Кремонезе
2:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Виртус Энтелла
1:0
15' ГолСтриццоло Лука
2:0
31' ГолСтриццоло Лука
2:1
60' Гол в свои воротаВальцания Лука
86' Желтая карточкаКрими Марко
95
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
-
30 Наги ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
15'
1:0
31'
2:0
60'
2:1
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|3
|0.33
|2.
|Вальцания Лука
|2
|0.22
|3.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.11
|4.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.11
|5.
|Целар Жан
|0
|0
|6.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.3
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.2
|3.
|Куррарино Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|3.
|Стриццоло Лука
|3
|0
|4.
|Раванелли Лука
|3
|0
|5.
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|6.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|7.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|8.
|Дели Франческо
|1
|0
|9.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|10.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|11.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|4.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|5.
|Кьоза Марко
|2
|0
|6.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|2
|0
|8.
|Тоскано Марко
|2
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|10.
|Брешанини Марко
|2
|0
|11.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|12.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|13.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|14.
|Коста Филиппо
|1
|0
|15.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|16.
|Петрович Томи
|1
|0
|17.
|Брунори Маттео
|1
|0
|18.
|Куррарино Микеле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|0
|14.29% (1)
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Реджана 1915 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =10 -7Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|1:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|3:2
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|2:2
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Венеция
|2:2
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|2:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Виченца Виртус
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|14.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Реджина
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Кремонезе
|2:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|0:4
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|2:2
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|3:2
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|2:2
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Читтаделла
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Кьево
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Кремонезе
|2:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|0:4
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|3:2
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|2:3
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Салернитана
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Читтаделла
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|0:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|2:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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