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Верона
0:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
42' Гол
Бога Жереми
45' Желтая карточка
Димарко Федерико
55' Желтая карточка
Лопес Максим
60' Желтая карточка
Локателли Мануэль
0:2
76' Гол
Берарди Доменико
90' Желтая карточка
Марлон
90'+5
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
20
Цаканьи
Маттиа
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
29
Калинич
Никола
10
Ди
Кармине
Самуэль
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
Верона
3-4-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

38'
Колли Эбрима
Калинич Никола
 
42'
0:1
Бога Жереми
(Берарди Доменико)
45'
Димарко Федерико
 
55'
 
Лопес Максим
60'
 
Локателли Мануэль
64'
 
Айхан Кан
Тольян Йереми
67'
Велозу Мигель
Илич Иван
 
68'
Удоги Дестини
Чеккерини Федерико
 
73'
 
Траоре Хамед
Распадори Джакомо
73'
 
Мюлдюр Мерт
Джуричич Филип
76'
0:2
Берарди Доменико
(Бога Жереми)
78'
Сальседо Эдди
Ди Кармине Самуэль
 
79'
 
Марлон
Бога Жереми
80'
 
Обьянг Педро
Лопес Максим
90'
 
Марлон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 3 0.38
2. Фавилли Андреа 2 0.25
3. Лазович Дарко 1 0.13
4. Димарко Федерико 0 0
5. Цаканьи Маттиа 0 0
6. Фараони Марко 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.63
2. Берарди Доменико 4 (1) 0.5
3. Джуричич Филип 3 0.38
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.25
5. Кирикеш Влад 1 0.13
6. Дефрель Грегоре 1 0.13
7. Бога Жереми 1 0.13
8. Бурабия Мехди 1 0.13
9. Лопес Максим 1 0.13
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Лазович Дарко 2 0
2. Тамез Адриен 2 0
3. Димарко Федерико 2 0
4. Ловато Маттео 2 0
5. Ди Кармине Самуэль 1 0
6. Фараони Марко 1 0
7. Чеккерини Федерико 1 0
8. Эмпереур Алан 1 0
9. Барак Антонин 1 0
10. Цаканьи Маттиа 1 0
11. Фавилли Андреа 1 0
12. Виейра Ронни 1 0
13. Маньяни Джанджакомо 1 0
14. Данци Андреа 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 3 0
2. Кирикеш Влад 2 0
3. Феррари Джанмарко 2 0
4. Джуричич Филип 1 0
5. Бурабия Мехди 1 0
6. Берарди Доменико 1 0
7. Айхан Кан 1 0
8. Марлон 1 0
9. Лопес Максим 1 0
10. Кирьякопулос Георгиос 1 0
11. Траоре Хамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Сассуоло 5.88% (1) 11.76% (2) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона
Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло
Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Верона: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 3:3 Верона Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A Верона 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Верона Серия A
Сассуоло 1:0 Верона Серия A Верона 1:1 Сассуоло Серия A Верона 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Верона Серия A Сассуоло 1:2 Верона Серия A Верона 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 2:0 Верона Серия B Верона 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 3:3 Верона Кубок Сассуоло 2:0 Верона Кубок Верона 0:2 Сассуоло Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
2. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
17. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Верона 26.7% (40)
X 42% (63)
Сассуоло 31.3% (47)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 4.60 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.70 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.88 2.01

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 2.00 1.80 4.40 1.22 1.17 4.90 1.97 1.89 1.82 2.15 1.02 13.00 1.35 3.45 1.02 13.00 1.09 6.50 1.02 13.00 1.01 12.50 1.01 12.50
4.70 1.14 3.90 1.22 2.39 1.55 1.92 1.88 1.62 2.44 1.31 3.45 1.23 3.98 1.08 6.60 1.06 7.00 1.00 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 2.44 1.55 1.05 9.50 1.25 4.20 1.04 10.00
3.64 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.15
5.10 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.51
Где смотреть матч Верона 0:2 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:2 Сассуоло

Исход игры
Верона
26.7% (40)
Ничья
42% (63)
Сассуоло
31.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
44.3% (66)
Меньше
55.7% (83)
Обе команды забьют
Да
80.54% (120)
Нет
19.46% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (57)
1:2 Сассуоло
22.7% (34)
2:1 Верона
13.3% (20)
1:0 Верона
8.7% (13)
0:1 Сассуоло
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Верона
2.7% (4)
1:3 Сассуоло
2% (3)
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