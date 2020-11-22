16' Желтая карточкаБакайоко Тьемуэ
0:1
20' ГолИбрагимович Златан
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Крунич РадеНападающий
- Нападающий
-
15 Хёуге ЙенсНападающий
-
21 Диас БрахимНападающий
-
Главный тренер: Бонера Даниэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
16'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвин
|4
|0.5
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.25
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.25
|4.
|Осимхен Виктор
|2
|0.25
|5.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.25
|6.
|Зелиньски Петр
|1
|0.13
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.13
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.13
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|9 (2)
|1.13
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.25
|3.
|Кесси Франк
|2 (1)
|0.25
|4.
|Тео Эрнандес
|1
|0.13
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.13
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.13
|7.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оспина Давид
|1
|0
|2.
|Манолас Костас
|1
|0
|3.
|Демме Диего
|1
|0
|4.
|Политано Маттео
|1
|0
|5.
|Бакайоко Тьемуа
|1
|0
|6.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|7.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|3
|0
|2.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|3.
|Габбия Маттео
|2
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|5.
|Кьяер Симон
|1
|0
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|7.
|Крунич Раде
|1
|0
|8.
|Кесси Франк
|1
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|11.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|Милан
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага
Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|20 - 9
|18
|3.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 13
|15
|6.
|Наполи
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 8
|14
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 20
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 0:1 Милан
Исход игры
Наполи
35.7% (55)
Ничья
45.5% (70)
Милан
18.8% (29)
Тотал 2.5
Больше
56.58% (86)
Меньше
43.42% (66)
Обе команды забьют
Да
89.47% (136)
Нет
10.53% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (51)
2:1 Наполи
26.6% (41)
1:2 Милан
14.3% (22)
2:2 Ничья
11.7% (18)
1:0 Наполи
5.8% (9)
0:2 Милан
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.9% (3)
0:1 Милан
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!