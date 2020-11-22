Верона
0:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Сассуоло
0:1
42' ГолБога Жереми
45' Желтая карточкаДимарко Федерико
56' Желтая карточкаЛопес Максим
60' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
0:1
45'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|3
|0.38
|2.
|Фавилли Андреа
|2
|0.25
|3.
|Лазович Дарко
|1
|0.13
|4.
|Димарко Федерико
|0
|0
|5.
|Цаканьи Маттиа
|0
|0
|6.
|Фараони Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.63
|2.
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.38
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.38
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.25
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.13
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.13
|7.
|Бурабия Мехди
|1
|0.13
|8.
|Лопес Максим
|1
|0.13
|9.
|Бога Жереми
|1
|0.13
|10.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лазович Дарко
|2
|0
|2.
|Тамез Адриен
|2
|0
|3.
|Димарко Федерико
|2
|0
|4.
|Ловато Маттео
|2
|0
|5.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|6.
|Фараони Марко
|1
|0
|7.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|8.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|9.
|Барак Антонин
|1
|0
|10.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|11.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|12.
|Виейра Ронни
|1
|0
|13.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|14.
|Данци Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|2
|0
|4.
|Джуричич Филип
|1
|0
|5.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|6.
|Берарди Доменико
|1
|0
|7.
|Айхан Кан
|1
|0
|8.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|9.
|Траоре Хамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Сассуоло
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло
Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|8.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|10.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 0:1 Сассуоло
Исход игры
Верона
26.7% (40)
Ничья
42% (63)
Сассуоло
31.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
44.3% (66)
Меньше
55.7% (83)
Обе команды забьют
Да
80.54% (120)
Нет
19.46% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (57)
1:2 Сассуоло
22.7% (34)
2:1 Верона
13.3% (20)
1:0 Верона
8.7% (13)
0:1 Сассуоло
4.7% (7)
2:0 Верона
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Сассуоло
2% (3)
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