Реджина
2:1
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Брешия
1' Желтая карточкаШитум Марио
3' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
39' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
42' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
1:0
51' ГолКризетиг Лоренцо
2:0
55' ГолGerman Denis III
2:1
58' ГолРагуза Антонио
68' Желтая карточкаЯгелло Филип
74' Желтая карточкаАйе Флориан
90' Желтая карточкаСабелли Стефано
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Пели ЛоренцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
-
-
Главный тренер: Domenico Toscano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
Ход матча
1'
39'
42'
51'
55'
2:0
58'
68'
74'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|3
|0.3
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.2
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.2
|4.
|Шитум Марио
|1
|0.1
|5.
|German Denis III
|1
|0.1
|6.
|Michael Folorunsho
|1
|0.1
|7.
|Белломо Никола
|0
|0
|8.
|Фати Рикардо
|0
|0
|9.
|Nicolo Bianchi
|0
|0
|10.
|Nikola Karadjordje Vasic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|2
|0.22
|2.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.22
|3.
|Дессена Даниэле
|1
|0.11
|4.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.11
|5.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.11
|6.
|Рагуза Антонио
|1
|0.11
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.11
|8.
|Ягелло Филип
|1
|0.11
|9.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.11
|10.
|Папетти Андреа
|1
|0.11
|11.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|12.
|Шпалек Николас
|0
|0
|13.
|Ван Де Лои Томми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Michael Folorunsho
|5
|1
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|4
|1
|3.
|Менез Жереми
|3
|1
|4.
|Росси Марко II
|4
|0
|5.
|Белломо Никола
|3
|0
|6.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|7.
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|8.
|Giuseppe Loiacono
|2
|0
|9.
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|10.
|Шитум Марио
|1
|0
|11.
|Роландо Габриэле
|1
|0
|12.
|Nicolo Bianchi
|1
|0
|13.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|14.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|2.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|3.
|Матею Алеш
|1
|1
|4.
|Папетти Андреа
|1
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0
|6.
|Сабелли Стефано
|2
|0
|7.
|Шпалек Николас
|2
|0
|8.
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|9.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|10.
|Чансельор Джон
|1
|0
|11.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|12.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|13.
|Айе Флориан
|1
|0
|14.
|Ягелло Филип
|1
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|Брешия
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +7 =6 -7Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари
Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Венеция
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Реджина
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Брешия
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|13.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Виченца Виртус
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|15.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Кремонезе
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Реджина
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|12.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Кремонезе
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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