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  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Брешия
0'
1' Желтая карточка
Шитум Марио
3' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
38'
12
Плиццари
Алессандро
24
Дель
Прато
Энрико
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
92
Шитум
Марио
15
Nicolo
Bianchi
20
Francesco
De
Rose
8
Кризетиг
Лоренцо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Белломо
Никола
19
German
Denis
III
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
23
Рагуза
Антонио
11
Торрегросса
Эрнесто
Реджина
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

1'
Шитум Марио
 
3'
 
Торрегросса Эрнесто

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 3 0.3
2. Менез Жереми 2 0.2
3. Кризетиг Лоренцо 1 0.1
4. Шитум Марио 1 0.1
5. Michael Folorunsho 1 0.1
6. Фати Рикардо 0 0
7. Белломо Никола 0 0
8. Nicolo Bianchi 0 0
9. Nikola Karadjordje Vasic 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.22
2. Ндой Эмануэле 2 0.22
3. Дессена Даниэле 1 0.11
4. Доннарумма Альфредо 1 0.11
5. Торрегросса Эрнесто 1 0.11
6. Бизоли Димитри 1 0.11
7. Ягелло Филип 1 0.11
8. Мангравити Массимилиано 1 0.11
9. Папетти Андреа 1 0.11
10. Змрхаль Яромир 0 0
11. Шпалек Николас 0 0
12. Ван Де Лои Томми 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Michael Folorunsho 5 1
2. Менез Жереми 3 1
3. Кризетиг Лоренцо 3 1
4. Росси Марко II 4 0
5. Белломо Никола 3 0
6. Ционек Тьяго 2 0
7. Ди Кьяра Джанлука 2 0
8. Giuseppe Loiacono 2 0
9. Дель Прато Энрико 2 0
10. Шитум Марио 1 0
11. Роландо Габриэле 1 0
12. Nicolo Bianchi 1 0
13. Льотти Даниэле 1 0
14. Плиццари Алессандро 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Бьярнасон Биркир 1 1
2. Матею Алеш 1 1
3. Папетти Андреа 1 1
4. Дессена Даниэле 2 0
5. Торрегросса Эрнесто 2 0
6. Шпалек Николас 2 0
7. Доннарумма Альфредо 1 0
8. Чансельор Джон 1 0
9. Сабелли Стефано 1 0
10. Йоронен Йессе 1 0
11. Мартелла Бруно 1 0
12. Мангравити Массимилиано 1 0
13. Ван Де Лои Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2)
 Брешия 18.18% (2) 0 27.27% (3) 0 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари
Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла
Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона

Последние игры между собой

Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Реджина 1:1 Брешия Серия B Брешия 2:1 Реджина Серия B Реджина 0:1 Брешия Серия B Брешия 2:2 Реджина Серия B
Реджина 1:1 Брешия Серия B Брешия 0:3 Реджина Серия B Брешия 0:0 Реджина Серия B Реджина 4:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Реджина Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 1:0 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 3:2 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 2:2 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 2:2 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 0:1 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 2:3 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 0:0 9 2 4 3 11 - 12 10
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
14. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Реджина 0:0 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Кремонезе 2:1 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 0:4 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 1:2 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:0 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 2:2 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 3:2 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 2:2 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Читтаделла 0:1 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Кьево 2:3 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 0:0 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Кремонезе 2:1 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 0:4 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 1:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:2 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 3:2 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 2:3 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 4:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 2:2 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 0:4 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
15. Виртус Энтелла 1:2 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 2:1 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Брешия
2.60
3.08
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.00 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.60 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.08 3.04
  2.85 2.59 3.23

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
4.70 1.17 7.10 1.08 1.97 1.77 2.39 1.58 1.96 1.84 1.30 3.30 1.36 3.05 1.08 7.00 1.09 6.40 1.05 8.50 1.01 13.50 0.00 21.00
7.20 1.05 6.20 1.09 3.02 1.36 2.30 1.62 1.74 2.21 1.37 3.10 1.25 3.78 1.09 6.35 1.06 6.90
4.23 1.24 3.57 1.31 2.49 1.57 2.05 1.83 1.77 2.11 1.50 2.68 1.38 3.16 1.58 2.48 1.42 2.98 1.27 4.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.77 2.05 1.05 8.50 1.09 6.50 1.05 8.50
2.56 1.51 1.74 2.09 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.36 3.21 1.20 4.72 1.45 2.82 1.30 3.56 1.23 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.58 2.26 1.22 3.95
3.45 1.31 2.38 1.58 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Реджина 0:0 Брешия онлайн

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