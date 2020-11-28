Пиза
0:2
Второй тайм: 57'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Читтаделла
0:1
5' ГолГарджуло Марио
17' Красная карточкаБенедетти Симоне
0:2
19' ПенальтиRoberto Ogunseye
45' Желтая карточкаГухер Роберт
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
77
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Tavernelli
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
5'
0:1
17'
19'
0:2
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|3 (2)
|0.38
|2.
|Видо Лука
|3
|0.38
|3.
|Гухер Роберт
|2
|0.25
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.25
|5.
|Караччоло Антонио
|1
|0.13
|6.
|Giuseppe Sibilli
|1
|0.13
|7.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|8.
|Лизи Франческо
|0
|0
|9.
|Марин Мариус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|4
|0.5
|2.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.25
|3.
|Roberto Ogunseye
|2 (1)
|0.25
|4.
|Розафио Марко
|1
|0.13
|5.
|Цаджу Франк
|1
|0.13
|6.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.13
|7.
|Гирингелли Лука
|1
|0.13
|8.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.13
|9.
|Tavernelli
|1
|0.13
|10.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|11.
|Бранка Симоне
|0
|0
|12.
|Паван Никола
|0
|0
|13.
|Томмазо Кассандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пизано Эрос
|3
|1
|2.
|Гухер Роберт
|3
|0
|3.
|Караччоло Антонио
|3
|0
|4.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|5.
|Лизи Франческо
|2
|0
|6.
|Маццители Лука
|2
|0
|7.
|Бенедетти Симоне
|0
|1
|8.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|9.
|Сьега Николас
|1
|0
|10.
|Giuseppe Sibilli
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маньеро Лука
|2
|0
|2.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|3.
|Розафио Марко
|2
|0
|4.
|Адорни Давиде
|2
|0
|5.
|Roberto Ogunseye
|2
|0
|6.
|Tavernelli
|2
|0
|7.
|Йори Мануэль
|1
|0
|8.
|Пертиконе Романо
|1
|0
|9.
|Бранка Симоне
|1
|0
|10.
|Вита Алессио
|1
|0
|11.
|Проя Федерико
|1
|0
|12.
|Паван Никола
|1
|0
|13.
|Фраре Доменико
|1
|0
|14.
|Цаджу Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Читтаделла
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза
Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =2 -8Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя
Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне
Последние игры между собой
Пиза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|1:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Венеция
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|5.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Фрозиноне
|1:1
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|9.
|Порденоне
|1:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|10.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|11.
|Брешия
|1:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|1:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Реджина
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Пиза
|0:2
|8
|1
|4
|3
|12 - 18
|7
|17.
|Асколи
|1:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|0:1
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Венеция
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|Брешия
|1:1
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|1:0
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Порденоне
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|4.
|Фрозиноне
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Пиза
|0:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Пескара
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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