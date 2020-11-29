  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
2:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
30' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
33' Желтая карточка
Терци Клаудио
0:1
36' Гол
Гьяси Эммануэль
44' Желтая карточка
Эстевес Науэль
1:1
52' Гол
Педро Жоао
2:1
58' Гол
Паволетти Леонардо
81' Желтая карточка
Хабот Юлиан
2:2
90' Пенальти
Нзола М'Бала
90'+5
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
44
Карбони
Андреа
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
30
Паволетти
Леонардо
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
28
Эрлич
Мартин
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
Кальяри
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Ход матча

30'
 
Феррер Сальвадор
33'
 
Терци Клаудио
36'
0:1
Гьяси Эммануэль
(Бастони Симоне)
44'
 
Эстевес Науэль
46'
 
Сала Джакопо
Феррер Сальвадор
52'
Педро Жоао
1:1
58'
Паволетти Леонардо
(Дзаппа Габриэле)
2:1
63'
 
Дейола Алессандро
Эстевес Науэль
63'
 
Хабот Юлиан
Терци Клаудио
73'
Трипальделли Алессандро
Карбони Андреа
 
77'
Фараго Паоло
Уна Адам
 
77'
Черри Альберто
Паволетти Леонардо
 
80'
 
Агудело Кевин
Гьяси Эммануэль
81'
 
Хабот Юлиан
83'
 
Пикколи Роберто
Риччи Матео
89'
Калигара Фабрицио
Соттил Рикардо
 
90'
2:2
Нзола М'Бала

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 6
  • 16 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.67
2. Симеоне Джованни 5 0.56
3. Соттил Рикардо 1 0.11
4. Ликояннис Хараламбос 1 0.11
5. Нандес Найтан 1 0.11
6. Годин Диего 1 0.11
7. Паволетти Леонардо 1 0.11
8. Дзаппа Габриэле 0 0
9. Марин Рэзван 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 3 (1) 0.33
2. Галабинов Андрей 3 0.33
3. Побега Томмазо 2 0.22
4. Гьяси Эммануэль 1 0.11
5. Фариас Диего 1 0.11
6. Верде Даниэле 1 0.11
7. Хабот Юлиан 1 0.11
8. Агудело Кевин 1 0.11
9. Бастони Симоне 0 0
10. Терци Клаудио 0 0
11. Рафаэл Биттенкур 0 0
12. Бартоломей Паоло 0 0
13. Риччи Матео 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Соттил Рикардо 1 0
5. Педро Жоао 1 0
6. Паволетти Леонардо 1 0
7. Краньо Алессио 1 0
8. Фараго Паоло 1 0
9. Нандес Найтан 1 0
10. Трипальделли Алессандро 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 3 1
2. Эстевес Науэль 4 0
3. Хабот Юлиан 3 0
4. Феррер Сальвадор 3 0
5. Риччи Матео 2 0
6. Зут Йерун 1 0
7. Фариас Диего 1 0
8. Сала Джакопо 1 0
9. Гьяси Эммануэль 1 0
10. Дейола Алессандро 1 0
11. Бартоломей Паоло 1 0
12. Бастони Симоне 1 0
13. Рамос Хуан 1 0
14. Агудело Кевин 1 0
15. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2)
 Специя 0 30.77% (4) 30.77% (4) 0 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри
Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри
Специя Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус
Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кальяри 1:2 Специя Серия B Специя 0:3 Кальяри Серия B Кальяри 2:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
6. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
6. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
8. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
18. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кальяри 82.7% (124)
X 13.3% (20)
Специя 4% (6)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.60 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.42 3.42
  1.22 5.38 29.60

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 9.70 1.04 2.20 1.66 3.10 1.37 3.15 1.35 1.86 1.98 1.64 2.31 1.87 1.92 1.18 4.70 1.10 5.55 1.03 9.60 1.01 15.00 0.00 16.50
10.75 1.05 9.40 1.06 3.94 1.26 3.18 1.36 2.12 1.80 1.66 2.25 1.43 2.88 1.20 4.75 1.17 5.35 1.06 9.30
6.20 1.14 2.55 1.55 3.28 1.36 2.23 1.70 1.83 2.05 1.60 2.42 1.37 3.22 1.46 2.84 1.77 2.12 1.48 2.76 1.82 2.06 1.52 2.63 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 2.11 1.73 1.04 10.00 1.15 5.20 1.03 12.00
2.95 1.40 2.05 1.77 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.06 1.83 1.69 2.24 1.33 3.47 1.69 2.28 1.50 2.77 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.78 1.97 1.33 3.10
4.30 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.39 3.00 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.10 1.36
Где смотреть матч Кальяри 2:2 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 2:2 Специя

Исход игры
Кальяри
82.7% (124)
Ничья
13.3% (20)
Специя
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (77)
Меньше
47.97% (71)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
41.3% (62)
1:0 Кальяри
28.7% (43)
1:1 Ничья
9.3% (14)
2:0 Кальяри
8.7% (13)
2:2 Ничья
4% (6)
1:2 Специя
2.7% (4)
3:1 Кальяри
2% (3)
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