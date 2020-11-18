Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвин
|4
|0.57
|2.
|Мертенс Дрис
|2
|0.29
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.29
|4.
|Осимхен Виктор
|2
|0.29
|5.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.29
|6.
|Зелиньски Петр
|1
|0.14
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.14
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.14
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|8 (2)
|1.14
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.29
|3.
|Кесси Франк
|2 (1)
|0.29
|4.
|Диас Брахим
|1
|0.14
|5.
|Тео Эрнандес
|1
|0.14
|6.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.14
|7.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оспина Давид
|1
|0
|2.
|Манолас Костас
|1
|0
|3.
|Демме Диего
|1
|0
|4.
|Политано Маттео
|1
|0
|5.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|6.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|3
|0
|2.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|3.
|Габбия Маттео
|2
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|5.
|Кьяер Симон
|1
|0
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|7.
|Крунич Раде
|1
|0
|8.
|Кесси Франк
|1
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|11.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|Милан
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага
Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|5.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 14
|13
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 6
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|9.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 16
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|15.50
|0.00
|10.00
|1.03
|4.40
|1.22
|3.50
|1.32
|—
|—
|2.25
|1.71
|2.00
|1.89
|1.76
|2.20
|—
|—
|1.48
|2.75
|1.21
|4.20
|1.16
|4.80
|1.05
|8.20
|1.04
|8.80
|0.00
|14.50
|
|10.75
|1.01
|10.00
|1.02
|4.10
|1.21
|3.32
|1.35
|—
|—
|2.27
|1.78
|—
|—
|1.74
|2.14
|—
|—
|1.45
|2.57
|1.22
|3.88
|1.16
|4.50
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.71
|1.22
|—
|—
|2.73
|1.51
|2.27
|1.70
|2.02
|1.88
|1.76
|2.17
|1.60
|2.48
|1.49
|2.77
|—
|—
|1.18
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Наполи - Милан
Исход игры
Наполи
33.3% (17)
Ничья
49% (25)
Милан
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (18)
2:1 Наполи
23.5% (12)
2:2 Ничья
11.8% (6)
1:2 Милан
11.8% (6)
1:0 Наполи
5.9% (3)
0:2 Милан
3.9% (2)
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