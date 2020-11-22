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Сампдория
1:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Болонья
0'
1:0
7' Гол
Торсби Мортен
9' Желтая карточка
Хики Аарон
42' Желтая карточка
Паласио Родриго
1:1
44' Гол в свои ворота
Реджини Васко
1:2
52' Гол
Орсолини Риккардо
71'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
19
Реджини
Васко
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
5
Адриен
Силва
87
Кандрева
Антонио
27
Квальярелла
Фабио
38
Дамсгор
Миккель
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Сампдория
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

7'
Торсби Мортен
(Кандрева Антонио)
1:0
9'
 
Хики Аарон
42'
 
Паласио Родриго
44'
1:1
Реджини Васко
52'
1:2
Орсолини Риккардо
(Барроу Муса)
66'
Рамирес Гастон
Адриен Силва
 
69'
 
Домингес Николас
Сванберг Маттиас
71'
Янкто Якуб
Реджини Васко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.5
2. Янкто Якуб 2 0.25
3. Торсби Мортен 2 0.25
4. Верре Валерио 1 0.13
5. Ауджелло Томмазо 1 0.13
6. Дамсгор Миккель 1 0.13
7. Коллей Омар 1 0.13
8. Кандрева Антонио 0 0
9. Рамирес Гастон 0 0
10. Кейта Бальде 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 4 0.5
2. Орсолини Риккардо 2 0.25
3. Барроу Муса 2 0.25
4. Паласио Родриго 1 0.13
5. Сванберг Маттиас 1 0.13
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.13
7. Ольсен Андреас 1 0.13
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 5 0
2. Торсби Мортен 3 0
3. Ауджелло Томмазо 1 1
4. Экдаль Олбин 2 0
5. Рамирес Гастон 2 0
6. Янкто Якуб 2 0
7. Квальярелла Фабио 1 0
8. Адриен Силва 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 3 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Дейкс Митчелл 1 1
4. Сансоне Никола 2 0
5. Томиясу Такэхиро 2 0
6. Схаутен Йерди 2 0
7. Домингес Николас 2 0
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
9. Паласио Родриго 1 0
10. М'Байе Ибрахим 1 0
11. Хики Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Болонья 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория
Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья
Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория 1:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сампдория Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A
Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 1:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома 3:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
8. Интер Милан 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Верона 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
10. Сампдория 1:2 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья 2:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 16 8
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма 0:3 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Сампдория 77.5% (117)
X 19.9% (30)
Болонья 2.6% (4)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Болонья
3.35
4.20
2.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 2.80 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.20 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.60 2.73
  12.02 3.84 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 0.00 11.00 1.02 6.80 1.10 3.20 1.35 4.44 1.20 1.93 1.90 1.69 2.20 3.25 1.33 1.25 4.50 1.52 2.52 1.07 8.50 1.13 5.80 0.00 15.50 1.02 13.00
13.25 1.03 11.50 1.04 4.55 1.22 3.32 1.34 2.18 1.73 1.69 2.20 1.52 2.57 1.22 3.84 1.18 4.55 1.07 8.40
6.30 1.13 2.97 1.42 2.34 1.64 2.04 1.85 3.31 1.35 2.35 1.64 3.02 1.41 2.49 1.57 1.96 1.93 1.59 2.44 1.42 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.14 1.70 1.58 2.35 1.19 5.10 1.07 8.40 1.04 10.00
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.38 1.19 4.80 1.13 6.00
3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.75 1.72 2.23 1.39 3.11 1.22 4.56 1.46 2.81 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.29 1.87 1.87 1.40 2.70
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.95 1.44
Где смотреть матч Сампдория 1:2 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Болонья

Исход игры
Сампдория
77.5% (117)
Ничья
19.9% (30)
Болонья
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
64.67% (97)
Нет
35.33% (53)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
37.7% (57)
1:0 Сампдория
24.5% (37)
1:1 Ничья
14.6% (22)
2:0 Сампдория
7.9% (12)
3:1 Сампдория
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Сампдория
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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