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  3. Италия
Верона
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
42' Гол
Бога Жереми
45' Желтая карточка
Димарко Федерико
56' Желтая карточка
Лопес Максим
60' Желтая карточка
Локателли Мануэль
72'
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
20
Цаканьи
Маттиа
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
29
Калинич
Никола
10
Ди
Кармине
Самуэль
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
Верона
3-4-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

38'
Колли Эбрима
Калинич Никола
 
42'
0:1
Бога Жереми
(Берарди Доменико)
45'
Димарко Федерико
 
56'
 
Лопес Максим
60'
 
Локателли Мануэль
64'
 
Айхан Кан
Тольян Йереми
68'
Велозу Мигель
Илич Иван
 
68'
Удоги Дестини
Чеккерини Федерико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 3 0.38
2. Фавилли Андреа 2 0.25
3. Лазович Дарко 1 0.13
4. Димарко Федерико 0 0
5. Цаканьи Маттиа 0 0
6. Фараони Марко 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.63
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.38
3. Джуричич Филип 3 0.38
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.25
5. Кирикеш Влад 1 0.13
6. Дефрель Грегоре 1 0.13
7. Бурабия Мехди 1 0.13
8. Лопес Максим 1 0.13
9. Бога Жереми 1 0.13
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Лазович Дарко 2 0
2. Тамез Адриен 2 0
3. Димарко Федерико 2 0
4. Ловато Маттео 2 0
5. Ди Кармине Самуэль 1 0
6. Фараони Марко 1 0
7. Чеккерини Федерико 1 0
8. Эмпереур Алан 1 0
9. Барак Антонин 1 0
10. Цаканьи Маттиа 1 0
11. Фавилли Андреа 1 0
12. Виейра Ронни 1 0
13. Маньяни Джанджакомо 1 0
14. Данци Андреа 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Феррари Джанмарко 2 0
3. Локателли Мануэль 2 0
4. Джуричич Филип 1 0
5. Бурабия Мехди 1 0
6. Берарди Доменико 1 0
7. Айхан Кан 1 0
8. Кирьякопулос Георгиос 1 0
9. Траоре Хамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Сассуоло 5.88% (1) 11.76% (2) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона
Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло
Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 3:3 Верона Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Верона Серия A
Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 1:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома 3:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
8. Интер Милан 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Верона 0:1 Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
10. Сампдория 1:2 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья 2:1 Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 16 8
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма 0:3 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Верона 26.7% (40)
X 42% (63)
Сассуоло 31.3% (47)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Сассуоло
9.50
4.70
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 4.70 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.88 2.01

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 4.20 1.22 4.40 1.22 1.55 2.45 1.97 1.89 1.82 2.15 1.14 5.55 1.35 3.45 1.02 13.00 1.09 6.50 1.02 13.00 1.01 12.50 1.01 12.50
4.70 1.14 3.90 1.22 2.39 1.55 1.92 1.88 1.62 2.44 1.31 3.45 1.23 3.98 1.08 6.60 1.06 7.00 1.00 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 2.44 1.55 1.05 9.50 1.25 4.20 1.04 10.00
3.64 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.15
5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.51
Где смотреть матч Верона 0:1 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:1 Сассуоло

Исход игры
Верона
26.7% (40)
Ничья
42% (63)
Сассуоло
31.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
44.3% (66)
Меньше
55.7% (83)
Обе команды забьют
Да
80.54% (120)
Нет
19.46% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (57)
1:2 Сассуоло
22.7% (34)
2:1 Верона
13.3% (20)
1:0 Верона
8.7% (13)
0:1 Сассуоло
4.7% (7)
2:0 Верона
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Сассуоло
2% (3)
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