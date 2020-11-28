Брешия
1:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Фрозиноне
14' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
25' Желтая карточкаЧансельор Джон
0:1
27' ГолДзампано Франческо
1:1
33' ГолТоррегросса Эрнесто
64' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
67' Вторая желтая карточкаБьярнасон Биркир
69' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
78' Желтая карточкаПажишек Пётр
84' Желтая карточкаДессена Даниэле
1:2
84' ГолПажишек Пётр
24
Ягелло
Филип
21
Лабойко
Якуб
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гецци АндреаВратарь
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
25'
27'
33'
64'
67'
78'
84'
84'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|2
|0.25
|2.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.25
|3.
|Дессена Даниэле
|1
|0.13
|4.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.13
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.13
|6.
|Бизоли Димитри
|1
|0.13
|7.
|Ягелло Филип
|1
|0.13
|8.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.13
|9.
|Папетти Андреа
|1
|0.13
|10.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|11.
|Шпалек Николас
|0
|0
|12.
|Ван Де Лои Томми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|2
|0.22
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.11
|3.
|Роден Маркус
|1
|0.11
|4.
|Дзампано Франческо
|1
|0.11
|5.
|Сальви Алессандро
|1
|0.11
|6.
|Пажишек Пётр
|1
|0.11
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.11
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|2.
|Матею Алеш
|1
|1
|3.
|Папетти Андреа
|1
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|2
|0
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0
|7.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|8.
|Чансельор Джон
|1
|0
|9.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|10.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|11.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|13.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|4.
|Кастанос Григорис
|2
|0
|5.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|6.
|Капуано Марко
|1
|0
|7.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|8.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|9.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|10.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|Фрозиноне
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =3 -10Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне
Последние игры между собой
Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Фрозиноне: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|5.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|1:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|0:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|1:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|0:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров