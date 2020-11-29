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  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
18' Гол
Арслан Толгай-Али
24'
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
23
Пуссетто
Игнасио
45
Форестьери
Фернандо
Лацио
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

18'
0:1
Арслан Толгай-Али
(Перейра Роберто)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 4 (1) 0.44
2. Кайседо Фелипе 3 0.33
3. Милинкович-Савич Сергей 2 0.22
4. Корреа Хоакин 1 0.11
5. Альберто Луис 1 0.11
6. Перейра Андреас 1 0.11
7. Лаццари Мануэль 1 0.11
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.22
2. Де Пауль Родриго 2 (1) 0.22
3. Самир Каэтано 1 0.11
4. Арслан Толгай-Али 1 0.11
5. Пуссетто Игнасио 1 0.11
6. Перейра Роберто 0 0
7. Форестьери Фернандо 0 0
8. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 2 1
2. Лукас Лейва 3 0
3. Кайседо Фелипе 3 0
4. Альберто Луис 2 0
5. Пароло Марко 2 0
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
7. Ачерби Франческо 2 0
8. Худт Уэсли 2 0
9. Фарес Мохамед 2 0
10. Патрик 1 0
11. Катальди Данило 1 0
12. Марусич Адам 1 0
13. Перейра Андреас 1 0
14. Лаццари Мануэль 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 4 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Пуссетто Игнасио 2 0
4. Окака Стефано 1 0
5. Нюйтинк Брэм 1 0
6. Муссо Хуан 1 0
7. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 15.38% (2) 7.69% (1) 0 38.46% (5) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Удинезе 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио
Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан
Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A
Удинезе 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
6. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Удинезе 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
14. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
15. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио 0:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Лацио 96% (143)
X 2.7% (4)
Удинезе 1.3% (2)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Удинезе
3.20
3.82
5.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.75 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.55 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.82 5.50
  1.71 3.74 5.43

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.30 1.05 7.77 1.08 6.10 1.12 2.21 1.71 2.70 1.45 1.72 2.20 2.05 1.75 1.73 2.11 1.58 3.25 1.14 5.60 1.20 4.44 1.02 11.50 1.02 11.00 1.01 18.50
11.00 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.55 1.03 12.50 1.05 10.50 1.00 19.25
3.55 1.33 2.68 1.51 2.14 1.77 1.86 2.03 1.66 2.33 1.46 2.88 1.49 2.79 1.31 3.66 1.11 7.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.97 1.84 1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
2.93 1.43 2.40 1.61 1.88 2.00 1.54 2.56 1.39 3.12 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.65 1.45 1.75 2.14 1.27 3.55 1.29 3.40
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 4.05
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
Где смотреть матч Лацио 0:1 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 0:1 Удинезе

Исход игры
Лацио
96% (143)
Ничья
2.7% (4)
Удинезе
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (77)
Меньше
47.62% (70)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
2:1 Лацио
43.6% (65)
2:0 Лацио
28.2% (42)
1:0 Лацио
16.8% (25)
3:1 Лацио
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
3:2 Лацио
1.3% (2)
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