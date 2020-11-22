Рома
3:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Парма
1:0
28' ГолМайораль Борха
2:0
32' ГолМхитарян Генрих
3:0
41' ГолМхитарян Генрих
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
32'
2:0
41'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|5
|0.63
|2.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.5
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.38
|4.
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|5.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.13
|6.
|Майораль Борха
|1
|0.13
|7.
|Перес Карлес
|1
|0.13
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.13
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|11.
|Перес Бруно
|0
|0
|12.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.25
|2.
|Жервиньо Куасси
|2
|0.25
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.13
|4.
|Карамо Янн
|1
|0.13
|5.
|Куртич Ясмин
|1
|0.13
|6.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.13
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верету Жордан
|2
|0
|2.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|3.
|Джеко Эдин
|1
|0
|4.
|Педро Родригес
|1
|0
|5.
|Сантон Давиде
|1
|0
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|5.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|7.
|Бругман Гастон
|1
|0
|8.
|Лорини Венсан
|1
|0
|9.
|Грасси Альберто
|1
|0
|10.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|12.5% (2)
|0
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|Парма
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София
Парма Последние 20 матчей: +7 =4 -9Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя
Последние игры между собой
Рома: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Парма 0:2 Рома Серия A Рома 0:0 Парма Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 4:2 Парма Серия A Парма 1:3 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Парма 3:2 Рома Серия A Рома 1:0 Парма Серия A Парма 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Парма Серия A Парма 0:0 Рома Серия A Парма 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Парма Серия A Рома 4:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|8.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома 3:0 Парма
Исход игры
Рома
97.4% (147)
Ничья
2% (3)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:0 Рома
41.1% (62)
2:1 Рома
35.8% (54)
3:1 Рома
9.9% (15)
1:0 Рома
6% (9)
3:2 Рома
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
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