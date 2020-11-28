Пескара
0:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Порденоне
12' Желтая карточкаКрекко Лука
21' Желтая карточкаКампорезе Микеле
0:1
25' ГолДьяв Давиде
25
Крекко
Лука
72
Вокич
Деян
16
Luca
Magnino
20
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Aldo Banse
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
12'
21'
25'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|3
|0.33
|2.
|Сетер Дамир
|2
|0.22
|3.
|Вокич Деян
|1
|0.11
|4.
|Ярошински Павел
|0
|0
|5.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|6.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|7.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|5 (1)
|0.56
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.22
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.11
|4.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|1
|0.11
|6.
|Фаласко Никола
|0
|0
|7.
|Берра Филиппо
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Luca Magnino
|0
|0
|10.
|Karlo Butic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|2.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|3.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|4.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|7.
|Бальцано Антонио
|1
|0
|8.
|Крекко Лука
|1
|0
|9.
|Ярошински Павел
|1
|0
|10.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|11.
|Майстро Фабио
|1
|0
|12.
|Бошич Милош
|1
|0
|13.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|2.
|Кало Джакомо
|3
|0
|3.
|Фаласко Никола
|2
|0
|4.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|5.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|6.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|7.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|8.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|9.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|10.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|11.
|Барисон Альберто
|1
|0
|12.
|Luca Magnino
|1
|0
|13.
|Karlo Butic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|Порденоне
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара
Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца
Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|1:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Венеция
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|5.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Фрозиноне
|1:1
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|9.
|Порденоне
|1:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|10.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|11.
|Брешия
|1:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|1:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Реджина
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Пиза
|0:2
|8
|1
|4
|3
|12 - 18
|7
|17.
|Асколи
|1:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|0:1
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Венеция
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|Брешия
|1:1
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|1:0
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Порденоне
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|4.
|Фрозиноне
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Пиза
|0:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Пескара
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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