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Наполи
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 4 0.5
2. Мертенс Дрис 3 0.38
3. Политано Маттео 2 0.25
4. Осимхен Виктор 2 0.25
5. Инсинье Лоренцо 2 0.25
6. Зелиньски Петр 1 0.13
7. Петанья Андреа 1 0.13
8. Элмас Элиф 1 0.13
9. Оспина Давид 0 0
10. Фабиан Руис 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.63
2. Верету Жордан 4 (3) 0.5
3. Педро Родригес 3 0.38
4. Джеко Эдин 3 0.38
5. Спинаццола Леонардо 1 0.13
6. Майораль Борха 1 0.13
7. Перес Карлес 1 0.13
8. Кумбулла Мараш 1 0.13
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 1 1
2. Оспина Давид 1 0
3. Манолас Костас 1 0
4. Руй Мариу 1 0
5. Демме Диего 1 0
6. Политано Маттео 1 0
7. Лосано Ирвинг 1 0
8. Осимхен Виктор 1 0
Рома
# Игрок      
1. Верету Жордан 2 0
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Джеко Эдин 1 0
4. Педро Родригес 1 0
5. Сантон Давиде 1 0
6. Пеллегрини Лоренцо 1 0
7. Кумбулла Мараш 1 0
8. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 6.25% (1) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 37.5% (6) 6.25% (1)
 Рома 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи
Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж
Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Наполи 2:1 Рома Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Рома 1:4 Наполи Серия A Наполи 1:1 Рома Серия A
Наполи 2:4 Рома Серия A Рома 0:1 Наполи Серия A Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Сассуоло Заявка 8 5 3 0 20 - 9 18
3. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 17 - 6 16
5. Интер Милан Заявка 8 4 3 1 20 - 13 15
6. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
7. Аталанта Заявка 8 4 2 2 18 - 14 14
8. Лацио Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
9. Верона Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
13. Беневенто Заявка 8 3 0 5 11 - 20 9
14. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
15. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Сассуоло Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Аталанта Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
15. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Беневенто Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
5. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
6. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
11. Ювентус Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
13. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
14. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Верона Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Удинезе Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Наполи 62% (31)
    X 28% (14)
    Рома 10% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Рома
    2.24
    3.82
    3.44
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.70 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.80 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.78 3.44
      2.24 3.82 3.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.23 2.44 1.55 2.12 1.72 1.96 1.91 1.74 2.17 1.60 2.39 1.31 3.45 1.22 4.00 1.09 6.60 1.08 7.30 1.01 12.50
    13.00 1.00 9.70 1.02 4.45 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.88 1.92 1.65 2.52 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.30 1.06 6.95
    5.47 1.18 2.52 1.58 2.24 1.71 1.97 1.93 1.74 2.20 1.60 2.47 1.23 4.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.55 1.60 2.33 1.23 4.10
    3.20 1.35 2.26 1.64 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    3.20 1.40 2.53 1.58 1.90 2.01 1.62 2.42 1.43 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.75 1.50 2.48 1.30 3.30
    5.00 1.17 3.64 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.48
    Где смотреть матч Наполи - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Наполи - Рома

    Исход игры
    Наполи
    62% (31)
    Ничья
    28% (14)
    Рома
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    48% (24)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:2 Ничья
    8% (4)
    1:0 Наполи
    6% (3)
    2:0 Наполи
    4% (2)
    1:2 Рома
    4% (2)
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