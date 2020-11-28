Венеция
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Асколи
0:1
14' ГолПучино Раффаэле
17' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
23' Желтая карточкаКавион Микеле
46' Желтая карточкаБроско Риккардо
52' Желтая карточкаМале Юссеф
1:1
55' ГолАраму Маттиа
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
30
Dario
Saric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Dario SaricПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
-
88 Dean Lico
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
Ход матча
14'
0:1
23'
46'
52'
55'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|6
|0.67
|2.
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.33
|3.
|Фьордилино Антонио
|2
|0.22
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.11
|5.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.11
|6.
|Карлссон Отар
|1
|0.11
|7.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|8.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.25
|2.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.13
|3.
|Баич Риад
|1
|0.13
|4.
|Кавион Микеле
|1
|0.13
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|4
|0
|2.
|Модоло Марко
|2
|0
|3.
|Капелло Алессандро
|2
|0
|4.
|Мале Юссеф
|2
|0
|5.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|6.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|7.
|Форте Франческо
|1
|0
|8.
|Араму Маттиа
|1
|0
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|10.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|11.
|Тогордо Антони
|1
|0
|12.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|13.
|Джонсон Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|4
|0
|2.
|Бюхель Марсель
|1
|1
|3.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|4.
|Cosimo Chirico
|2
|0
|5.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|6.
|Крагль Оливер
|1
|0
|7.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|8.
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|9.
|Шпендльхофер Лукас
|1
|0
|10.
|Кавион Микеле
|1
|0
|11.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|12.
|Dario Saric
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|Асколи
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 1915 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи
Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция
Асколи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана 1915
Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи
Последние игры между собой
Венеция: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|1:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Венеция
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|5.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Фрозиноне
|1:1
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|9.
|Порденоне
|1:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|10.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|11.
|Брешия
|1:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|1:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Реджина
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Пиза
|0:2
|8
|1
|4
|3
|12 - 18
|7
|17.
|Асколи
|1:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|0:1
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Венеция
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|Брешия
|1:1
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|1:0
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Порденоне
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|4.
|Фрозиноне
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Пиза
|0:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Пескара
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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