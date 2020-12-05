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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
2:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
1:0
15' Гол
Стриццоло Лука
2:0
31' Гол
Стриццоло Лука
2:1
60' Гол в свои ворота
Вальцания Лука
86' Желтая карточка
Крими Марко
90'+5
1
Альфонсо
Энрико
15
Бьянкетти
Маттео
4
Форнасьер
Микеле
20
Терранова
Эмануэле
3
Emanuele
Valeri
14
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
8
Дели
Франческо
95
Пинато
Марко
17
Стриццоло
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
24
Борра
Даниеле
4
Де
Сантис
Иван
21
Копполаро
Мауро
13
Поли
Фабрицио
8
Крими
Марко
27
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
25
Тоскано
Марко
99
Скенетти
Андреа
19
Брунори
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
Кремонезе
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 3 0.33
2. Вальцания Лука 2 0.22
3. Буонаюто Кристиан 1 0.11
4. Гаэтано Джанлука 1 0.11
5. Целар Жан 0 0
6. Фьордализо Алессандро 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.3
2. Де Лука Джузеппе 2 0.2
3. Куррарино Микеле 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Кастаньетти Микеле 3 0
3. Стриццоло Лука 3 0
4. Раванелли Лука 3 0
5. Бьянкетти Маттео 2 0
6. Густафссон Самуэль 2 0
7. Крешенци Алессандро 1 0
8. Дели Франческо 1 0
9. Фьордализо Алессандро 1 0
10. Гаэтано Джанлука 1 0
11. Цортеа Надир 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Пеллиццер Микеле 2 0
4. Поли Фабрицио 2 0
5. Кьоза Марко 2 0
6. Копполаро Мауро 2 0
7. Сеттембрини Андреа 2 0
8. Тоскано Марко 2 0
9. Маццокко Давиде 2 0
10. Брешанини Марко 2 0
11. Де Лука Джузеппе 1 0
12. Де Коль Филиппо 1 0
13. Манкосу Маттео 1 0
14. Коста Филиппо 1 0
15. Морозини Леонардо 1 0
16. Петрович Томи 1 0
17. Брунори Маттео 1 0
18. Куррарино Микеле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0 14.29% (1)
 Виртус Энтелла 0 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реджана 1915 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Серия B Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Серия B
Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе Кубок Кремонезе 1:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 1:0 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 3:2 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 2:2 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 2:2 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 0:1 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 2:3 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 0:0 9 2 4 3 11 - 12 10
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
14. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Реджина 0:0 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Кремонезе 2:1 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 0:4 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 1:2 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:0 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 2:2 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 3:2 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 2:2 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Читтаделла 0:1 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Кьево 2:3 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 0:0 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Кремонезе 2:1 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 0:4 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 1:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:2 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 3:2 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 2:3 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 4:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 2:2 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 0:4 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
15. Виртус Энтелла 1:2 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 2:1 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Стриццоло Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Стриццоло Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.00 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.00 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.14 4.60

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.60 1.06 6.30 1.11 6.30 1.09 2.17 1.69 1.83 1.97 2.90 1.38 1.30 3.35 1.80 1.95 1.06 7.30 1.11 5.80 0.00 23.00 1.03 10.00
6.40 1.07 5.45 1.11 2.86 1.40 2.20 1.67 1.70 2.27 1.34 3.26 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.68 2.20 1.90 1.85 1.06 7.20 1.35 3.05 1.02 11.00
2.40 1.57 1.64 2.26 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30
3.38 1.32 2.31 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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