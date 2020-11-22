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  3. Италия
Удинезе
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Дженоа
0'
31' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
1:0
34' Гол
Де Пауль Родриго
47'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
7
Окака
Стефано
23
Пуссетто
Игнасио
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
88
Пеллегрини
Лука
19
Пандев
Горан
9
Скамачча
Джанлука
Удинезе
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

31'
 
Мазиелло Андреа
34'
Де Пауль Родриго
(Перейра Роберто)
1:0
46'
 
Гольданига Эдоардо
Бираски Давиде

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.25
2. Де Пауль Родриго 2 (1) 0.25
3. Самир Каэтано 1 0.13
4. Пуссетто Игнасио 1 0.13
5. Форестьери Фернандо 0 0
6. Перейра Роберто 0 0
7. Оуведжан Томас 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.25
2. Пьяца Марко 2 0.25
3. Пандев Горан 1 0.13
4. Дестро Маттиа 1 0.13
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.13
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 3 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Пуссетто Игнасио 2 0
4. Окака Стефано 1 0
5. Нюйтинк Брэм 1 0
6. Макенго Жан-Виктор 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Мазиелло Андреа 2 0
3. Бадель Милан 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Гольданига Эдоардо 2 0
6. Гильоне Паоло 2 0
7. Дестро Маттиа 1 0
8. Бани Маттиа 1 0
9. Дзаппакоста Давиде 1 0
10. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Дженоа 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе
Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро
Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Удинезе 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Удинезе Серия A
Дженоа 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе 1:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • Второй тайм
  • 47'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 47'
    Бадель Милан делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 46'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 46'
    Бираски Давиде получил травму и заменен. Гольданига Эдоардо выходит на поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Удинезе 76.3% (116)
X 19.1% (29)
Дженоа 4.6% (7)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Дженоа
1.88
5.10
4.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.75 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.10 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.72 4.45
  1.88 3.65 4.58

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 7.50 1.07 1.85 1.95 2.55 1.55 2.07 1.81 1.55 2.45 1.74 2.17 1.42 2.90 1.13 5.80 1.12 6.30 1.02 13.00 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 6.75 1.00 11.75
3.63 1.32 2.69 1.52 2.12 1.80 1.83 2.08 1.65 2.37 1.47 2.88 1.33 3.55 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.83 1.98 1.03 12.00 1.11 6.50 1.02 13.00
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
3.02 1.43 2.47 1.60 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Удинезе 1:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Дженоа

Исход игры
Удинезе
76.3% (116)
Ничья
19.1% (29)
Дженоа
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (51)
2:1 Удинезе
32.2% (49)
1:1 Ничья
15.1% (23)
2:0 Удинезе
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:2 Удинезе
2% (3)
1:2 Дженоа
2% (3)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
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