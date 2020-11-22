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  3. Италия
Удинезе
1:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
31' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
1:0
34' Гол
Де Пауль Родриго
63' Желтая карточка
Бадель Милан
65' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
76' Желтая карточка
Муссо Хуан
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Скамачча Джанлука
90' Желтая карточка
Скамачча Джанлука
90' Красная карточка
Перин Маттиа
90'+9
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
7
Окака
Стефано
23
Пуссетто
Игнасио
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
88
Пеллегрини
Лука
19
Пандев
Горан
9
Скамачча
Джанлука
Удинезе
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

31'
 
Мазиелло Андреа
34'
Де Пауль Родриго
(Перейра Роберто)
1:0
46'
 
Гольданига Эдоардо
Бираски Давиде
63'
 
Бадель Милан
65'
Арслан Толгай-Али
 
67'
Пуссетто Игнасио
Арслан Толгай-Али
 
67'
Мандрагора Роландо
Ласанья Кевин
 
68'
 
Шомуродов Элдор
Пандев Горан
68'
 
Зайц Миха
Стураро Стефано
76'
Муссо Хуан
 
81'
 
Париджини Витторио
Пеллегрини Лука
89'
 
Дестро Маттиа
Мазиелло Андреа
90'
Макенго Жан-Виктор
Перейра Роберто
 
90'
 
Скамачча Джанлука
90'
 
Скамачча Джанлука
90'
 
Перин Маттиа

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.25
2. Де Пауль Родриго 2 (1) 0.25
3. Самир Каэтано 1 0.13
4. Пуссетто Игнасио 1 0.13
5. Форестьери Фернандо 0 0
6. Перейра Роберто 0 0
7. Оуведжан Томас 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 2 0.25
2. Пьяца Марко 2 0.25
3. Пандев Горан 1 0.13
4. Дестро Маттиа 1 0.13
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.13
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 4 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Пуссетто Игнасио 2 0
4. Окака Стефано 1 0
5. Нюйтинк Брэм 1 0
6. Муссо Хуан 1 0
7. Макенго Жан-Виктор 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 3 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Гольданига Эдоардо 2 0
6. Гильоне Паоло 2 0
7. Перин Маттиа 0 1
8. Дестро Маттиа 1 0
9. Бани Маттиа 1 0
10. Дзаппакоста Давиде 1 0
11. Скамачча Джанлука 1 0
12. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Дженоа 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе
Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро
Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Удинезе 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Удинезе Серия A
Дженоа 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 7 20
2. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи 0:1 Заявка 8 5 0 3 15 - 8 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Удинезе 76.3% (116)
X 19.1% (29)
Дженоа 4.6% (7)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.75 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.90 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.72 4.45
  1.88 3.65 4.58

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.44 1.20 7.50 1.07 1.66 2.20 2.55 1.55 2.07 1.81 1.08 7.77 1.74 2.17 1.42 2.90 1.05 9.50 1.12 6.30 1.02 13.00 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 6.75 1.00 11.75
3.63 1.32 2.69 1.52 2.12 1.80 1.83 2.08 1.65 2.37 1.47 2.88 1.33 3.55 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.83 1.98 1.03 12.00 1.11 6.50 1.02 13.00
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
3.02 1.43 2.47 1.60 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Удинезе 1:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Дженоа

Исход игры
Удинезе
76.3% (116)
Ничья
19.1% (29)
Дженоа
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.75% (57)
Меньше
62.25% (94)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
33.6% (51)
2:1 Удинезе
32.2% (49)
1:1 Ничья
15.1% (23)
2:0 Удинезе
7.9% (12)
0:0 Ничья
3.3% (5)
3:2 Удинезе
2% (3)
1:2 Дженоа
2% (3)
0:1 Дженоа
1.3% (2)
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