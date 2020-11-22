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  3. Италия
Рома
3:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Парма
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
1
Сепе
Луиджи
8
Грасси
Альберто
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
18
Сиприен
Вилан
19
Зом
Симон
45
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
Рома
3-4-2-1
Парма
5-3-2

Ход матча

28'
Майораль Борха
(Спинаццола Леонардо)
1:0
32'
Мхитарян Генрих
2:0
41'
Мхитарян Генрих
(Карсдорп Рик)
3:0
55'
Жуан Жезус
Ибаньес Рожер
 
62'
 
Куртич Ясмин
Куцка Юрай
62'
 
Карамо Янн
Жервиньо Куасси
63'
 
Брунетта Хуан
Осорио Йордан
65'
Перес Карлес
Майораль Борха
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.63
2. Верету Жордан 4 (3) 0.5
3. Педро Родригес 3 0.38
4. Джеко Эдин 3 0.38
5. Спинаццола Леонардо 1 0.13
6. Майораль Борха 1 0.13
7. Перес Карлес 1 0.13
8. Кумбулла Мараш 1 0.13
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.25
2. Жервиньо Куасси 2 0.25
3. Гальоло Риккардо 1 0.13
4. Карамо Янн 1 0.13
5. Куртич Ясмин 1 0.13
6. Куцка Юрай 1 (1) 0.13
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 2 0
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Джеко Эдин 1 0
4. Педро Родригес 1 0
5. Сантон Давиде 1 0
6. Пеллегрини Лоренцо 1 0
7. Кумбулла Мараш 1 0
8. Ибаньес Рожер 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Эрнани Азеведо 2 0
5. Пеццелла Джузеппе 2 0
6. Дармиан Маттео 1 0
7. Бругман Гастон 1 0
8. Лорини Венсан 1 0
9. Грасси Альберто 1 0
10. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 12.5% (2) 0 31.25% (5) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4)
 Парма 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София
Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона
Парма Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя
Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Рома: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Рома 2:1 Парма Серия A Парма 0:2 Рома Кубок Парма 2:0 Рома Серия A Рома 2:1 Парма Серия A
Парма 0:2 Рома Серия A Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 1:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома 3:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
8. Интер Милан 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Верона 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
10. Сампдория 1:2 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья 2:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 16 8
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма 0:3 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • Второй тайм
  • 74'
    "Рома" на своем половине поля мяч сейчас перекатывает. Не форсируют больше события на футбольном поле "волки". Честно говоря, мне бы хотелось хоть какую-то интригу в матче увидеть.
  • 72'
    Мхитарян отдавал пас на Педро с левого фланга. Испанец пытался мягко забросить сферу в дальний угол, но в цель он по итогу не попал.
  • 71'
    Фонсека по кромке поля бродит сейчас.  Верету не успевает к мячу, который в его адрес отправлял партнер. Сепе выходит из рамки и выносит мяч подальше от опасной зоны.
  • 70'
    20 минут остается играть соперникам в этом поединке. Ничего интересного не происходит на футбольном поле. Соперники просто доигрывают матч.
  • Угловой
    69'
    Угловой снова "Рома" заработала у чужих ворот. Подача с левого фланга в центр штрафной - до мяча дотягивается вратарь "Пармы".
  • Замена
    68'
    Перес Карлес вместо Майораля на поле появился в составе "Ромы".
  • 67'
    Карамо первый удар по воротам наносит сейчас. Выстрели Янн с правого края в ближний угол, и сфера точно в Миранте прилетела.
  • 66'
    Середина второго тайма у нас идет. Владеет инициативой на футбольном поле по-прежнему римская команда. Хочется уже увидеть хотя бы одну атаку в исполнении гостей.
  • 65'
    Уверенно смотрится сегодня "Рома". В онлайн-таблице "волки" располагаются на третьей строчке. 
  • Замена
    64'
    Куртич вместо Куцки выше на поле в составе "Пармы". Сразу тройная ротация.
  • Замена
    63'
    Брунетта на поле вместо Осорио появился у "Пармы" на оставшиеся полчаса игры.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Пармы". Жервиньо с поля уходит. Карамо вместо него появляется.
  • 61'
    Практически нет сегодня контратакующей игры у "Пармы". Честно говоря, совсем не понятно, за счет чего "крестоносцы" могут хотя бы один гол отыграть.
  • Опасный момент
    59'
    Еще один прострел с фланга на Верету, который выстреливает по рамке "Пармы". Мяч летит в миллиметрах от правой штанги. Снова "Роме" не везет.
  • 58'
    Необходимо хотя бы гол забивать футболистам "Пармы", чтобы вернуться в эту встречу. Пока ничего интересного "крестоносцы" не показывают, честно говоря.
  • 57'
    Карсдорп после передачи с левого фланга в центр наносил удар по воротам соперника. Попадает он в защитника, который выбросился на этот удар.
  • Опасный момент
    56'
    МОМЕНТ! Педро получил мяч слева, после чего выстрелил в дальний угол, и мяч пролетел рядом со стойкой. Не везет римлянам. Там еще и офсайд был.
  • Замена
    54'
    Жуан Жезус на поле вместо Рожера Ибаньеса появился. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.
  • 53'
    Вильяр прострелил мяч справа теперь. Верету добрался до мяча, но направил он сферу куда-то в сторону трибун. Крайне неудачный выстрел.
  • 51'
    Ничего не получается впереди у "крестоносцев". Нет точных ударов в створ, нет моментов, нет голов. Набрать хотя бы очко в этой встрече будет практически нереально.
  • 50'
    Не попадает по мячу Педро после прострела от Вильяра с левого края штрафной. Мяч прилетает прямо по позиции голкипера "Пармы".
  • 49'
    Удар по воротам нанес Жервиньо. В рамку игрок не попал. Сфера полетела слишком высоко и неточно. Мог и поточнее здесь действовать футболисты команды гостей.
  • Офсайд
    48'
    Ибаньес зарядил по ногам Жервиньо. Фол не зафиксирован, но только по той простой причине, что положение "вне игры" было у ивуарийца.
  • 47'
    Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, ротаций пока в нашей встрече действительно не было. Продолжаем смотреть за игрой тех футболистов, которые блистали на поле до перерыва.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Так и есть! Свисток арбитра! После первого тайма счет на табло - 3:0. "Рома" громит на своем поле "Парму" после первого тайма.
  • 44'
    Вряд ли судья решится добавлять к первому тайму слишком много. Скорее всего, прозвучит свисток на перерыв у нас.
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! Все понимают, что идет игра у Мхитаряна! Следует снова передача на линию штрафной, откуда Генрих мощно пробивает в дальний угол, и сфера улетает левее цели.
  • Угловой
    42'
    Очередной угловой подали футболисты "Ромы". Отбиваются игроки "Пармы", выбивая сферу подальше от собственной рамки.
  • 41'
    Думаю, что с таким отношением к игре, "Парме" можно было бы сегодня не приезжать в Рим. Уже после первого тайма гости уступают разгромно.
  • 2 гола - дубль!
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 3:0!
    Дубль армянского полузащитника! Передача на правый край от Майораля. Карсдорп выкатывает сферу на дальнюю штангу, которую уверенно замыкает Генрих Мхитарян!
  • 39'
    Чуть больше 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Стоит констатировать тот факт, что пока у гостей нет никаких шансов.
  • Угловой
    37'
    Мхитарян прилетел в свою штрафную по время контратаки "Пармы". Успел он в центр штрафной, и головой сыграл за пределы поля. Угловой для гостей.
  • 36'
    Слишком сильный пас выполняет Вильяр с правого фланга на Педро, который, несмотря на ускорение, до снаряда добежать не сумел. Потеря.
  • 35'
    Параллельным курсом миланский "Интер" играет на своем поле с "Торино", и в том поединке пока не может забить. 0:0 горит на табло в Милане.
  • 34'
    Не могут "крестоносцы" опустить мяч на газон. Наконец, удается это сделать Куцке, который пробивает в дальний угол из-за пределов штрафной, и мяч прилетает прямо в руки голкиперу.
  • 33'
    Просто на кураже сейчас действуют римляне. Никаких вопросов нет к самоотдаче игроков в красной форме, а вот "Парма", как мне кажется, мяч перестала чувствовать совсем.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 2:0!
    Вот это да! Попал, так попал Генрих! Оставил ему грудью снаряд Майораль, получив удар в спину. Пробил набежавший на мяч Мхиатрян, который направил снаряд под перекладину!
  • 30'
    Засчитывает гол арбитр. Видеоассистенты пересмотрели эпизод, и приняли решение все-таки указать на центр поля. Так что "Рома" впереди.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЙОРАЛЬ! 1:0!
    Передача от Спинаццолы с левого края. Майораль избегает офсайда, получает мяч в чужой штрафной и пробивает в дальний угол. Без шансов для Сепе!
  • 27'
    "Рома" совсем ослабила свое давление в последние минуты встречи. Нужны активные действия в исполнении римской "волчицы".
  • 26'
    Мхитарян сейчас с левого фланга пытался продраться к штрафной своего соперника. Не удается Генриху прострелить в итоге. Снова защитники "Пармы" накрывают  подачу.
  • 25'
    Кстати говоря, пока вся активность "Ромы" исходит исключительно через левый фланг. Слишком много прострелов, подач и просто активных действий на той бровке. Справа тишина.
  • 24'
    Еще одна подача от Майораля, но вновь сфера в руки Сепе прилетает. Уверенные действия голкипера "Пармы" не могут не впечатлять.
  • 23'
    Сепе снова справляется с навесом соперника с левого фланга. Пока у вратаря гостей все получается в этой встрече.
  • 22'
    Середина первого тайма идет у нас. Утихли атакующие ряды "Ромы" в последние минуты встречи. Спинаццола едва не получил мяч на половине поля соперника. Мог убегать он к воротам соперника и реализовывать свой момент, но отработали в обороне защитники.
  • Офсайд
    20'
    Успевает Миранте сыграть на выходе, отбирая сферу в Жервиньо. Но судья поднимает флажок. Оказывается, у ивуарийцы было положение "вне игры".
  • 19'
    Манчини сумел оторваться от соперника и с левого фланга выполнял навесную подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
  • 18'
    Снова Сепе справляется с подачей от Кристанте. Слева снова мяч полетел в штрафную "Пармы", и на выходе не побоялся сыграть вратарь гостей.
  • 17'
    Кристанте отметился дальним ударом по воротам соперника. По замысловатой траектории сфера приземлилась точно в руки голкиперу "крестоносцев".
  • 16'
    Спинаццола выполнял пас с левого фланга в центр. Угодила сфера в ногу защитнику, и после рикошета мяч прилетел точно в руки голкиперу "Пармы".
  • Опасный момент
    15'
    15 минут в нашем матче позади. "Парма" изо всех сил отбивается от атак соперника. Мхитарян с линии штрафной выстреливал в левый угол ворот соперника после скидки от Педро. Мяч рядом со стойкой просвистел.
  • 14'
    Карсдорп взял инициативу за проход к чужим воротам на себя. Пробросил сферу на ход футболист, но сделал это слишком сильно. Снаряд киперу гостей достался.
  • 13'
    Майораль обострял ситуацию у ворот соперника, выполняя пас в центр штрафной, но защитники были готовы к такому раскладу. Отбиваются пармезанцы.
  • Фол, нарушение
    11'
    Спинаццола завалил на левом фланге Осорио. Рефери ничего не оставалось, кроме как дать свисток и определить нарушение правил.
  • 10'
    10 минут откатали на поле соперники. Что-то мне подсказывает, что голы у нас будут еще в первом тайме. По крайней мере, "Рома" настроена забить.
  • 9'
    Классная передача Майораля на Верету. Тот мощно пробил, уверенно положив корпус. Сфера прилетела точно по позиции голкипера пармезанцев.
  • 8'
    Смоллинг сегодня не смог выйти на поле. Получил футболист пищевое отравление, и уже в течение нескольких дней восстанавливает свой организм, проводя предписанные процедуры. К матчу Лиги Европы Крис должен будет поправиться.
  • 7'
    Перед началом встречи "Рома" шла на пятом месте. Есть у римлян шикарная возможность улучшить свое турнирное положение. Тем более, что кто-то из лидеров сегодня очки обязательно потеряет. В частности, в матче "Наполи" - "Милан" - уж точно.
  • Угловой
    6'
    Подача от угла поля - выходит вратарь "Пармы" из ворот, играя кулаками подальше от собственной рамки. Неплохая игра кипера в створе.
  • 5'
    Хороший темп в нашем матче. На хороших скоростях ходит сферу у соперников. Спинаццола выполняет прострел с левого фланга на дальнюю штангу - играют в защите "крестоносцы", выбивая сферу на угловой.
  • Офсайд
    4'
    А сейчас на оперативный простор вырвался Жервиньо. Поставил он корпус оппоненту, но поскользнулся на мяче и рухнул на газон. Впрочем, там был офсайд у ивуарийца. Игру судья остановил.
  • 3'
    Ибаньес успевает сейчас прервать передачу, идущую на Жервиньо. Удается игроку обороны "Ромы" вынести сферу подальше от опасной зоны.
  • 2'
    Футболисты "Ромы" сегодня вышли на поле в чисто красных цветах, в то время, как футболисты "Пармы" предстали перед нами в желтом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, все готово к началу нашего поединка. С центра поля мяч разыграли футболисты "Ромы". Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
    Ассистент: Джованни Баччини (Италия);
    Ассистент: Мануэль Робилотта (Италия);
    Резервный: Джакомо Камплоне (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 8-го тура Серии А лицом к лицу сойдутся футболисты «Ромы» и «Пармы». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 151
    Рома 97.4% (147)
    X 2% (3)
    Парма 0.7% (1)
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    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Парма
    1.44
    5.50
    7.90
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 19.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.50 7.90
  1.43 4.64 7.71

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
14.00 1.01 14.00 1.01 4.20 1.22 5.00 1.17 8.50 1.06 2.30 1.67 1.98 1.92 3.60 1.28 1.44 2.80 1.58 2.35 1.13 5.30 1.14 5.55 1.04 9.70 1.10 13.00 1.01 15.00
5.65 1.10 4.85 1.16 2.78 1.42 2.20 1.67 1.84 2.19 1.44 2.79 1.31 3.32 1.12 5.25 1.09 5.70 1.01 9.80
6.91 1.13 2.51 1.56 2.11 1.78 1.88 2.01 1.62 2.37 1.49 2.72 3.17 1.38 2.65 1.51 2.11 1.78 1.70 2.24 1.50 2.68 1.96 1.93 1.64 2.34 1.48 2.76 1.12 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.85 1.42 2.85 1.47 1.35 3.15 1.31 3.45 1.60 2.33 1.07 8.40
4.25 1.22 2.95 1.40 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
2.54 1.55 2.08 1.81 1.60 2.42 2.11 1.82 1.76 2.18 1.53 2.65 1.37 3.23 1.20 4.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.61 1.66 2.20 1.37 2.95
5.85 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.62 2.30 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Рома 3:0 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Рома 3:0 Парма

Исход игры
Рома
97.4% (147)
Ничья
2% (3)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:0 Рома
41.1% (62)
2:1 Рома
35.8% (54)
3:1 Рома
9.9% (15)
1:0 Рома
6% (9)
3:2 Рома
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
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