Болонья
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Кротоне
99
Барроу
Муса
34
Марроне
Лука
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|4
|0.5
|2.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.25
|3.
|Барроу Муса
|2
|0.25
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.13
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.13
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.13
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.13
|8.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|9.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.38
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.13
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.13
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.13
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|3
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|4.
|Сансоне Никола
|2
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|7.
|Домингес Николас
|2
|0
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|9.
|Паласио Родриго
|1
|0
|10.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|11.
|Хики Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Марроне Лука
|3
|0
|3.
|Магальян Лисандро
|3
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|5.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|6.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|7.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|8.
|Сими Нванкво
|1
|0
|9.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|10.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|11.
|Перейра Педру II
|1
|0
|12.
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|13.
|Вулич Милош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|16.67% (2)
|Кротоне
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри
Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013
Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 8
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|16.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|6.
|Кальяри
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Кротоне
Исход игры
Болонья
90.7% (136)
Ничья
8% (12)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
47.3% (70)
Нет
52.7% (78)
Популярный счёт
2:1 Болонья
32.7% (49)
1:0 Болонья
27.3% (41)
2:0 Болонья
22% (33)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 Болонья
4.7% (7)
3:0 Болонья
1.3% (2)
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