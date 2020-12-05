  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
2:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1' Желтая карточка
Шитум Марио
3' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
39' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
42' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
1:0
51' Гол
Кризетиг Лоренцо
2:0
55' Гол
German Denis III
2:1
58' Гол
Рагуза Антонио
68' Желтая карточка
Ягелло Филип
74' Желтая карточка
Айе Флориан
90' Желтая карточка
Сабелли Стефано
90'+6
12
Плиццари
Алессандро
24
Дель
Прато
Энрико
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
92
Шитум
Марио
15
Nicolo
Bianchi
20
Francesco
De
Rose
8
Кризетиг
Лоренцо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Белломо
Никола
19
German
Denis
III
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Дессена
Даниэле
8
Змрхаль
Яромир
23
Рагуза
Антонио
11
Торрегросса
Эрнесто
Реджина
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

1'
Шитум Марио
 
3'
 
Торрегросса Эрнесто
39'
 
Ван Де Лои Томми
42'
Кризетиг Лоренцо
 
51'
Кризетиг Лоренцо
(Белломо Никола)
1:0
55'
German Denis III
2:0
56'
 
Айе Флориан
Змрхаль Яромир
58'
2:1
Рагуза Антонио
(Торрегросса Эрнесто)
65'
Лафферти Кайл
German Denis III
 
68'
 
Ягелло Филип
74'
 
Айе Флориан
75'
Ривас Ригоберто
Белломо Никола
 
84'
 
Гецци Андреа
Дессена Даниэле
90'
 
Шпалек Николас
Ван Де Лои Томми
90'
Giuseppe Loiacono
Шитум Марио
 
90'
 
Сабелли Стефано

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 3 0.3
2. Менез Жереми 2 0.2
3. Кризетиг Лоренцо 2 0.2
4. Шитум Марио 1 0.1
5. German Denis III 1 0.1
6. Michael Folorunsho 1 0.1
7. Белломо Никола 0 0
8. Фати Рикардо 0 0
9. Nicolo Bianchi 0 0
10. Nikola Karadjordje Vasic 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 2 0.22
2. Ндой Эмануэле 2 0.22
3. Дессена Даниэле 1 0.11
4. Доннарумма Альфредо 1 0.11
5. Торрегросса Эрнесто 1 0.11
6. Рагуза Антонио 1 0.11
7. Бизоли Димитри 1 0.11
8. Ягелло Филип 1 0.11
9. Мангравити Массимилиано 1 0.11
10. Папетти Андреа 1 0.11
11. Змрхаль Яромир 0 0
12. Шпалек Николас 0 0
13. Ван Де Лои Томми 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Michael Folorunsho 5 1
2. Кризетиг Лоренцо 4 1
3. Менез Жереми 3 1
4. Росси Марко II 4 0
5. Белломо Никола 3 0
6. Ционек Тьяго 2 0
7. Ди Кьяра Джанлука 2 0
8. Giuseppe Loiacono 2 0
9. Дель Прато Энрико 2 0
10. Шитум Марио 1 0
11. Роландо Габриэле 1 0
12. Nicolo Bianchi 1 0
13. Льотти Даниэле 1 0
14. Плиццари Алессандро 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Торрегросса Эрнесто 3 0
2. Бьярнасон Биркир 1 1
3. Матею Алеш 1 1
4. Папетти Андреа 1 1
5. Дессена Даниэле 2 0
6. Сабелли Стефано 2 0
7. Шпалек Николас 2 0
8. Ван Де Лои Томми 2 0
9. Доннарумма Альфредо 1 0
10. Чансельор Джон 1 0
11. Йоронен Йессе 1 0
12. Мартелла Бруно 1 0
13. Айе Флориан 1 0
14. Ягелло Филип 1 0
15. Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)
 Брешия 16.67% (2) 0 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари
Брешия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла
Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона

Последние игры между собой

Реджина: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Реджина 1:1 Брешия Серия B Брешия 2:1 Реджина Серия B Реджина 0:1 Брешия Серия B Брешия 2:2 Реджина Серия B
Реджина 1:1 Брешия Серия B Брешия 0:3 Реджина Серия B Брешия 0:0 Реджина Серия B Реджина 4:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Реджина Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Реджина 10 2 4 4 10 - 13 10
12. Брешия 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
14. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
15. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
16. Кремонезе 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Реджина 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
12. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Кремонезе 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Виртус Энтелла 5 0 4 1 4 - 5 4
15. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
16. Брешия 4 1 0 3 3 - 7 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Ван Де Лои Томми получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Шитум Марио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.00 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 115.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.08 3.04
  1.25 4.98 21.75

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
3.35 1.28 7.10 1.08 1.55 2.35 2.39 1.58 1.96 1.84 1.14 5.20 1.36 3.05 1.05 8.50 1.09 6.40 1.15 5.00 1.01 13.50 0.00 21.00
7.20 1.05 6.20 1.09 3.02 1.36 2.30 1.62 1.74 2.21 1.37 3.10 1.25 3.78 1.09 6.35 1.06 6.90
3.64 1.30 3.09 1.40 2.53 1.55 1.96 1.92 3.10 1.40 2.58 1.54 2.06 1.83 1.67 2.29 1.48 2.75 1.31 3.56 1.69 2.24 1.43 2.94 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.77 2.05 1.05 8.50 1.09 6.50 1.05 8.50
2.56 1.51 1.74 2.09 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.36 3.21 1.20 4.72 1.45 2.82 1.30 3.56 1.23 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.58 2.26 1.22 3.95
3.45 1.31 2.38 1.58 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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