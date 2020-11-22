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  3. Италия
Фиорентина
0:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Глик Камил
0:1
52' Гол
Импрота Риккардо
53' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
74' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
87' Желтая карточка
Бираги Кристиано
90' Желтая карточка
Лирола Поль
90'+7
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
11
Куаме
Кристиан
10
Кастровилли
Гаэтано
34
Амрабат
Софьян
8
Дункан
Альфред
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
21
Мончини
Габриэле
Фиорентина
3-5-2
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

18'
 
Глик Камил
44'
Сапонара Риккардо
Рибери Франк
 
46'
 
Инсинье Роберто
Сау Марко
52'
0:1
Импрота Риккардо
(Инсинье Роберто)
53'
 
Летиция Гаэтано
55'
Кутроне Патрик
Куаме Кристиан
 
56'
Пульгар Эрик
Дункан Альфред
 
57'
Лирола Поль
Роша Игор II
 
66'
 
Маджио Кристиан
Летиция Гаэтано
72'
Валеро Борха
Амрабат Софьян
 
74'
 
Хетемай Перпарим
78'
 
Лападула Джанлука
Мончини Габриэле
83'
 
Тельо Андрес
Импрота Риккардо
87'
Бираги Кристиано
 
90'
Лирола Поль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.5
2. Бираги Кристиано 1 0.13
3. Кьеза Федерико 1 0.13
4. Миленкович Никола 1 0.13
5. Песселья Херман 1 0.13
6. Влахович Душан 1 0.13
7. Куаме Кристиан 1 0.13
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.38
2. Капрари Джанлука 3 0.38
3. Кальдирола Лука 2 0.25
4. Инсинье Роберто 1 0.13
5. Импрота Риккардо 1 0.13
6. Летиция Гаэтано 1 0.13
7. Сау Марко 0 0
8. Фулон Дам 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Лирола Поль 3 0
2. Бираги Кристиано 2 0
3. Чеккерини Федерико 2 0
4. Кастровилли Гаэтано 2 0
5. Миленкович Никола 2 0
6. Мартинес Лукас II 0 1
7. Рибери Франк 1 0
8. Бонавентура Джакомо 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 3 0
2. Скьяттарелла Паскуале 3 0
3. Фулон Дам 3 0
4. Капрари Джанлука 1 1
5. Кальдирола Лука 2 0
6. Маджио Кристиан 1 0
7. Хетемай Перпарим 1 0
8. Ионице Артур 1 0
9. Дабо Брайан 1 0
10. Импрота Риккардо 1 0
11. Летиция Гаэтано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Беневенто 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе
Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи
Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Фиорентина 0:3 Беневенто Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:3 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 1:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома 3:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
8. Интер Милан 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Верона 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
10. Сампдория 1:2 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья 2:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 16 8
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма 0:3 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Фиорентина 97.3% (146)
X 2.7% (4)
Беневенто 0% (0)
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 21.00 3.75 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 5.70 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.90 6.50
  10.58 3.31 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.90 1.25 2.65 1.47 1.30 3.50 1.02 13.00 1.30 3.50 1.07 8.40 1.74 2.11 1.05 9.50 1.25 3.90 1.19 4.60 1.09 6.30 1.07 7.20 1.01 13.00 1.01 12.50
14.50 1.02 5.10 1.17 4.05 1.25 2.44 1.57 1.93 1.89 1.62 2.44 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.20 1.08 8.00 1.02 14.50
3.59 1.31 2.99 1.42 2.37 1.62 1.83 2.06 2.35 1.63 1.92 1.96 1.45 2.85 1.30 3.70 1.22 4.54 1.96 1.93 1.70 2.22 1.55 2.53 1.14 6.02 1.53 2.65 1.16 5.50 1.11 7.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.23 3.95
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
1.54 2.57 1.31 3.57 2.05 1.83 1.64 2.34 1.45 2.85 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Фиорентина 0:1 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Беневенто

Исход игры
Фиорентина
97.3% (146)
Ничья
2.7% (4)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
31.3% (47)
2:0 Фиорентина
27.3% (41)
1:0 Фиорентина
24% (36)
3:1 Фиорентина
10% (15)
3:0 Фиорентина
2% (3)
3:2 Фиорентина
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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