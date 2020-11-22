ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Санчес!!! Сокращает отставание в счете "Интер", благодаря касанию Алексиса, который успел на добивание.

Лукаку чуть было не сравнивает сейчас счет, но "Торино" выручает штанга.

"Торино" отдал мяч сопернику и сейчас собрался на своей половине поля, в полной готовности отражать набеги на свои ворота.

63' Жёлтая Янгу за такой приём.

62' И судья после просмотра ставит на точку.

62' Так, интересный момент. До этого ещё была атака "Торино", там Синго досталось в штрафной от Янга. Есть вероятность назначения пенальти.

61' Федерико Ла Пенна увидел фол со стороны Дзадзы. До ворот около 26 метров.

60' Только получили туринцы мяч, как на них набросились с прессингом. Пришлось выносить куда глаза глядят. Это потеря, конечно.

59' Мячом всецело владеет "Интер", а "Торино" пробует организовать прессинг, встречает противника за центральной линией.

58' Кажется, Антонио Конте готовится выпустить Лаутаро Мартинеса. Активно разминается аргентинец.

57' Картина игры, похоже, не будет меняться. "Интер" продолжает контролировать мяч, закрывая соперника у его штрафной.

56' Очень много передач в центре поля в исполнении "Интера". "Торино" вообще не контролирует мяч, но и не подпускает к воротам.

55' Хозяева вроде идут вперед, но пока не видно, за счет чего они могут добиться хотя бы ничьей. Впрочем, преимущества в 1 мяч можно лишиться и после дальнего удара с шальным рикошетом.

54' Гости спокойно удерживают "синицу" в руках. Иными словами, и сами в атаку не идем, и вам не позволим.

53' "Интер" мог умчаться в контратаку три в три, но Хакими перемудрил в комбинации и потерял мяч.

52' Попытка "Интера" провести еще одну атаку. На этот раз Лукаку залез в офсайд. Возможно, этот эпизод бы не заслуживал внимания, но на поле не происходит сейчас ровным счетом ничего.

51' Не удается "Интеру" дотащить мяч до штрафной площади. Футболисты "Торино" плотно опекают соперника и держат зоны.

50' Лянко Войнович нарушает правила на половине поля "Интера".

49' "Интер" пробует прессинговать, но "Торино" неплохо уходит от давления, катая мяч на своей половине поля.

48' А вот и перехват, Бастони дал по ногам Синго. Жёлтая карточка.

47' Первый заброс мяча вперед был неудачным, но местная команда сразу же включается в отбор.