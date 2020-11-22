  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Милан
0'
16' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
0:1
20' Гол
Ибрагимович Златан
41'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
Наполи
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Ход матча

16'
Бакайоко Тьемуэ
 
20'
0:1
Ибрагимович Златан
(Тео Эрнандес)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.5
2. Мертенс Дрис 2 0.25
3. Политано Маттео 2 0.25
4. Осимхен Виктор 2 0.25
5. Инсинье Лоренцо 2 0.25
6. Зелиньски Петр 1 0.13
7. Петанья Андреа 1 0.13
8. Элмас Элиф 1 0.13
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 9 (2) 1.13
2. Леау Рафаэл 2 0.25
3. Кесси Франк 2 (1) 0.25
4. Тео Эрнандес 1 0.13
5. Диас Брахим 1 0.13
6. Салемакерс Алексис 1 0.13
7. Чалханоглу Хакан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Оспина Давид 1 0
2. Манолас Костас 1 0
3. Демме Диего 1 0
4. Политано Маттео 1 0
5. Бакайоко Тьемуа 1 0
6. Лосано Ирвин 1 0
7. Осимхен Виктор 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 3 0
2. Ибрагимович Златан 2 0
3. Габбия Маттео 2 0
4. Леау Рафаэл 2 0
5. Кьяер Симон 1 0
6. Чалханоглу Хакан 1 0
7. Крунич Раде 1 0
8. Кесси Франк 1 0
9. Кастильехо Самуэль 1 0
10. Беннасер Исмаэль 1 0
11. Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1)
 Милан 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 0 33.33% (5)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага
Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Милан 2:0 Наполи Кубок Милан 0:0 Наполи Серия A
Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 7 20
2. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи 0:1 Заявка 8 5 0 3 15 - 8 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Инсинье со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, Мертенс запутался в своих ногах и уже лишь от лицевой линии пробил точно в Доннарумму. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Кесси на своей половине поля нарушил правила против Политано. "Наполи" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    43'
    Лосано на этот раз сам прошёл вперёд уже практически по центру, Ирвинг решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 42'
    Лосано с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, после рикошета мяч в своей штрафной перехватил Кесси. 
  • Угловой
    41'
    Руис с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Манолас в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 40'
    Политано вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Тео Маттео заработал угловой для своей команды. 
  • 39'
    Руй с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    38'
    Бакайоко из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Лосано в борьбе с Романьоли смог отдать пас чуть назад на Политано, Маттео удачно подключился к моменту и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    37'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Политано головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 36'
    Кулибали пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кулибали и ушёл на угловой. 
  • 35'
    Руис выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Мертенс обработал мяч на линии штрафной и выполнил передачу по ней уже ближе к центру, Политано удачно набежал на мяч и пробил в правый угол ворот, получилось слишком высоко. 
  • Офсайд
    34'
    Ибрагимович выиграл верховую борьбу за мяч в центре поля и головой выполнил скидку на ход Салемакерсу по правому флангу, но Алексис оказался в небольшом офсайде. 
  • Угловой
    33'
    Ещё один угловой заработали игроки "Наполи". Мертенс выполнил подачу к левому углу вратарской, Ди Лоренцо головой пробил в ближний угол ворот, Доннарумма занял отличную позицию и намертво поймал мяч. 
  • Угловой
    32'
    Мертенс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Милана" пришлось серьёзно постараться, но всё же гости смогли отбиться при этом стандарте. 
  • Угловой
    31'
    Мертенс с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, после борьбы Бакайоко пробил в правый угол ворот из центра штрафной площади, Доннарумма вместе с Ребичем отбили мяч, следом по воротам пробил Ди Лоренцо, мяч попал в перекладину, мяч отскочил к левому углу штрафной, оттуда в падении в ближний угол ворот пробил Лосано, Доннарумма в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    30'
    Инсинье с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кулибали подключился к атаке, обработал мяч и отдал пас к линии штрафной на Мертенса, Дрис пробил в правый угол ворот, Доннарумма в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 29'
    Ребич получил мяч от Чалханоглу, по левому флангу Анте ушёл к линии штрафной и выполнил подачу во вратарскую, вновь Мерет при игре на выходе спокойно забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Инсинье прошёл по левому флангу к штрафной площади "Милана", затем Лоренцо выполнил передачу к линии штрафной на Мертенса, Дрис обработал мяч, вошёл в штрафную площадь, передержал мяч и в борьбе с Колабрией его потерял, а затем нарушил правила. 
  • 27'
    Ди Лоренцо попытался с правого фланга войти в штрафную площадь, однако Джованни накрыли сразу Ребич и Тео, мяч был выбит в аут. 
  • 26'
    Мертенс выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лосано зацепился за мяч, а затем решил выполнить прострел в центр штрафной, его накрыл Романьоли и перехватил мяч. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Ибрагимович!!! Тео с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ибрагимович выиграл борьбу за верховой мяч у Кулибали и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 24'
    Вернулся в игру Алексис Салемакерс, благо и тут обошлось без травмы для игрока "Милана". 
  • Угловой
    23'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу к левой штанге, Бакайоко головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 22'
    Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Кулибали не стали рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Вышли на поле врачи "Милана", Салемакерс пока сам подняться не может, пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    20'
    Полузащитник "Наполи" Тьемуэ Бакайоко получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Салемакерса. 
  • 19'
    Салемакерс с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Мерет спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Ребич в центре поля нарушил правила против Лосано. На этот раз игроки "Наполи" уже побыстрее разыграли стандарт. 
  • 17'
    Кесси из центра поля выполнил перевод на правый фланг, Салемакерс обработал мяч, сместился к линии штрафной площади и пробил в левый угол ворот, мяч очень сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 16'
    Тео попытался разогнать атаку через левый фланг, но при этом Эрнандес выполнил не самый лучший пас в центр, благо мяч от Руиса улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Салемакерс в центре поля нарушил правила против Руя. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Чалханоглу попытался теперь уже что-то придумать на левом фланге с Ребичем, но тут в обороне удачно отработал Лосано, который и перехватил мяч. 
  • Угловой
    13'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу к левой штанге, мяч от Ди Лоренцо отскочил к линии вратарской, Кьяер в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    12'
    Чалханоглу у радиуса штрафной площади отыгрался с Салемакерсом, а затем хорошо пробил в нижний левый угол ворот, Мерет в прыжке перевёл мяч на угловой.
  • 11'
    Игроки "Милана" пока чуть больше времени проводят с мячом, но при этом игра стала уже проходить более спокойно, сильно в прессинг гости идти не спешат. 
  • 10'
    Ибрагимович выполнил заброс в центр штрафной площади, Ребич оторвался от Ди Лоренцо, но при этом Анте не смог как следует попасть по мячу, получилась како-то скидка в руки Мерету. 
  • 9'
    Вернулся Кьяер в игру, посмотрим, будет ли он полноценно продолжать матч, либо датчанина всё же поменяют через несколько минут. 
  • 8'
    Ди Лоренцо выполнил передачу на ход Лосано по правому флангу,  Ирвинг попытался войти в штрафную площадь, но в борьбе с Романьоли форвард "Наполи" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    7'
    В момент перехвата мяча у Кьяера поехала нога, Симон попытался продолжить игру, но быстро понял, что он потянул приводящую мышцу. 
  • 6'
    Сразу же игроки "Наполи" провели ответную атаку. Политано промчался вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Кьяер успел вернуться и сбросить мяч на Романьоли. 
  • 5'
    Чалханоглу выполнил передачу на ход Тео по левому флангу, Эрнандес сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, Ди Лоренцо за счёт удачной позиции перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Ребич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Ди Лоренцо Анте потерял мяч, а затем форвард "Милана" нарушил правила при попытке мяч вернуть. 
  • 3'
    Сегодня на тренерском мостике "Милана" Стефано Пиоли заменяет Даниэле Бонера, посмотрим, как гости выступят без своего наставника. 
  • 2'
    Тео попытался начать атаку "Милана" длинной передачей вперёд с правого фланга, но его накрыл Лосано, мяч улетел в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Милан" по-прежнему не знает поражений в этом сезоне в Серии А, посмотрим, сможет ли команда Стефано Пиоли продолжить своё удачное выступление в нынешнем сезоне, либо сегодня "Наполи" окажется сильнее и наберёт три очка. 

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.30 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.45 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.66 3.70
  4.35 3.62 1.88

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 9.70 1.05 7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 1.89 1.98 2.00 1.80 1.55 2.45 1.14 5.55 1.11 6.50 1.04 9.10 1.03 9.70 1.01 16.50 0.00 14.50
9.10 1.02 8.50 1.05 3.88 1.24 3.15 1.36 2.18 1.84 1.61 2.31 1.43 2.74 1.18 4.25 1.14 5.20 1.04 8.10
3.67 1.30 2.76 1.48 2.17 1.74 2.62 1.52 2.28 1.67 1.94 1.93 1.68 2.27 1.53 2.61 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
2.91 1.41 2.06 1.76 1.51 2.56 1.17 4.95 1.11 6.40
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.38 1.40 3.05 1.46 2.82 1.26 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 2.03 1.36 3.05 1.27 3.70
4.30 1.22 3.12 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Наполи 0:1 Милан онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 0:1 Милан

Исход игры
Наполи
35.7% (55)
Ничья
45.5% (70)
Милан
18.8% (29)
Тотал 2.5
Больше
56.58% (86)
Меньше
43.42% (66)
Обе команды забьют
Да
89.47% (136)
Нет
10.53% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (51)
2:1 Наполи
26.6% (41)
1:2 Милан
14.3% (22)
2:2 Ничья
11.7% (18)
1:0 Наполи
5.8% (9)
0:2 Милан
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.9% (3)
0:1 Милан
1.3% (2)
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