Фиорентина
0:0
Перерыв
Стадион: Артемио Франки
Беневенто
18' Желтая карточкаГлик Камил
98
Роша
Игор
II
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.5
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.13
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.13
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.13
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.13
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.13
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.38
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.38
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.25
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.13
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.13
|6.
|Сау Марко
|0
|0
|7.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0
|4.
|Лирола Поль
|2
|0
|5.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|6.
|Рибери Франк
|1
|0
|7.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|3
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|3.
|Фулон Дам
|3
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|5.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|6.
|Маджио Кристиан
|1
|0
|7.
|Ионице Артур
|1
|0
|8.
|Дабо Брайан
|1
|0
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|40% (4)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Беневенто
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =5 -4Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе
Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи
Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|9.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Беневенто
Исход игры
Фиорентина
97.3% (146)
Ничья
2.7% (4)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
31.3% (47)
2:0 Фиорентина
27.3% (41)
1:0 Фиорентина
24% (36)
3:1 Фиорентина
10% (15)
3:0 Фиорентина
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
3:2 Фиорентина
1.3% (2)
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