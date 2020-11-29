Кальяри
0:1
Второй тайм: 46'
Стадион: Сарденья Арена
Специя
30' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
33' Желтая карточкаТерци Клаудио
0:1
36' ГолГьяси Эммануэль
44' Желтая карточкаЭстевес Науэль
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
28
Эрлич
Мартин
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
33'
36'
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|5 (1)
|0.56
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.56
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.11
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.11
|5.
|Нандес Найтан
|1
|0.11
|6.
|Годин Диего
|1
|0.11
|7.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|8.
|Марин Рэзван
|0
|0
|9.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.33
|2.
|Нзола М'Бала
|2
|0.22
|3.
|Побега Томмазо
|2
|0.22
|4.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.11
|5.
|Фариас Диего
|1
|0.11
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.11
|7.
|Хабот Юлиан
|1
|0.11
|8.
|Агудело Кевин
|1
|0.11
|9.
|Бастони Симоне
|0
|0
|10.
|Терци Клаудио
|0
|0
|11.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|12.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|13.
|Риччи Матео
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|5.
|Педро Жоао
|1
|0
|6.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|7.
|Краньо Алессио
|1
|0
|8.
|Фараго Паоло
|1
|0
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0
|10.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|3
|1
|2.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|3.
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|4.
|Риччи Матео
|2
|0
|5.
|Хабот Юлиан
|2
|0
|6.
|Зут Йерун
|1
|0
|7.
|Фариас Диего
|1
|0
|8.
|Сала Джакопо
|1
|0
|9.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|10.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|11.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|12.
|Бастони Симоне
|1
|0
|13.
|Рамос Хуан
|1
|0
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0
|15.
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Специя
|0
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри
Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри
Специя Последние 20 матчей: +9 =5 -6Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус
Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Специя
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 18
|10
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Специя
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Специя
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Специя
Исход игры
Кальяри
82.7% (124)
Ничья
13.3% (20)
Специя
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (77)
Меньше
47.97% (71)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
41.3% (62)
1:0 Кальяри
28.7% (43)
1:1 Ничья
9.3% (14)
2:0 Кальяри
8.7% (13)
2:2 Ничья
4% (6)
1:2 Специя
2.7% (4)
3:1 Кальяри
2% (3)
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