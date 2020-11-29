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Наполи
 
Позже

Стадион:
Рома
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Петр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Наполи
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 4 0.5
2. Мертенс Дрис 3 0.38
3. Политано Маттео 2 0.25
4. Осимхен Виктор 2 0.25
5. Инсинье Лоренцо 2 0.25
6. Зелиньски Петр 1 0.13
7. Петанья Андреа 1 0.13
8. Элмас Элиф 1 0.13
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.63
2. Верету Жордан 4 (3) 0.5
3. Педро Родригес 3 0.38
4. Джеко Эдин 3 0.38
5. Спинаццола Леонардо 1 0.13
6. Майораль Борха 1 0.13
7. Перес Карлес 1 0.13
8. Кумбулла Мараш 1 0.13
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 1 1
2. Оспина Давид 1 0
3. Манолас Костас 1 0
4. Руй Мариу 1 0
5. Демме Диего 1 0
6. Политано Маттео 1 0
7. Лосано Ирвинг 1 0
8. Осимхен Виктор 1 0
Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 2 0
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Джеко Эдин 1 0
4. Педро Родригес 1 0
5. Сантон Давиде 1 0
6. Пеллегрини Лоренцо 1 0
7. Кумбулла Мараш 1 0
8. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 37.5% (6) 6.25% (1)
 Рома 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи
Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж
Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Наполи 2:1 Рома Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Рома 1:4 Наполи Серия A Наполи 1:1 Рома Серия A
Наполи 2:4 Рома Серия A Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
6. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
8. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
    Ассистент: Альберто Тегони (Италия);
    Ассистент: Даниэле Биндони (Италия);
    Резервный: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 9-го тура Серии А лицом к лицу сойдутся футболисты «Наполи» и «Ромы». Встреча состоится в Неаполе, на стадионе «Сан-Паоло».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
Прогнозы 153
Наполи 54.2% (83)
X 31.4% (48)
Рома 14.4% (22)
Все прогнозы
3.34 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Рома
2.06
3.94
3.76
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.85 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.85 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.94 3.76
  2.03 3.81 3.73

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 12.50 1.01 4.50 1.15 3.75 1.27 2.35 1.61 2.14 1.76 1.88 1.98 1.77 2.20 1.57 2.48 1.32 3.65 1.25 4.50 1.07 7.00 1.08 7.70 1.01 13.50
13.00 1.00 10.50 1.00 4.55 1.14 3.90 1.22 2.41 1.54 1.87 1.93 1.67 2.48 1.32 3.60 1.22 4.10 1.07 6.80 1.05 7.40
5.75 1.17 2.53 1.57 2.25 1.71 1.98 1.93 1.75 2.19 1.60 2.46 1.24 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.59 1.57 2.39 1.23 4.50
3.38 1.32 2.38 1.58 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
3.20 1.40 2.54 1.57 1.91 2.00 1.63 2.40 1.43 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
5.20 1.16 3.76 1.27 1.98 1.83 1.47 2.68 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
3.85 1.29
Букмекер Да Нет
2.80 1.49
Где смотреть матч Наполи - Рома онлайн

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Прогнозы на матч Наполи - Рома

Исход игры
Наполи
54.2% (83)
Ничья
31.4% (48)
Рома
14.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
65.33% (98)
Меньше
34.67% (52)
Обе команды забьют
Да
87.33% (131)
Нет
12.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Наполи
40.5% (62)
1:1 Ничья
22.2% (34)
1:2 Рома
9.8% (15)
2:2 Ничья
8.5% (13)
1:0 Наполи
7.8% (12)
0:2 Рома
2% (3)
3:2 Наполи
2% (3)
3:1 Наполи
1.3% (2)
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