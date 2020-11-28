  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Порденоне
0'
12' Желтая карточка
Крекко Лука
21' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
0:1
25' Гол
Дьяв Давиде
59'
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
16
Боккетти
Сальваторе
44
Ярошински
Павел
2
Белланова
Рауль
34
Фернандес
Леандро
II
10
Вальдифиори
Мирко
25
Крекко
Лука
72
Вокич
Деян
37
Майстро
Фабио
11
Галано
Кристиан
22
Перизан
Самуэле
2
Берра
Филиппо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
20
Паза
Симоне
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
11
Мусёлик
Себастьян
Пескара
3-4-2-1
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

12'
Крекко Лука
 
21'
 
Кампорезе Микеле
25'
0:1
Дьяв Давиде
(Luca Magnino)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 3 0.33
2. Сетер Дамир 2 0.22
3. Вокич Деян 1 0.11
4. Ярошински Павел 0 0
5. Вентола Кристиан 0 0
6. Асенсио Рауль 0 0
7. Машанджело Эдоардо 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 5 (1) 0.56
2. Мусёлик Себастьян 2 0.22
3. Чиурриа Патрик 1 0.11
4. Скавоне Мануэль 1 0.11
5. Барисон Альберто 1 0.11
6. Фаласко Никола 0 0
7. Берра Филиппо 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Luca Magnino 0 0
10. Karlo Butic 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Нзита Мардоки 1 1
2. Бузеллато Массимилиано 2 0
3. Вентола Кристиан 2 0
4. Машанджело Эдоардо 2 0
5. Фернандес Леандро II 2 0
6. Мемушай Ледиан 1 0
7. Бальцано Антонио 1 0
8. Крекко Лука 1 0
9. Ярошински Павел 1 0
10. Омеонга Стефан 1 0
11. Майстро Фабио 1 0
12. Бошич Милош 1 0
13. Диамбо Амаду 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 3 0
2. Кало Джакомо 3 0
3. Фаласко Никола 2 0
4. Фольякко Алессандро 2 0
5. Дьяв Давиде 2 0
6. Бассоли Алессандро 1 0
7. Мисурака Джанвито 1 0
8. Гавацци Давиде 1 0
9. Скавоне Мануэль 1 0
10. Мусёлик Себастьян 1 0
11. Барисон Альберто 1 0
12. Luca Magnino 1 0
13. Karlo Butic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0
 Порденоне 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10
СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара
Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца
Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Порденоне 0:2 Пескара Серия B Пескара 4:2 Порденоне Серия B Пескара 2:2 Порденоне Кубок Пескара 1:0 Порденоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 1:1 9 5 3 1 15 - 10 18
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Венеция 1:1 9 4 3 2 15 - 7 15
5. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Читтаделла 2:0 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
8. Фрозиноне 1:1 9 4 2 3 7 - 7 14
9. Порденоне 1:0 9 2 6 1 10 - 10 12
10. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
11. Брешия 1:1 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Виченца Виртус 1:1 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Пиза 0:2 8 1 4 3 12 - 18 7
17. Асколи 1:1 8 1 3 4 5 - 9 6
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 0:1 9 1 1 7 6 - 18 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 5 3 2 0 9 - 3 11
2. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Венеция 1:1 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Фрозиноне 1:1 5 2 1 2 2 - 4 7
8. Брешия 1:1 5 1 4 0 9 - 6 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Монца 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 1:0 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Порденоне 1:0 5 2 2 1 3 - 3 8
4. Фрозиноне 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Эмполи 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
9. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Пиза 0:2 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 1:1 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 4 0 3 1 4 - 7 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Пескара 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Берра Филиппо бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Дьяв Давиде бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Крекко Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Порденоне
3.60
4.87
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 4.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 4.05 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.00 2.28
  10.87 4.87 1.34

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 6.50 1.09 3.90 1.23 2.21 1.66 1.86 1.94 1.38 2.90 1.31 3.25 1.08 7.00 1.08 7.10 1.04 9.00 1.01 14.00 1.01 12.60
6.70 1.07 5.75 1.11 2.90 1.39 2.22 1.66 1.70 2.27 1.35 3.20 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
6.29 1.14 3.85 1.28 3.28 1.36 2.70 1.50 2.05 1.83 1.75 2.16 1.52 2.62 1.56 2.51 1.42 2.97 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.69 2.17 1.45 2.62 1.08 7.10 1.04 9.00
2.45 1.55 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.20 1.07 8.60
1.93 1.95 1.59 2.45 1.26 4.07 1.45 2.87 1.35 3.32 1.19 4.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.38 1.32 2.32 1.61 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Пескара 0:2 Порденоне онлайн

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