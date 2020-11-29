Лацио
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Удинезе
0:1
18' ГолАрслан Толгай-Али
4
Патрик
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriele Cioffi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|4 (1)
|0.44
|2.
|Кайседо Фелипе
|3
|0.33
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.22
|4.
|Корреа Хоакин
|1
|0.11
|5.
|Альберто Луис
|1
|0.11
|6.
|Перейра Андреас
|1
|0.11
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.11
|8.
|Патрик
|0
|0
|9.
|Пароло Марко
|0
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|11.
|Марусич Адам
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|2
|0.22
|2.
|Де Пауль Родриго
|2 (1)
|0.22
|3.
|Самир Каэтано
|1
|0.11
|4.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.11
|5.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.11
|6.
|Перейра Роберто
|0
|0
|7.
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|8.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|2.
|Лукас Лейва
|3
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|3
|0
|4.
|Альберто Луис
|2
|0
|5.
|Пароло Марко
|2
|0
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|8.
|Худт Уэсли
|2
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|2
|0
|10.
|Патрик
|1
|0
|11.
|Катальди Данило
|1
|0
|12.
|Марусич Адам
|1
|0
|13.
|Перейра Андреас
|1
|0
|14.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|4
|0
|2.
|Бекао Родриго
|3
|0
|3.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|4.
|Окака Стефано
|1
|0
|5.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|6.
|Муссо Хуан
|1
|0
|7.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Удинезе
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио
Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан
Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус
Последние игры между собой
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Удинезе 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|6.
|Кальяри
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 0:1 Удинезе
Исход игры
Лацио
96% (143)
Ничья
2.7% (4)
Удинезе
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (77)
Меньше
47.62% (70)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
2:1 Лацио
43.6% (65)
2:0 Лацио
28.2% (42)
1:0 Лацио
16.8% (25)
3:1 Лацио
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
3:2 Лацио
1.3% (2)
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