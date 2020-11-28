Эмполи
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Карло Кастеллани
Виченца Виртус
0:1
15' ГолМеджорини Риккардо
30' Желтая карточкаLuca Barlocco
1:1
56' ГолМатос Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
15'
30'
56'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|3 (1)
|0.33
|2.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0.33
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.33
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.22
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.22
|6.
|Байрами Недим
|1
|0.11
|7.
|Романьоли Симоне
|1
|0.11
|8.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|10.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|11.
|Штулац Лео
|0
|0
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|3
|0.43
|2.
|Daniele Cappelletti
|2
|0.29
|3.
|Дальмонте Никола
|1
|0.14
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.14
|5.
|Да Рива Якопо
|1
|0.14
|6.
|Emanuele Padella
|1
|0.14
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.14
|8.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|9.
|Simone Guerra
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|2.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|4.
|Николау Димитриос
|2
|0
|5.
|Романьоли Симоне
|0
|1
|6.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|7.
|Штулац Лео
|1
|0
|8.
|Морео Стефано
|1
|0
|9.
|Хаас Николас
|1
|0
|10.
|Терзич Алекса
|1
|0
|11.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Ригони Лука
|2
|0
|3.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|4.
|Emanuele Padella
|2
|0
|5.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|6.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|7.
|Alessandro Marotta
|1
|0
|8.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|9.
|Luca Barlocco
|1
|0
|10.
|Да Рива Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|14.29% (2)
|0
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|Виченца Виртус
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи
Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|1:1
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Венеция
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|5.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Читтаделла
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Фрозиноне
|1:1
|9
|4
|2
|3
|7 - 7
|14
|9.
|Порденоне
|1:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|10.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|11.
|Брешия
|1:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|1:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|15.
|Реджина
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Пиза
|0:2
|8
|1
|4
|3
|12 - 18
|7
|17.
|Асколи
|1:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|0:1
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Венеция
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|1:1
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|Брешия
|1:1
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Монца
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|1:0
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Виченца Виртус
|1:1
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|0:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Порденоне
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|4.
|Фрозиноне
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Читтаделла
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Пиза
|0:2
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Пескара
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0