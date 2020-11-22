Фиорентина
0:1
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Беневенто
18' Желтая карточкаГлик Камил
0:1
52' ГолИмпрота Риккардо
53' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
74' Желтая карточкаХетемай Перпарим
87' Желтая карточкаБираги Кристиано
90' Желтая карточкаЛирола Поль
98
Роша
Игор
II
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
52'
53'
74'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.5
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.13
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.13
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.13
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.13
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.13
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.38
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.38
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.25
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.13
|5.
|Импрота Риккардо
|1
|0.13
|6.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.13
|7.
|Сау Марко
|0
|0
|8.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лирола Поль
|3
|0
|2.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|3.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|5.
|Миленкович Никола
|2
|0
|6.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|7.
|Рибери Франк
|1
|0
|8.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|3
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|3.
|Фулон Дам
|3
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|5.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|6.
|Маджио Кристиан
|1
|0
|7.
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|8.
|Ионице Артур
|1
|0
|9.
|Дабо Брайан
|1
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|11.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|40% (4)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Беневенто
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =5 -4Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе
Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи
Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|8.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Беневенто
Исход игры
Фиорентина
97.3% (146)
Ничья
2.7% (4)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
31.3% (47)
2:0 Фиорентина
27.3% (41)
1:0 Фиорентина
24% (36)
3:1 Фиорентина
10% (15)
3:0 Фиорентина
2% (3)
3:2 Фиорентина
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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