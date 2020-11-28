  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
14' Гол
Пучино Раффаэле
17' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
23' Желтая карточка
Кавион Микеле
46' Желтая карточка
Броско Риккардо
52' Желтая карточка
Мале Юссеф
1:1
55' Гол
Араму Маттиа
62'
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
9
Капелло
Алессандро
1
Леали
Никола
23
Броско
Риккардо
24
Авлонитис
Тасос
20
Шпендльхофер
Лукас
2
Пучино
Раффаэле
7
Кавион
Микеле
30
Dario
Saric
69
Крагль
Оливер
21
Сабири
Абдельхамид
91
Cosimo
Chirico
29
Тупта
Любомир
Венеция
4-3-3
Асколи
3-4-1-2

Ход матча

14'
0:1
Пучино Раффаэле
(Крагль Оливер)
17'
Маццокки Паскуале
 
23'
 
Кавион Микеле
46'
 
Броско Риккардо
52'
Мале Юссеф
 
55'
Араму Маттиа
(Капелло Алессандро)
1:1
58'
 
Баич Риад
Тупта Любомир

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 6 0.67
2. Араму Маттиа 3 (1) 0.33
3. Фьордилино Антонио 2 0.22
4. Мале Юссеф 1 0.11
5. Чеккарони Пьетро 1 0.11
6. Карлссон Отар 1 0.11
7. Капелло Алессандро 0 0
8. Джонсон Деннис 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.25
2. Пучино Раффаэле 1 0.13
3. Баич Риад 1 0.13
4. Кавион Микеле 1 0.13
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 4 0
2. Модоло Марко 2 0
3. Капелло Алессандро 2 0
4. Мале Юссеф 2 0
5. Молинаро Кристиан 1 0
6. Ди Мариано Франческо 1 0
7. Форте Франческо 1 0
8. Араму Маттиа 1 0
9. Маццокки Паскуале 1 0
10. Феличоли Джанфилиппо 1 0
11. Тогордо Антони 1 0
12. Фьордилино Антонио 1 0
13. Джонсон Деннис 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 4 0
2. Бюхель Марсель 1 1
3. Корбо Габриэле 1 1
4. Cosimo Chirico 2 0
5. Петруччи Давиде 1 0
6. Крагль Оливер 1 0
7. Пучино Раффаэле 1 0
8. Авлонитис Тасос 1 0
9. Шпендльхофер Лукас 1 0
10. Кавион Микеле 1 0
11. Сабири Абдельхамид 1 0
12. Dario Saric 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 27.27% (3)
 Асколи 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 1915 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи
Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция
Асколи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана 1915
Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи

Последние игры между собой

Венеция: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Венеция 2:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Венеция Серия B Асколи 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B
Венеция 1:0 Асколи Серия B Асколи 3:3 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 1:1 9 5 3 1 15 - 10 18
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Венеция 1:1 9 4 3 2 15 - 7 15
5. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Читтаделла 2:0 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
8. Фрозиноне 1:1 9 4 2 3 7 - 7 14
9. Порденоне 1:0 9 2 6 1 10 - 10 12
10. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
11. Брешия 1:1 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Виченца Виртус 1:1 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Пиза 0:2 8 1 4 3 12 - 18 7
17. Асколи 1:1 8 1 3 4 5 - 9 6
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 0:1 9 1 1 7 6 - 18 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 5 3 2 0 9 - 3 11
2. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Венеция 1:1 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Фрозиноне 1:1 5 2 1 2 2 - 4 7
8. Брешия 1:1 5 1 4 0 9 - 6 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Монца 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 1:0 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Порденоне 1:0 5 2 2 1 3 - 3 8
4. Фрозиноне 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Эмполи 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
9. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Пиза 0:2 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 1:1 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 4 0 3 1 4 - 7 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Пескара 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Кавион Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Маццокки Паскуале получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Пучино Раффаэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Асколи
4.50
3.85
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 2.90 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 2.40 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.85 5.75
  3.77 3.12 2.21

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 9.30 1.04 4.90 1.15 2.95 1.36 2.14 1.71 3.05 1.35 1.81 1.99 1.59 2.35 1.40 2.80 1.18 4.60 1.05 8.50 1.04 9.30 1.04 9.00 1.02 11.00
9.60 1.02 8.80 1.04 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.31 1.40 2.86 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.70
5.49 1.16 2.91 1.45 3.87 1.28 2.52 1.56 2.03 1.85 1.76 2.13 1.50 2.70 1.60 2.42 1.31 3.61 1.56 2.52 1.14 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.93 1.87 1.55 2.35 1.12 5.60 1.05 8.50 1.04 9.00
3.04 1.38 2.05 1.77 1.49 2.62 1.17 5.10 1.12 6.35
3.11 1.40 2.56 1.54 2.01 1.87 1.61 2.38 1.36 3.26 1.20 4.84 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.32 3.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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