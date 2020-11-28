  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Фрозиноне
0'
14' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
25' Желтая карточка
Чансельор Джон
0:1
27' Гол
Дзампано Франческо
1:1
33' Гол
Торрегросса Эрнесто
60'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
28
Nicolo
Verzeni
24
Ягелло
Филип
21
Лабойко
Якуб
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
11
Торрегросса
Эрнесто
20
Айе
Флориан
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
7
Роден
Маркус
10
Дионизи
Федерико
18
Новакович
Андрия
Брешия
4-3-1-2
Фрозиноне
3-4-1-2

Ход матча

14'
Торрегросса Эрнесто
 
22'
 
Шиминьски Пшемыслав
Ариаудо Лоренцо
25'
Чансельор Джон
 
27'
0:1
Дзампано Франческо
(Новакович Андрия)
33'
Торрегросса Эрнесто
(Дессена Даниэле)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.25
2. Ндой Эмануэле 2 0.25
3. Дессена Даниэле 1 0.13
4. Доннарумма Альфредо 1 0.13
5. Торрегросса Эрнесто 1 0.13
6. Бизоли Димитри 1 0.13
7. Ягелло Филип 1 0.13
8. Мангравити Массимилиано 1 0.13
9. Папетти Андреа 1 0.13
10. Змрхаль Яромир 0 0
11. Шпалек Николас 0 0
12. Ван Де Лои Томми 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.22
2. Чано Камилло 1 0.11
3. Роден Маркус 1 0.11
4. Дзампано Франческо 1 0.11
5. Сальви Алессандро 1 0.11
6. Шиминьски Пшемыслав 1 0.11
7. Бригенти Николо 0 0
8. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 1 1
2. Папетти Андреа 1 1
3. Торрегросса Эрнесто 2 0
4. Шпалек Николас 2 0
5. Дессена Даниэле 1 0
6. Доннарумма Альфредо 1 0
7. Чансельор Джон 1 0
8. Сабелли Стефано 1 0
9. Йоронен Йессе 1 0
10. Мартелла Бруно 1 0
11. Мангравити Массимилиано 1 0
12. Ван Де Лои Томми 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Дионизи Федерико 2 0
4. Кастанос Григорис 2 0
5. Сальви Алессандро 1 0
6. Капуано Марко 1 0
7. Дзампано Франческо 1 0
8. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 20% (2) 0 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа
Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне

Последние игры между собой

Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Фрозиноне: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Брешия 3:2 Фрозиноне Товарищеские матчи Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Брешия Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B
Брешия 2:0 Фрозиноне Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Фрозиноне 0:3 Брешия Серия B Брешия 2:1 Фрозиноне Серия B Брешия 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 1:1 9 5 3 1 15 - 10 18
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Венеция 1:1 9 4 3 2 15 - 7 15
5. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Читтаделла 2:0 8 4 2 2 14 - 8 14
7. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
8. Фрозиноне 1:1 9 4 2 3 7 - 7 14
9. Порденоне 1:0 9 2 6 1 10 - 10 12
10. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
11. Брешия 1:1 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Виченца Виртус 1:1 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Пиза 0:2 8 1 4 3 12 - 18 7
17. Асколи 1:1 8 1 3 4 5 - 9 6
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 0:1 9 1 1 7 6 - 18 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:1 5 3 2 0 9 - 3 11
2. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Венеция 1:1 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Фрозиноне 1:1 5 2 1 2 2 - 4 7
8. Брешия 1:1 5 1 4 0 9 - 6 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Монца 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 1:0 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 0:2 3 0 2 1 2 - 4 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Порденоне 1:0 5 2 2 1 3 - 3 8
4. Фрозиноне 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Читтаделла 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Эмполи 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 1:1 4 1 2 1 5 - 4 5
9. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Пиза 0:2 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 1:1 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 4 0 3 1 4 - 7 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Пескара 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Фрозиноне
3.55
3.14
3.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 2.85 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 2.08 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.14 2.49
  3.55 2.28 3.13

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 7.30 1.07 5.10 1.14 2.44 1.57 1.99 1.82 2.65 1.44 1.38 2.90 1.35 3.05 1.08 6.20 1.15 7.50 1.01 12.50 1.02 11.00
7.60 1.05 6.60 1.08 2.99 1.37 2.31 1.61 1.74 2.21 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.55 1.06 6.90
6.91 1.12 2.54 1.55 2.18 1.73 1.83 2.05 1.59 2.45 3.56 1.31 3.04 1.41 2.51 1.56 1.96 1.92 1.69 2.25 1.48 2.77 1.44 2.90 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.08 1.70 1.79 2.03 1.44 2.65 1.08 6.40 1.03 10.00
2.65 1.48 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.94 1.94 1.59 2.43 1.26 4.04 1.51 2.65 1.37 3.22 1.31 3.59 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.21 3.85
3.60 1.29 2.40 1.57 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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