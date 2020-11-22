Удинезе
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Дачия-Арена
Дженоа
31' Желтая карточкаМазиелло Андреа
1:0
34' ГолДе Пауль Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
31'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|2
|0.25
|2.
|Де Пауль Родриго
|2 (1)
|0.25
|3.
|Самир Каэтано
|1
|0.13
|4.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.13
|5.
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|6.
|Перейра Роберто
|0
|0
|7.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.25
|2.
|Пьяца Марко
|2
|0.25
|3.
|Пандев Горан
|1
|0.13
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0.13
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.13
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|2.
|Бекао Родриго
|3
|0
|3.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|4.
|Окака Стефано
|1
|0
|5.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|6.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|3.
|Бадель Милан
|2
|0
|4.
|Зайц Миха
|2
|0
|5.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|7.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|8.
|Бани Маттиа
|1
|0
|9.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|10.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Дженоа
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе
Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро
Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Дженоа 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 9
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 13
|15
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Дженоа
Исход игры
Удинезе
76.3% (116)
Ничья
19.1% (29)
Дженоа
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (51)
2:1 Удинезе
32.2% (49)
1:1 Ничья
15.1% (23)
2:0 Удинезе
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:2 Удинезе
2% (3)
1:2 Дженоа
2% (3)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!