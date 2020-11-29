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Милан
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
77
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Милан
4-2-3-1
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 1.25
2. Леау Рафаэл 2 0.25
3. Кесси Франк 2 (1) 0.25
4. Тео Эрнандес 1 0.13
5. Диас Брахим 1 0.13
6. Хёуге Йенс 1 0.13
7. Салемакерс Алексис 1 0.13
8. Ребич Анте 0 0
9. Чалханоглу Хакан 0 0
10. Беннасер Исмаэль 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.5
2. Бираги Кристиано 1 0.13
3. Кьеза Федерико 1 0.13
4. Миленкович Никола 1 0.13
5. Песселья Херман 1 0.13
6. Влахович Душан 1 0.13
7. Куаме Кристиан 1 0.13
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 3 0
2. Ибрагимович Златан 2 0
3. Кесси Франк 2 0
4. Кастильехо Самуэль 2 0
5. Габбия Маттео 2 0
6. Леау Рафаэл 2 0
7. Кьяер Симон 1 0
8. Ребич Анте 1 0
9. Чалханоглу Хакан 1 0
10. Крунич Раде 1 0
11. Калабрия Давиде 1 0
12. Беннасер Исмаэль 1 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 3 0
2. Лирола Поль 3 0
3. Бираги Кристиано 2 0
4. Кастровилли Гаэтано 2 0
5. Миленкович Никола 2 0
6. Мартинес Лукас II 0 1
7. Рибери Франк 1 0
8. Бонавентура Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 27.78% (5) 0 33.33% (6)
 Фиорентина 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль
Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина
Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фиорентина 1:1 Милан Серия A Милан 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Фиорентина Серия A
Милан 5:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Милан 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Милан Серия A Фиорентина 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Милан Серия A Милан 1:3 Фиорентина Серия A Милан 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Милан Серия A Фиорентина 1:2 Милан Серия A Милан 1:0 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Рома Заявка 8 5 2 1 19 - 11 17
5. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
6. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Наполи Заявка 8 5 0 3 16 - 10 14
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио 1:3 Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Кальяри Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
12. Удинезе 3:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
13. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
14. Болонья Заявка 8 3 0 5 13 - 14 9
15. Специя Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
16. Фиорентина Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
17. Парма Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
18. Торино Заявка 8 1 2 5 14 - 20 5
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 7 - 16 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
6. Кальяри Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Наполи Заявка 4 2 0 2 11 - 6 6
8. Болонья Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе 3:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио 1:3 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио 1:3 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Рома Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
10. Сампдория Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Парма Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Милан 96.6% (140)
    X 2.8% (4)
    Фиорентина 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Фиорентина
    1.70
    3.95
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.90 5.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.70 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.95 5.40
      1.70 3.93 5.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.50 1.04 3.95 1.25 3.10 1.37 2.07 1.80 1.85 2.02 1.63 2.37 1.72 2.12 1.40 2.95 1.19 4.70 1.14 5.30 1.04 9.10 1.03 9.70 1.01 16.50
    12.25 1.04 10.75 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.10 1.82 1.61 2.34 1.41 2.95 1.19 4.80 1.15 5.60 1.05 10.50
    4.42 1.24 2.50 1.59 2.09 1.82 1.87 2.04 1.63 2.40 1.51 2.73 1.42 3.04 1.17 5.60
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
    2.85 1.47 2.24 1.72 1.75 2.20 1.53 2.67 1.35 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25 1.30 3.35
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Где смотреть матч Милан - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Милан
    96.6% (140)
    Ничья
    2.8% (4)
    Фиорентина
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.15% (84)
    Меньше
    40.85% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.15% (84)
    Нет
    40.85% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    46.2% (67)
    2:0 Милан
    24.8% (36)
    1:0 Милан
    12.4% (18)
    3:1 Милан
    7.6% (11)
    3:0 Милан
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
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