Пескара
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Порденоне
12' Желтая карточкаКрекко Лука
21' Желтая карточкаКампорезе Микеле
0:1
25' ГолДьяв Давиде
0:2
58' ГолБерра Филиппо
60' Желтая карточкаМайстро Фабио
69' Красная карточкаФернандес Леандро II
75' Желтая карточкаБоккетти Сальваторе
75' Желтая карточкаБальцано Антонио
75' Желтая карточкаДьяв Давиде
25
Крекко
Лука
72
Вокич
Деян
16
Luca
Magnino
20
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Aldo Banse
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
12'
21'
25'
0:1
58'
0:2
60'
75'
75'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|3
|0.33
|2.
|Сетер Дамир
|2
|0.22
|3.
|Вокич Деян
|1
|0.11
|4.
|Ярошински Павел
|0
|0
|5.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|6.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|7.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|5 (1)
|0.56
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.22
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.11
|4.
|Берра Филиппо
|1
|0.11
|5.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.11
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.11
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Luca Magnino
|0
|0
|10.
|Karlo Butic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|2.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|2
|0
|4.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|5.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|6.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|7.
|Майстро Фабио
|2
|0
|8.
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|9.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|10.
|Крекко Лука
|1
|0
|11.
|Ярошински Павел
|1
|0
|12.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|13.
|Бошич Милош
|1
|0
|14.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|2.
|Кало Джакомо
|3
|0
|3.
|Дьяв Давиде
|3
|0
|4.
|Фаласко Никола
|2
|0
|5.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|6.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|7.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|8.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|9.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|10.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|11.
|Барисон Альберто
|1
|0
|12.
|Luca Magnino
|1
|0
|13.
|Karlo Butic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|Порденоне
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =4 -10СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара
Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца
Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|5.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|1:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|0:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|1:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|0:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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