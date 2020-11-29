Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Фиорентина
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Крунич РадеНападающий
-
Главный тренер: Бонера Даниэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|1.25
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.25
|3.
|Кесси Франк
|2 (1)
|0.25
|4.
|Тео Эрнандес
|1
|0.13
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.13
|6.
|Хёуге Йенс
|1
|0.13
|7.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.13
|8.
|Ребич Анте
|0
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.5
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.13
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.13
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.13
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.13
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.13
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.13
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|3
|0
|2.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|3.
|Кесси Франк
|2
|0
|4.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|5.
|Габбия Маттео
|2
|0
|6.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|7.
|Кьяер Симон
|1
|0
|8.
|Ребич Анте
|1
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|10.
|Крунич Раде
|1
|0
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|13.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|2.
|Лирола Поль
|3
|0
|3.
|Бираги Кристиано
|2
|0
|4.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|5.
|Миленкович Никола
|2
|0
|6.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|7.
|Рибери Франк
|1
|0
|8.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|0
|33.33% (6)
|Фиорентина
|40% (4)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль
Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =4 -5Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина
Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан 5:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Милан 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Милан Серия A Фиорентина 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Милан Серия A Милан 1:3 Фиорентина Серия A Милан 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Фиорентина 1:2 Милан Серия A Милан 1:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|1:3 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|12.
|Удинезе
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|13.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|18.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 20
|5
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|6.
|Кальяри
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 6
|6
|8.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|3:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|1:3 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|1:3 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|3:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Парма
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Фиорентина
Исход игры
Милан
96.6% (140)
Ничья
2.8% (4)
Фиорентина
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.15% (84)
Меньше
40.85% (58)
Обе команды забьют
Да
59.15% (84)
Нет
40.85% (58)
Популярный счёт
2:1 Милан
46.2% (67)
2:0 Милан
24.8% (36)
1:0 Милан
12.4% (18)
3:1 Милан
7.6% (11)
3:0 Милан
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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