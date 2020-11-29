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  3. Италия
Болонья
1:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
15' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
19' Желтая карточка
Марроне Лука
30' Желтая карточка
Хики Аарон
1:0
45' Гол
Сориано Роберто
58' Желтая карточка
Магальян Лисандро
72' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
74' Желтая карточка
Паласио Родриго
90'+4
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
44
Петриччоне
Якопо
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
Болонья
4-2-3-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

15'
 
Петриччоне Якопо
18'
Сансоне Никола
Орсолини Риккардо
 
19'
 
Марроне Лука
30'
Хики Аарон
 
45'
Сориано Роберто
1:0
46'
 
Куомо Джузеппе
Марроне Лука
58'
 
Магальян Лисандро
59'
 
Драгус Денис
Вулич Милош
59'
 
Големич Владимир
Магальян Лисандро
72'
 
Луперто Себастьяно
74'
Паласио Родриго
 
75'
Домингес Николас
Сванберг Маттиас
 
79'
 
Крочата Джованни
Реца Аркадиуш
87'
Виньято Эмануэль
Барроу Муса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.56
2. Орсолини Риккардо 2 0.22
3. Барроу Муса 2 0.22
4. Паласио Родриго 1 0.11
5. Сванберг Маттиас 1 0.11
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.11
7. Ольсен Андреас 1 0.11
8. Сантандер Федерико 0 0
9. Медель Гари 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.33
2. Молина Сальваторе 1 0.11
3. Ривьер Эммануэль 1 0.11
4. Мессьяс Жуниор 1 0.11
5. Реца Аркадиуш 0 0
6. Вулич Милош 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 3 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Дейкс Митчелл 1 1
4. Паласио Родриго 2 0
5. Сансоне Никола 2 0
6. Томиясу Такэхиро 2 0
7. Схаутен Йерди 2 0
8. Домингес Николас 2 0
9. Хики Аарон 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. М'Байе Ибрахим 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Марроне Лука 4 0
3. Магальян Лисандро 4 0
4. Луперто Себастьяно 2 1
5. Рисполи Андреа 1 0
6. Маццотта Антонио 1 0
7. Бенали Ахмед 1 0
8. Сими Нванкво 1 0
9. Молина Сальваторе 1 0
10. Реца Аркадиуш 1 0
11. Перейра Педру II 1 0
12. Петриччоне Якопо 1 0
13. Куомо Джузеппе 1 0
14. Вулич Милош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 41.67% (5) 0 16.67% (2)
 Кротоне 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри
Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013
Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Болонья 3:0 Кротоне Кубок Кротоне 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:3 Кротоне Серия A Кротоне 0:1 Болонья Серия A
Болонья 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Болонья Серия B Болонья 0:2 Кротоне Серия B Болонья 4:2 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
6. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
12. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
16. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
7. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Болонья 90.7% (136)
X 8% (12)
Кротоне 1.3% (2)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.20 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.20 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.45 5.60
  1.61 4.48 5.55

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 11.50 1.02 2.22 1.65 3.90 1.27 1.23 4.05 2.15 1.76 1.88 1.99 1.03 12.00 1.29 3.65 1.04 10.00 1.07 7.30 1.01 15.00 1.01 13.00
13.50 1.00 13.00 1.00 4.60 1.17 3.95 1.25 2.36 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.24 3.72 1.18 4.33 1.05 7.40 1.04 7.80
5.18 1.19 2.47 1.60 2.19 1.75 1.92 1.99 1.70 2.27 1.57 2.55 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 2.30 1.62 1.08 7.77 1.20 4.50 1.06 8.80
3.76 1.27 2.53 1.52 1.62 2.30 1.22 4.30 1.16 5.25
3.10 1.42 2.44 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.80 1.44 2.65 1.30 3.35
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Болонья 1:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 1:0 Кротоне

Исход игры
Болонья
90.7% (136)
Ничья
8% (12)
Кротоне
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
47.3% (70)
Нет
52.7% (78)
Популярный счёт
2:1 Болонья
32.7% (49)
1:0 Болонья
27.3% (41)
2:0 Болонья
22% (33)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 Болонья
4.7% (7)
3:0 Болонья
1.3% (2)
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