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  3. Италия
Интер Милан
1:2
Второй тайм: 66'

Стадион:
Торино
0'
31' Желтая карточка
Верди Симоне
35' Желтая карточка
Д'Амброзио Данило
0:1
45' Гол
Дзадза Симоне
46' Желтая карточка
Бастони Алессандро
61' Желтая карточка
Янг Эшли
0:2
62' Пенальти
Ансальди Кристиан
1:2
64' Гол
Санчес Алексис
66'
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
22
Видаль
Артуро
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
39
Сиригу
Сальваторе
4
Лянко
Войнович
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
11
Дзадза
Симоне
Интер Милан
3-5-2
Торино
3-5-2

Ход матча

31'
 
Верди Симоне
35'
Д'Амброзио Данило
 
42'
 
Бонаццоли Федерико
Верди Симоне
45'
0:1
Дзадза Симоне
(Мейте Суалихо)
46'
Бастони Алессандро
 
61'
Янг Эшли
 
62'
0:2
Ансальди Кристиан
64'
Санчес Алексис
(Лукаку Ромелу)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 5 0.63
2. Мартинес Лаутаро 4 0.5
3. Д'Амброзио Данило 2 0.25
4. Перишич Иван 1 0.13
5. Хакими Ашраф 1 0.13
6. Гальярдини Роберто 1 0.13
7. Брозович Марсело 1 0.13
8. Барелла Николо 0 0
9. Янг Эшли 0 0
10. Коларов Александар 0 0
11. Санчес Алексис 0 0
12. Раноккия Андреа 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 0.75
2. Лукич Саша 3 0.38
3. Дзадза Симоне 1 0.13
4. Линетти Кароль 1 0.13
5. Бремер Глейсон 1 0.13
6. Войвода Мергим 0 0
7. Ринкон Томас 0 0
8. Верди Симоне 0 0
9. Мейте Суалихо 0 0
10. Бонаццоли Федерико 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Барелла Николо 2 0
3. Мартинес Лаутаро 2 0
4. Сенси Стефано 0 1
5. Янг Эшли 1 0
6. Раноккия Андреа 1 0
7. Лукаку Ромелу 1 0
8. Де Врей Стефан 1 0
9. Д'Амброзио Данило 1 0
10. Брозович Марсело 1 0
11. Хакими Ашраф 1 0
12. Бастони Алессандро 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Верди Симоне 2 0
3. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
4. Н'Кулу Николя 1 0
5. Дзадза Симоне 1 0
6. Родригес Рикардо 1 0
7. Белотти Андреа 1 0
8. Линетти Кароль 1 0
9. Бонаццоли Федерико 1 0
10. Гояк Амер 1 0
11. Лукич Саша 1 0
12. Войвода Мергим 1 0
13. Синго Уилфрид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4)
 Торино 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче
Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Интер Милан 3:1 Торино Серия A Торино 0:3 Интер Милан Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A
Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 1:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома 3:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
8. Интер Милан 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Верона 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
10. Сампдория 1:2 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья 2:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 16 8
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма 0:3 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • Второй тайм
  • 68'
    "Торино" отдал мяч сопернику и сейчас собрался на своей половине поля, в полной готовности отражать набеги на свои ворота.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Лукаку!!!
    И всё-таки гол, бельгиец замыкает прострел с правого края штрафной.
  • Штанга
    66'
    Лукаку чуть было не сравнивает сейчас счет, но "Торино" выручает штанга.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Санчес!!!
    Сокращает отставание в счете "Интер", благодаря касанию Алексиса, который успел на добивание.
  • Пенальти
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Ансальди!!!
    Аргентинец переигрывает Хандановича.
  • Желтая карточка
    63'
    Жёлтая Янгу за такой приём.
  • Пенальти!
    62'
    И судья после просмотра ставит на точку.
  • Судья
    62'
    Так, интересный момент. До этого ещё была атака "Торино", там Синго досталось в штрафной от Янга. Есть вероятность назначения пенальти.
  • Фол, нарушение
    61'
    Федерико Ла Пенна увидел фол со стороны Дзадзы. До ворот около 26 метров.
  • 60'
    Только получили туринцы  мяч, как на них набросились с прессингом. Пришлось выносить куда глаза глядят. Это потеря, конечно.
  • 59'
     Мячом всецело владеет "Интер", а "Торино" пробует организовать прессинг, встречает противника за центральной линией.
  • 58'
    Кажется, Антонио Конте готовится выпустить Лаутаро Мартинеса. Активно разминается аргентинец.
  • 57'
    Картина игры, похоже, не будет меняться. "Интер" продолжает контролировать мяч, закрывая соперника у его штрафной.
  • 56'
    Очень много передач в центре поля в исполнении "Интера". "Торино" вообще не контролирует мяч, но и не подпускает к воротам.
  • 55'
    Хозяева вроде идут вперед, но пока не видно, за счет чего они могут добиться хотя бы ничьей. Впрочем, преимущества в 1 мяч можно лишиться и после дальнего удара с шальным рикошетом.
  • 54'
    Гости спокойно удерживают "синицу" в руках. Иными словами, и сами в атаку не идем, и вам не позволим.
  • 53'
    "Интер" мог умчаться в контратаку три в три, но Хакими перемудрил в комбинации и потерял мяч.
  • Офсайд
    52'
    Попытка "Интера" провести еще одну атаку. На этот раз Лукаку залез в офсайд. Возможно, этот эпизод бы не заслуживал внимания, но на поле не происходит сейчас ровным счетом ничего.
  • 51'
    Не удается "Интеру" дотащить мяч до штрафной площади. Футболисты "Торино" плотно опекают соперника и держат зоны.
  • Фол, нарушение
    50'
    Лянко Войнович нарушает правила на половине поля "Интера".
  • 49'
    "Интер" пробует прессинговать, но "Торино" неплохо уходит от давления, катая мяч на своей половине поля.
  • Желтая карточка
    48'
    А вот и перехват, Бастони дал по ногам Синго. Жёлтая карточка.
  • 47'
    Первый заброс мяча вперед был неудачным, но местная команда сразу же включается в отбор.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в Милане!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! "Интер" - "Торино" – 0:1. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Дзадза!!!
    И все-таки Симоне забивает. Получил он мяч в штрафной "Интера" и отправил его в угол ворот.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бастони сбивает Дзадзу, однако судья посчитал, что Симоне до этого подыграл себе рукой.
  • Дополнительное время
    45'
    Федерико Ла Пенна добавил к тайму 2 минуты.
  • Угловой
    45'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 44'
    В центре поля находится мяч. Обе команды согласны перенести выяснение отношений на второй тайм и откровенно ожидают свистка.
  • Замена
    43'
    Верди отправляется на скамейку запасных, Бонаццоли вместо него сыграет.
  • Травма, повреждение
    42'
    Так, Верди теперь получил растяжение. Здесь уже серьёзнее всё. Без замены не обойтись.
  • Офсайд
    41'
    Очередной офсайд у Лукаку. Пока атаки у "Интера" только такие.
  • 40'
    Попытались игроки "Интера" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 39'
    Бремер после паузы возвращается в строй. Первый тайм должен доиграть.
  • Травма, повреждение
    38'
    Бремер прилёг на газон. Мяч выбит в аут. Вероятно, бразилец получил растяжение.
  • 37'
    Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.
  • Желтая карточка
    36'
    Жёлтая в руках судьи. Д'Амброзио её получает за срыв атаки гостей в центр поля.
  • 35'
    И продолжается контроль мяча у "Интера". "Торино" очень старается, но банально не успевает за передвижением соперника.
  • 34'
    А Конте призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен.
  • 33'
    Позиционная атака "Интера" затянулась, никак хозяева не придумают, каким образом вскрыть оборону соперника.
  • Желтая карточка
    32'
    Верди нарушает правила в середине поля. Жёлтая карточка.
  • 32'
    Мяч снова в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.
  • 31'
    А темп тем временем совсем упал, что на руку "Торино". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.
  • 30'
    Новая попытка "Интера" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Сиригу скучновато.
  • 29'
    Хозяева вновь устроили неспешный перепас в центре поля, а "Торино" экономит силы. Ни прессинга, ни попыток мяч отобрать.
  • 28'
    Уверенно всё-таки обороняется "Торино". Миланцы контролируют мяч, но на дальних рубежах.
  • 27'
    Долго возит "Интер" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • Фол, нарушение
    26'
    Линетти подыграл себе рукой у центральной линии поля.
  • 25'
    У хозяев мяч сейчас держится плохо и во многом по этой причине чаще остается на их половине поля.
  • Опасный момент
    24'
    Ханданович выручает. Дзадза с левого угла вратарской не смог переиграть словенца.
  • 23'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • Фол, нарушение
    22'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Видаль нарушает правила.
  • Фол, нарушение
    21'
    Раноккия сбивает Дзадзу в середине поля. Судья фиксирует фол.
  • 20'
    Очень активно друг друга прессингуют соперники. Конте свистит своим парням, что-то интенсивно показывает руками.
  • Офсайд
    19'
    Нарушения там не было. А вот атака "Интера" завершается офсайдом Санчеса.
  • 18'
    Ответ "Торино" завершается падением Ансальди в штрафной "Интера".
  • Офсайд
    17'
    Попытка взломать оборону гостей по центру не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Лукаку в неё угодил.
  • 16'
    Конте вовсю гонит своих ребят в атаку, а им приходится защищаться. Теряют мячи миланцы при выходе из обороны.
  • Угловой
    15'
    "Торино" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела. Розыгрыш завершается дальним ударом Ансальди, вратарь "Интера" на месте.
  • 15'
    Конте заметно погрустнел на бровке, у которой он, кстати, стал появляться почаще. 
  • 14'
    Гости в центре поля подбирают все мячи, не давая "Интеру" спокойно себя чувствовать при созидании атак.
  • 13'
    Ещё одна атака гостей. Опять Симоне Дзадза зацепился за мяч в центре штрафной, но в створ не попал.
  • Опасный момент
    12'
    Зацепился "Торино" за мяч и планомерно двигается вперед. Верди забросил на набегавшего Дзадзу, который в касание пробил в ближний угол. Рядом со штангой пролетает курглый.
  • 11'
    В первые 10 минут хозяева пытаются до предела загрузить центр вражеской обороны. Разрезающие передачи идут одна за другой.
  • 10'
    Гальярдини с линии штрафной наносит удар по воротам "Торино", только игровой снаряд летит мимо цели.
  • Фол, нарушение
    9'
    Алексис Санчес нарушает правила на половине поля соперника.
  • 9'
    Продолжают перекатывать мяч игроки "Интера" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • 8'
    Остроты у ворот команд не возникает , в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.
  • 7'
    "Торино" отвечает неточным забросом в адрес Верди в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.
  • 6'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 5'
    Эшли Янг подобрал мяч у штрафной и отправил его на пустые триубны.
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу Федерико Ла Пенна, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Верди у своей штрафной.
  • 3'
    На правах хозяев миланцы активнее идут вперед в эти стартовые минуты.
  • 2'
    "Интер" проводит матч в комплекте формы сине-черного цвета, в белой футболисты "Торино". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.30 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.05 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.95 9.00
  3.27 2.92 2.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
25.00 0.00 15.50 0.00 4.75 1.18 4.20 1.22 1.92 1.87 1.44 2.75 2.03 1.84 1.28 3.60 1.09 7.20 1.07 8.40 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 8.70 1.03 9.90 0.00 15.00
6.05 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.40 1.57 1.88 2.02 1.50 2.59 1.35 3.10 1.14 4.75 1.11 5.25 1.03 8.70
7.29 1.11 3.86 1.28 3.09 1.40 2.13 1.76 1.77 2.13 1.54 2.57 1.72 2.19 1.54 2.56 1.82 2.07 1.65 2.35 1.49 2.76 1.34 3.44 1.14 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.17 4.90 1.09 7.20 1.35 3.40
4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
1.40 3.03 1.22 4.38 1.65 2.30 2.15 1.76 1.79 2.12 1.55 2.55 1.33 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.20 1.66 1.62 2.27 1.37 3.05
5.90 1.13 4.70 1.19 2.30 1.62 1.70 2.15 1.42 2.88 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.60
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.25 1.38
Где смотреть матч Интер Милан 1:2 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 1:2 Торино

Исход игры
Интер Милан
95.4% (144)
Ничья
4% (6)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.69% (80)
Меньше
46.31% (69)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
37.7% (57)
2:0 Интер Милан
35.8% (54)
3:1 Интер Милан
9.3% (14)
1:0 Интер Милан
6.6% (10)
3:0 Интер Милан
4% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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