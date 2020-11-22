Руис с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манолас в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Лосано с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, после рикошета мяч в своей штрафной перехватил Кесси.

Лосано на этот раз сам прошёл вперёд уже практически по центру, Ирвинг решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

Кесси на своей половине поля нарушил правила против Политано. "Наполи" заработал довольно неплохой стандарт.

Инсинье со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, Мертенс запутался в своих ногах и уже лишь от лицевой линии пробил точно в Доннарумму.

40' Политано вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Тео Маттео заработал угловой для своей команды.

39' Руй с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

38' Бакайоко из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Лосано в борьбе с Романьоли смог отдать пас чуть назад на Политано, Маттео удачно подключился к моменту и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

37' Чалханоглу с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Политано головой выбил мяч на правый фланг.

36' Кулибали пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кулибали и ушёл на угловой.

35' Руис выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Мертенс обработал мяч на линии штрафной и выполнил передачу по ней уже ближе к центру, Политано удачно набежал на мяч и пробил в правый угол ворот, получилось слишком высоко.

34' Ибрагимович выиграл верховую борьбу за мяч в центре поля и головой выполнил скидку на ход Салемакерсу по правому флангу, но Алексис оказался в небольшом офсайде.

33' Ещё один угловой заработали игроки "Наполи". Мертенс выполнил подачу к левому углу вратарской, Ди Лоренцо головой пробил в ближний угол ворот, Доннарумма занял отличную позицию и намертво поймал мяч.

32' Мертенс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Милана" пришлось серьёзно постараться, но всё же гости смогли отбиться при этом стандарте.

31' Мертенс с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, после борьбы Бакайоко пробил в правый угол ворот из центра штрафной площади, Доннарумма вместе с Ребичем отбили мяч, следом по воротам пробил Ди Лоренцо, мяч попал в перекладину, мяч отскочил к левому углу штрафной, оттуда в падении в ближний угол ворот пробил Лосано, Доннарумма в прыжке перевёл мяч на угловой.

30' Инсинье с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кулибали подключился к атаке, обработал мяч и отдал пас к линии штрафной на Мертенса, Дрис пробил в правый угол ворот, Доннарумма в прыжке перевёл мяч на угловой.

29' Ребич получил мяч от Чалханоглу, по левому флангу Анте ушёл к линии штрафной и выполнил подачу во вратарскую, вновь Мерет при игре на выходе спокойно забрал мяч в руки.

28' Инсинье прошёл по левому флангу к штрафной площади "Милана", затем Лоренцо выполнил передачу к линии штрафной на Мертенса, Дрис обработал мяч, вошёл в штрафную площадь, передержал мяч и в борьбе с Колабрией его потерял, а затем нарушил правила.

27' Ди Лоренцо попытался с правого фланга войти в штрафную площадь, однако Джованни накрыли сразу Ребич и Тео, мяч был выбит в аут.

26' Мертенс выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лосано зацепился за мяч, а затем решил выполнить прострел в центр штрафной, его накрыл Романьоли и перехватил мяч.

25' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Ибрагимович!!! Тео с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибрагимович выиграл борьбу за верховой мяч у Кулибали и головой отправил мяч в правый угол ворот.

24' Вернулся в игру Алексис Салемакерс, благо и тут обошлось без травмы для игрока "Милана".

23' Чалханоглу с углового выполнил подачу к левой штанге, Бакайоко головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

22' Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Кулибали не стали рисковать и головой выбил мяч на угловой.

21' Вышли на поле врачи "Милана", Салемакерс пока сам подняться не может, пауза в игре.

20' Полузащитник "Наполи" Тьемуэ Бакайоко получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Салемакерса.

19' Салемакерс с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Мерет спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

18' Ребич в центре поля нарушил правила против Лосано. На этот раз игроки "Наполи" уже побыстрее разыграли стандарт.

17' Кесси из центра поля выполнил перевод на правый фланг, Салемакерс обработал мяч, сместился к линии штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч очень сильно ушёл в сторону от цели.

16' Тео попытался разогнать атаку через левый фланг, но при этом Эрнандес выполнил не самый лучший пас в центр, благо мяч от Руиса улетел в аут.

15' Салемакерс в центре поля нарушил правила против Руя. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

14' Чалханоглу попытался теперь уже что-то придумать на левом фланге с Ребичем, но тут в обороне удачно отработал Лосано, который и перехватил мяч.

13' Чалханоглу с углового выполнил подачу к левой штанге, мяч от Ди Лоренцо отскочил к линии вратарской, Кьяер в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

12' Чалханоглу у радиуса штрафной площади отыгрался с Салемакерсом, а затем хорошо пробил в нижний левый угол ворот, Мерет в прыжке перевёл мяч на угловой.

11' Игроки "Милана" пока чуть больше времени проводят с мячом, но при этом игра стала уже проходить более спокойно, сильно в прессинг гости идти не спешат.

10' Ибрагимович выполнил заброс в центр штрафной площади, Ребич оторвался от Ди Лоренцо, но при этом Анте не смог как следует попасть по мячу, получилась како-то скидка в руки Мерету.

9' Вернулся Кьяер в игру, посмотрим, будет ли он полноценно продолжать матч, либо датчанина всё же поменяют через несколько минут.

8' Ди Лоренцо выполнил передачу на ход Лосано по правому флангу, Ирвинг попытался войти в штрафную площадь, но в борьбе с Романьоли форвард "Наполи" упустил мяч за лицевую линию поля.

7' В момент перехвата мяча у Кьяера поехала нога, Симон попытался продолжить игру, но быстро понял, что он потянул приводящую мышцу.

6' Сразу же игроки "Наполи" провели ответную атаку. Политано промчался вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кьяер успел вернуться и сбросить мяч на Романьоли.

5' Чалханоглу выполнил передачу на ход Тео по левому флангу, Эрнандес сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, Ди Лоренцо за счёт удачной позиции перехватил мяч.

4' Ребич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Ди Лоренцо Анте потерял мяч, а затем форвард "Милана" нарушил правила при попытке мяч вернуть.

3' Сегодня на тренерском мостике "Милана" Стефано Пиоли заменяет Даниэле Бонера, посмотрим, как гости выступят без своего наставника.

2' Тео попытался начать атаку "Милана" длинной передачей вперёд с правого фланга, но его накрыл Лосано, мяч улетел в аут.