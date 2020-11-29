14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|4
|0.5
|2.
|Мертенс Дрис
|3
|0.38
|3.
|Политано Маттео
|2
|0.25
|4.
|Осимхен Виктор
|2
|0.25
|5.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.25
|6.
|Зелиньски Петр
|1
|0.13
|7.
|Петанья Андреа
|1
|0.13
|8.
|Элмас Элиф
|1
|0.13
|9.
|Оспина Давид
|0
|0
|10.
|Фабиан Руис
|0
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|5
|0.63
|2.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.5
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.38
|4.
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|5.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.13
|6.
|Майораль Борха
|1
|0.13
|7.
|Перес Карлес
|1
|0.13
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.13
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|11.
|Перес Бруно
|0
|0
|12.
|Карсдорп Рик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|1
|2.
|Оспина Давид
|1
|0
|3.
|Манолас Костас
|1
|0
|4.
|Руй Мариу
|1
|0
|5.
|Демме Диего
|1
|0
|6.
|Политано Маттео
|1
|0
|7.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|8.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верету Жордан
|2
|0
|2.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|3.
|Джеко Эдин
|1
|0
|4.
|Педро Родригес
|1
|0
|5.
|Сантон Давиде
|1
|0
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|7.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|8.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|6.25% (1)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|Рома
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =0 -7Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи
Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Наполи 2:4 Рома Серия A Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|8.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи - Рома
Исход игры
Наполи
54.2% (83)
Ничья
31.4% (48)
Рома
14.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
65.33% (98)
Меньше
34.67% (52)
Обе команды забьют
Да
87.33% (131)
Нет
12.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Наполи
40.5% (62)
1:1 Ничья
22.2% (34)
1:2 Рома
9.8% (15)
2:2 Ничья
8.5% (13)
1:0 Наполи
7.8% (12)
0:2 Рома
2% (3)
3:2 Наполи
2% (3)
3:1 Наполи
1.3% (2)
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