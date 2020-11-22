Интер Милан
1:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Сан-Сиро
Торино
31' Желтая карточкаВерди Симоне
35' Желтая карточкаД'Амброзио Данило
0:1
45' ГолДзадза Симоне
46' Желтая карточкаБастони Алессандро
61' Желтая карточкаЯнг Эшли
0:2
62' ПенальтиАнсальди Кристиан
1:2
64' ГолСанчес Алексис
15
Янг
Эшли
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Перишич ИванНападающий
-
51 David Wieser
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Крюэзю АлтынПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Conti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
45'
0:1
61'
62'
64'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|5
|0.63
|2.
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.5
|3.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.25
|4.
|Перишич Иван
|1
|0.13
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0.13
|6.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.13
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|8.
|Барелла Николо
|0
|0
|9.
|Янг Эшли
|0
|0
|10.
|Коларов Александар
|0
|0
|11.
|Санчес Алексис
|0
|0
|12.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|0.75
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.38
|3.
|Дзадза Симоне
|1
|0.13
|4.
|Линетти Кароль
|1
|0.13
|5.
|Бремер Глейсон
|1
|0.13
|6.
|Войвода Мергим
|0
|0
|7.
|Ринкон Томас
|0
|0
|8.
|Верди Симоне
|0
|0
|9.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|10.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Барелла Николо
|2
|0
|3.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|4.
|Сенси Стефано
|0
|1
|5.
|Янг Эшли
|1
|0
|6.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|7.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|8.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|9.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0
|11.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|12.
|Бастони Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Верди Симоне
|2
|0
|3.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|4.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|5.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|6.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|7.
|Белотти Андреа
|1
|0
|8.
|Линетти Кароль
|1
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|10.
|Гояк Амер
|1
|0
|11.
|Лукич Саша
|1
|0
|12.
|Войвода Мергим
|1
|0
|13.
|Синго Уилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Торино
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче
Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|8.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан 1:2 Торино
Исход игры
Интер Милан
95.4% (144)
Ничья
4% (6)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.69% (80)
Меньше
46.31% (69)
Обе команды забьют
Да
52.35% (78)
Нет
47.65% (71)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
37.7% (57)
2:0 Интер Милан
35.8% (54)
3:1 Интер Милан
9.3% (14)
1:0 Интер Милан
6.6% (10)
3:0 Интер Милан
4% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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