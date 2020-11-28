Эмполи
2:2
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Виченца Виртус
0:1
15' ГолМеджорини Риккардо
30' Желтая карточкаLuca Barlocco
1:1
56' ГолМатос Ридер
72' Желтая карточкаДзонта Лорис
1:1
73' Не забитый пенальтиМанкузо Леонардо
80' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
87' Желтая карточкаЛонго Самуэле
2:1
88' ГолЛа Мантия Андреа
90' Вторая желтая карточкаФьямоцци Риккардо
90' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
2:2
90' ПенальтиЛонго Самуэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
15'
30'
56'
72'
73'
1:1
87'
88'
90'
2:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.44
|2.
|Манкузо Леонардо
|3 (1)
|0.33
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.33
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.22
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.22
|6.
|Байрами Недим
|1
|0.11
|7.
|Романьоли Симоне
|1
|0.11
|8.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|10.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|11.
|Штулац Лео
|0
|0
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|3
|0.43
|2.
|Daniele Cappelletti
|2
|0.29
|3.
|Дальмонте Никола
|1
|0.14
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.14
|5.
|Да Рива Якопо
|1
|0.14
|6.
|Emanuele Padella
|1
|0.14
|7.
|Гори Габриэле
|1
|0.14
|8.
|Лонго Самуэле
|1 (1)
|0.14
|9.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|10.
|Simone Guerra
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|2.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|4.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|5.
|Николау Димитриос
|2
|0
|6.
|Романьоли Симоне
|0
|1
|7.
|Штулац Лео
|1
|0
|8.
|Морео Стефано
|1
|0
|9.
|Хаас Николас
|1
|0
|10.
|Терзич Алекса
|1
|0
|11.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Ригони Лука
|2
|0
|3.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|4.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|5.
|Emanuele Padella
|2
|0
|6.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|7.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|8.
|Alessandro Marotta
|1
|0
|9.
|Дзонта Лорис
|1
|0
|10.
|Luca Barlocco
|1
|0
|11.
|Да Рива Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|12.5% (2)
|0
|6.25% (1)
|25% (4)
|31.25% (5)
|25% (4)
|Виченца Виртус
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи
Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|5.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|1:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|0:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|1:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|0:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0