Угловой снова "Рома" заработала у чужих ворот. Подача с левого фланга в центр штрафной - до мяча дотягивается вратарь "Пармы".

20 минут остается играть соперникам в этом поединке. Ничего интересного не происходит на футбольном поле. Соперники просто доигрывают матч.

Фонсека по кромке поля бродит сейчас. Верету не успевает к мячу, который в его адрес отправлял партнер. Сепе выходит из рамки и выносит мяч подальше от опасной зоны.

Мхитарян отдавал пас на Педро с левого фланга. Испанец пытался мягко забросить сферу в дальний угол, но в цель он по итогу не попал.

"Рома" на своем половине поля мяч сейчас перекатывает. Не форсируют больше события на футбольном поле "волки". Честно говоря, мне бы хотелось хоть какую-то интригу в матче увидеть.

Второй тайм стартовал в нашем поединке. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, ротаций пока в нашей встрече действительно не было. Продолжаем смотреть за игрой тех футболистов, которые блистали на поле до перерыва.

Ибаньес зарядил по ногам Жервиньо. Фол не зафиксирован, но только по той простой причине, что положение "вне игры" было у ивуарийца.

Удар по воротам нанес Жервиньо. В рамку игрок не попал. Сфера полетела слишком высоко и неточно. Мог и поточнее здесь действовать футболисты команды гостей.

Не попадает по мячу Педро после прострела от Вильяра с левого края штрафной. Мяч прилетает прямо по позиции голкипера "Пармы".

Ничего не получается впереди у "крестоносцев". Нет точных ударов в створ, нет моментов, нет голов. Набрать хотя бы очко в этой встрече будет практически нереально.

Вильяр прострелил мяч справа теперь. Верету добрался до мяча, но направил он сферу куда-то в сторону трибун. Крайне неудачный выстрел.

Жуан Жезус на поле вместо Рожера Ибаньеса появился. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

МОМЕНТ! Педро получил мяч слева, после чего выстрелил в дальний угол, и мяч пролетел рядом со стойкой. Не везет римлянам. Там еще и офсайд был.

Карсдорп после передачи с левого фланга в центр наносил удар по воротам соперника. Попадает он в защитника, который выбросился на этот удар.

Необходимо хотя бы гол забивать футболистам "Пармы", чтобы вернуться в эту встречу. Пока ничего интересного "крестоносцы" не показывают, честно говоря.

Еще один прострел с фланга на Верету, который выстреливает по рамке "Пармы". Мяч летит в миллиметрах от правой штанги. Снова "Роме" не везет.

Практически нет сегодня контратакующей игры у "Пармы". Честно говоря, совсем не понятно, за счет чего "крестоносцы" могут хотя бы один гол отыграть.

Замена в составе "Пармы". Жервиньо с поля уходит. Карамо вместо него появляется.

Брунетта на поле вместо Осорио появился у "Пармы" на оставшиеся полчаса игры.

Уверенно смотрится сегодня "Рома". В онлайн-таблице "волки" располагаются на третьей строчке.

Середина второго тайма у нас идет. Владеет инициативой на футбольном поле по-прежнему римская команда. Хочется уже увидеть хотя бы одну атаку в исполнении гостей.

Карамо первый удар по воротам наносит сейчас. Выстрели Янн с правого края в ближний угол, и сфера точно в Миранте прилетела.

Первый тайм

— Так и есть! Свисток арбитра! После первого тайма счет на табло - 3:0. "Рома" громит на своем поле "Парму" после первого тайма.

44' Вряд ли судья решится добавлять к первому тайму слишком много. Скорее всего, прозвучит свисток на перерыв у нас.

43' МОМЕНТ! Все понимают, что идет игра у Мхитаряна! Следует снова передача на линию штрафной, откуда Генрих мощно пробивает в дальний угол, и сфера улетает левее цели.

42' Очередной угловой подали футболисты "Ромы". Отбиваются игроки "Пармы", выбивая сферу подальше от собственной рамки.

41' Думаю, что с таким отношением к игре, "Парме" можно было бы сегодня не приезжать в Рим. Уже после первого тайма гости уступают разгромно.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 3:0!

Дубль армянского полузащитника! Передача на правый край от Майораля. Карсдорп выкатывает сферу на дальнюю штангу, которую уверенно замыкает Генрих Мхитарян!

39' Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Стоит констатировать тот факт, что пока у гостей нет никаких шансов.

37' Мхитарян прилетел в свою штрафную по время контратаки "Пармы". Успел он в центр штрафной, и головой сыграл за пределы поля. Угловой для гостей.

36' Слишком сильный пас выполняет Вильяр с правого фланга на Педро, который, несмотря на ускорение, до снаряда добежать не сумел. Потеря.

35' Параллельным курсом миланский "Интер" играет на своем поле с "Торино", и в том поединке пока не может забить. 0:0 горит на табло в Милане.

34' Не могут "крестоносцы" опустить мяч на газон. Наконец, удается это сделать Куцке, который пробивает в дальний угол из-за пределов штрафной, и мяч прилетает прямо в руки голкиперу.

33' Просто на кураже сейчас действуют римляне. Никаких вопросов нет к самоотдаче игроков в красной форме, а вот "Парма", как мне кажется, мяч перестала чувствовать совсем.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 2:0!

Вот это да! Попал, так попал Генрих! Оставил ему грудью снаряд Майораль, получив удар в спину. Пробил набежавший на мяч Мхиатрян, который направил снаряд под перекладину!

30' Засчитывает гол арбитр. Видеоассистенты пересмотрели эпизод, и приняли решение все-таки указать на центр поля. Так что "Рома" впереди.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЙОРАЛЬ! 1:0!

Передача от Спинаццолы с левого края. Майораль избегает офсайда, получает мяч в чужой штрафной и пробивает в дальний угол. Без шансов для Сепе!

27' "Рома" совсем ослабила свое давление в последние минуты встречи. Нужны активные действия в исполнении римской "волчицы".

26' Мхитарян сейчас с левого фланга пытался продраться к штрафной своего соперника. Не удается Генриху прострелить в итоге. Снова защитники "Пармы" накрывают подачу.

25' Кстати говоря, пока вся активность "Ромы" исходит исключительно через левый фланг. Слишком много прострелов, подач и просто активных действий на той бровке. Справа тишина.

24' Еще одна подача от Майораля, но вновь сфера в руки Сепе прилетает. Уверенные действия голкипера "Пармы" не могут не впечатлять.

23' Сепе снова справляется с навесом соперника с левого фланга. Пока у вратаря гостей все получается в этой встрече.

22' Середина первого тайма идет у нас. Утихли атакующие ряды "Ромы" в последние минуты встречи. Спинаццола едва не получил мяч на половине поля соперника. Мог убегать он к воротам соперника и реализовывать свой момент, но отработали в обороне защитники.

20' Успевает Миранте сыграть на выходе, отбирая сферу в Жервиньо. Но судья поднимает флажок. Оказывается, у ивуарийцы было положение "вне игры".

19' Манчини сумел оторваться от соперника и с левого фланга выполнял навесную подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

18' Снова Сепе справляется с подачей от Кристанте. Слева снова мяч полетел в штрафную "Пармы", и на выходе не побоялся сыграть вратарь гостей.

17' Кристанте отметился дальним ударом по воротам соперника. По замысловатой траектории сфера приземлилась точно в руки голкиперу "крестоносцев".

16' Спинаццола выполнял пас с левого фланга в центр. Угодила сфера в ногу защитнику, и после рикошета мяч прилетел точно в руки голкиперу "Пармы".

15' 15 минут в нашем матче позади. "Парма" изо всех сил отбивается от атак соперника. Мхитарян с линии штрафной выстреливал в левый угол ворот соперника после скидки от Педро. Мяч рядом со стойкой просвистел.

14' Карсдорп взял инициативу за проход к чужим воротам на себя. Пробросил сферу на ход футболист, но сделал это слишком сильно. Снаряд киперу гостей достался.

13' Майораль обострял ситуацию у ворот соперника, выполняя пас в центр штрафной, но защитники были готовы к такому раскладу. Отбиваются пармезанцы.

11' Спинаццола завалил на левом фланге Осорио. Рефери ничего не оставалось, кроме как дать свисток и определить нарушение правил.

10' 10 минут откатали на поле соперники. Что-то мне подсказывает, что голы у нас будут еще в первом тайме. По крайней мере, "Рома" настроена забить.

9' Классная передача Майораля на Верету. Тот мощно пробил, уверенно положив корпус. Сфера прилетела точно по позиции голкипера пармезанцев.

8' Смоллинг сегодня не смог выйти на поле. Получил футболист пищевое отравление, и уже в течение нескольких дней восстанавливает свой организм, проводя предписанные процедуры. К матчу Лиги Европы Крис должен будет поправиться.

7' Перед началом встречи "Рома" шла на пятом месте. Есть у римлян шикарная возможность улучшить свое турнирное положение. Тем более, что кто-то из лидеров сегодня очки обязательно потеряет. В частности, в матче "Наполи" - "Милан" - уж точно.

6' Подача от угла поля - выходит вратарь "Пармы" из ворот, играя кулаками подальше от собственной рамки. Неплохая игра кипера в створе.

5' Хороший темп в нашем матче. На хороших скоростях ходит сферу у соперников. Спинаццола выполняет прострел с левого фланга на дальнюю штангу - играют в защите "крестоносцы", выбивая сферу на угловой.

4' А сейчас на оперативный простор вырвался Жервиньо. Поставил он корпус оппоненту, но поскользнулся на мяче и рухнул на газон. Впрочем, там был офсайд у ивуарийца. Игру судья остановил.

3' Ибаньес успевает сейчас прервать передачу, идущую на Жервиньо. Удается игроку обороны "Ромы" вынести сферу подальше от опасной зоны.

2' Футболисты "Ромы" сегодня вышли на поле в чисто красных цветах, в то время, как футболисты "Пармы" предстали перед нами в желтом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.