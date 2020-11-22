Сампдория
1:2
Второй тайм: 71'
Стадион: Луиджи Феррарис
Болонья
1:0
7' ГолТорсби Мортен
9' Желтая карточкаХики Аарон
42' Желтая карточкаПаласио Родриго
1:1
44' Гол в свои воротаРеджини Васко
1:2
52' ГолОрсолини Риккардо
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Прелец НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
9'
42'
44'
1:1
52'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|4 (1)
|0.5
|2.
|Янкто Якуб
|2
|0.25
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0.25
|4.
|Верре Валерио
|1
|0.13
|5.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.13
|6.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.13
|7.
|Коллей Омар
|1
|0.13
|8.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|10.
|Кейта Бальде
|0
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|12.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|4
|0.5
|2.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.25
|3.
|Барроу Муса
|2
|0.25
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.13
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.13
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.13
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.13
|8.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|9.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|5
|0
|2.
|Торсби Мортен
|3
|0
|3.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|4.
|Экдаль Олбин
|2
|0
|5.
|Рамирес Гастон
|2
|0
|6.
|Янкто Якуб
|2
|0
|7.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|8.
|Адриен Силва
|1
|0
|9.
|Йосида Майя
|1
|0
|10.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|11.
|Кейта Бальде
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|3
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|4.
|Сансоне Никола
|2
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|7.
|Домингес Николас
|2
|0
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|9.
|Паласио Родриго
|1
|0
|10.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|11.
|Хики Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Болонья
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория
Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья
Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|8.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Болонья
Исход игры
Сампдория
77.5% (117)
Ничья
19.9% (30)
Болонья
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
64.67% (97)
Нет
35.33% (53)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
37.7% (57)
1:0 Сампдория
24.5% (37)
1:1 Ничья
14.6% (22)
2:0 Сампдория
7.9% (12)
3:1 Сампдория
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Сампдория
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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