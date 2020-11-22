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Фиорентина
0:0
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Глик Камил
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
11
Куаме
Кристиан
10
Кастровилли
Гаэтано
34
Амрабат
Софьян
8
Дункан
Альфред
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
21
Мончини
Габриэле
Фиорентина
3-5-2
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

18'
 
Глик Камил
44'
Сапонара Риккардо
Рибери Франк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.5
2. Бираги Кристиано 1 0.13
3. Кьеза Федерико 1 0.13
4. Миленкович Никола 1 0.13
5. Песселья Херман 1 0.13
6. Влахович Душан 1 0.13
7. Куаме Кристиан 1 0.13
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.38
2. Капрари Джанлука 3 0.38
3. Кальдирола Лука 2 0.25
4. Инсинье Роберто 1 0.13
5. Летиция Гаэтано 1 0.13
6. Сау Марко 0 0
7. Фулон Дам 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Кастровилли Гаэтано 2 0
3. Миленкович Никола 2 0
4. Лирола Поль 2 0
5. Мартинес Лукас II 0 1
6. Рибери Франк 1 0
7. Бонавентура Джакомо 1 0
8. Бираги Кристиано 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 3 0
2. Скьяттарелла Паскуале 3 0
3. Фулон Дам 3 0
4. Капрари Джанлука 1 1
5. Кальдирола Лука 2 0
6. Маджио Кристиан 1 0
7. Ионице Артур 1 0
8. Дабо Брайан 1 0
9. Импрота Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Беневенто 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе
Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи
Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фиорентина 0:3 Беневенто Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:3 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
3. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
5. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
8. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
9. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Фиорентина 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14. Беневенто 0:0 Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
15. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Фиорентина 97.3% (146)
X 2.7% (4)
Беневенто 0% (0)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Беневенто
1.93
4.90
6.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.25 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 2.75 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.90 6.50
  1.93 2.72 6.70

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.30 3.50 1.19 4.60 1.05 9.50 1.74 2.11 1.04 10.00 1.25 3.90 1.19 4.60 1.09 6.30 1.07 7.20 1.01 13.00 1.01 12.50
14.50 1.02 5.10 1.17 4.05 1.25 2.44 1.57 1.93 1.89 1.62 2.44 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.20 1.08 8.00 1.02 14.50
4.12 1.25 3.47 1.33 2.81 1.46 2.06 1.83 1.74 2.17 1.51 2.65 1.83 2.05 1.60 2.43 1.19 4.96 1.96 1.93 1.70 2.22 1.55 2.53 1.14 6.02 1.53 2.65 1.16 5.50 1.11 7.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.23 3.95
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
1.54 2.57 1.31 3.57 2.05 1.83 1.64 2.34 1.45 2.85 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Беневенто

Исход игры
Фиорентина
97.3% (146)
Ничья
2.7% (4)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
31.3% (47)
2:0 Фиорентина
27.3% (41)
1:0 Фиорентина
24% (36)
3:1 Фиорентина
10% (15)
3:0 Фиорентина
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 Фиорентина
1.3% (2)
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