян
 
88'
 
Марин Антонио
Andrea D'Errico
88'
 
Колпани Андреа
Гюткьяр Кристиан
90'
 
Беллучи Джузеппе

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 4 (1) 0.5
2. Мусёлик Себастьян 2 0.25
3. Чиурриа Патрик 1 0.13
4. Скавоне Мануэль 1 0.13
5. Барисон Альберто 1 0.13
6. Фаласко Никола 0 0
7. Берра Филиппо 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Karlo Butic 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.29
2. Боатенг Кевин-Принс 2 (2) 0.29
3. Марич Мирко 1 0.14
4. Мота Дани 1 0.14
5. Фраттези Давиде 1 0.14
6. Мачин Хосе 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Кало Джакомо 3 0
2. Кампорезе Микеле 2 0
3. Фаласко Никола 2 0
4. Фольякко Алессандро 2 0
5. Дьяв Давиде 2 0
6. Бассоли Алессандро 1 0
7. Мисурака Джанвито 1 0
8. Гавацци Давиде 1 0
9. Скавоне Мануэль 1 0
10. Мусёлик Себастьян 1 0
11. Барисон Альберто 1 0
12. Luca Magnino 1 0
13. Karlo Butic 1 0
Монца
# Игрок      
1. Барилла Антонино 1 1
2. Беллучи Джузеппе 2 0
3. Marco Armellino 2 0
4. Боатенг Кевин-Принс 1 0
5. Барберис Андреа 1 0
6. Марич Мирко 1 0
7. Фоссати Марко 1 0
8. Мота Дани 1 0
9. Carlos Augusto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Монца 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина
Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево
Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Монца: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 0:0 Монца Кубок Порденоне 1:1 Монца Серия C Монца 0:2 Порденоне Серия C Монца 6:3 Порденоне Лега Про, Понижение
Порденоне 0:2 Монца Лега Про, Понижение Монца 1:0 Порденоне Лега Про Порденоне 0:1 Монца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Мусёлик Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.10 1.35 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 1.53 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.04 2.22
  7.41 1.38 5.22

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.20 1.07 4.90 1.15 2.41 1.57 2.00 1.81 1.65 1.40 1.38 2.90 1.09 6.50 1.10 6.30 1.10 6.25 1.01 12.50 1.02 11.00
7.00 1.06 6.10 1.10 3.10 1.35 2.36 1.59 1.77 2.16 1.40 2.95 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60
4.64 1.21 2.92 1.45 3.25 1.37 2.27 1.68 1.45 2.84 1.27 3.96 1.60 2.43 1.42 2.99 1.32 3.55 1.56 2.51 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.79 2.02 1.42 2.75 1.10 6.40 1.03 10.00 1.02 11.00
2.53 1.52 1.74 2.09 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
2.80 1.47 2.29 1.66 1.78 2.11 1.49 2.71 1.25 4.11 1.13 6.43 1.23 4.34 1.48 2.75 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.21 1.25 3.75
3.60 1.29 2.45 1.55 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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