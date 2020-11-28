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  3. Италия
Эмполи
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
0:1
15' Гол
Меджорини Риккардо
30' Желтая карточка
Luca Barlocco
1:1
56' Гол
Матос Ридер
63'
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
Казале
Николо
43
Николау
Димитриос
47
Андреа
Камбиасо
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
8
Матос
Ридер
33
Перина
Пьетро
6
Дзонта
Лорис
13
Nicola
Pasini
23
Daniele
Cappelletti
24
Luca
Barlocco
17
Simone
Guerra
40
Да
Рива
Якопо
8
Чинелли
Антонио
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
18
Alessandro
Marotta
Эмполи
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Меджорини Риккардо
(Simone Guerra)
30'
 
Luca Barlocco
56'
Ла Мантия Андреа
Байрами Недим
 
56'
Матос Ридер
(Бандинелли Филиппо)
1:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 3 (1) 0.33
2. Ла Мантия Андреа 3 0.33
3. Морео Стефано 3 0.33
4. Матос Ридер 2 0.22
5. Оливьери Марко 2 0.22
6. Байрами Недим 1 0.11
7. Романьоли Симоне 1 0.11
8. Бандинелли Филиппо 0 0
9. Риччи Самуэле 0 0
10. Фьямоцци Риккардо 0 0
11. Штулац Лео 0 0
12. Хаас Николас 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 3 0.43
2. Daniele Cappelletti 2 0.29
3. Дальмонте Никола 1 0.14
4. Ригони Лука 1 0.14
5. Да Рива Якопо 1 0.14
6. Emanuele Padella 1 0.14
7. Гори Габриэле 1 0.14
8. Беруатто Пьетро 0 0
9. Simone Guerra 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Манкузо Леонардо 3 0
2. Ла Мантия Андреа 2 0
3. Бандинелли Филиппо 2 0
4. Николау Димитриос 2 0
5. Романьоли Симоне 0 1
6. Фьямоцци Риккардо 1 0
7. Штулац Лео 1 0
8. Морео Стефано 1 0
9. Хаас Николас 1 0
10. Терзич Алекса 1 0
11. Андреа Камбиасо 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 4 0
2. Ригони Лука 2 0
3. Чинелли Антонио 2 0
4. Emanuele Padella 2 0
5. Брускаджин Маттео 2 0
6. Меджорини Риккардо 1 0
7. Alessandro Marotta 1 0
8. Лонго Самуэле 1 0
9. Luca Barlocco 1 0
10. Да Рива Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 14.29% (2) 0 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5) 21.43% (3)
Виченца Виртус 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи
Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 1:1 9 5 3 1 15 - 10 18
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Венеция 1:1 9 4 3 2 15 - 7 15
5. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Читтаделла 2:0 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
8. Фрозиноне 1:1 9 4 2 3 7 - 7 14
9. Порденоне 1:0 9 2 6 1 10 - 10 12
10. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
11. Брешия 1:1 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Виченца Виртус 1:1 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Пиза 0:2 8 1 4 3 12 - 18 7
17. Асколи 1:1 8 1 3 4 5 - 9 6
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 0:1 9 1 1 7 6 - 18 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 5 3 2 0 9 - 3 11
2. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Венеция 1:1 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Фрозиноне 1:1 5 2 1 2 2 - 4 7
8. Брешия 1:1 5 1 4 0 9 - 6 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Монца 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 1:0 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Порденоне 1:0 5 2 2 1 3 - 3 8
4. Фрозиноне 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Эмполи 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
9. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Пиза 0:2 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 1:1 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 4 0 3 1 4 - 7 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Пескара 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Luca Barlocco получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Меджорини Риккардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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