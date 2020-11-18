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Наполи
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвин 4 0.57
2. Мертенс Дрис 2 0.29
3. Политано Маттео 2 0.29
4. Осимхен Виктор 2 0.29
5. Инсинье Лоренцо 2 0.29
6. Зелиньски Петр 1 0.14
7. Петанья Андреа 1 0.14
8. Элмас Элиф 1 0.14
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 8 (2) 1.14
2. Леау Рафаэл 2 0.29
3. Кесси Франк 2 (1) 0.29
4. Диас Брахим 1 0.14
5. Тео Эрнандес 1 0.14
6. Салемакерс Алексис 1 0.14
7. Чалханоглу Хакан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Оспина Давид 1 0
2. Манолас Костас 1 0
3. Демме Диего 1 0
4. Политано Маттео 1 0
5. Лосано Ирвин 1 0
6. Осимхен Виктор 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 3 0
2. Ибрагимович Златан 2 0
3. Габбия Маттео 2 0
4. Леау Рафаэл 2 0
5. Кьяер Симон 1 0
6. Чалханоглу Хакан 1 0
7. Крунич Раде 1 0
8. Кесси Франк 1 0
9. Кастильехо Самуэль 1 0
10. Беннасер Исмаэль 1 0
11. Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1)
 Милан 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 0 33.33% (5)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи
Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан
Милан Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага
Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Милан 2:0 Наполи Кубок Милан 0:0 Наполи Серия A
Наполи 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Наполи Заявка 7 5 0 2 15 - 7 14
4. Рома Заявка 7 4 2 1 16 - 11 14
5. Аталанта Заявка 7 4 1 2 18 - 14 13
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 15 - 6 13
7. Интер Милан Заявка 7 3 3 1 16 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
9. Лацио Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 7 2 0 5 11 - 13 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Торино Заявка 7 1 2 4 12 - 16 5
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Наполи 33.3% (17)
    X 49% (25)
    Милан 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Милан
    2.40
    3.72
    3.16
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.65 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.70 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.72 3.16
      2.37 3.66 3.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 10.00 1.03 4.40 1.22 3.50 1.32 2.25 1.71 2.00 1.89 1.76 2.20 1.48 2.75 1.21 4.20 1.16 4.80 1.05 8.20 1.04 8.80 0.00 14.50
    10.75 1.01 10.00 1.02 4.10 1.21 3.32 1.35 2.27 1.78 1.74 2.14 1.45 2.57 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.60
    4.71 1.22 2.73 1.51 2.27 1.70 2.02 1.88 1.76 2.17 1.60 2.48 1.49 2.77 1.18 5.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.49 2.55 1.16 4.80
    3.20 1.35 2.21 1.67 1.52 2.53 1.20 4.55 1.14 6.10
    2.91 1.46 2.29 1.69 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.32 1.87 1.87 1.42 2.90
    4.60 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.37
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.42
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    Прогнозы на матч Наполи - Милан

    Исход игры
    Наполи
    33.3% (17)
    Ничья
    49% (25)
    Милан
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (18)
    2:1 Наполи
    23.5% (12)
    2:2 Ничья
    11.8% (6)
    1:2 Милан
    11.8% (6)
    1:0 Наполи
    5.9% (3)
    0:2 Милан
    3.9% (2)
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