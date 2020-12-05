  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Салернитана
1:0
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
19' Желтая карточка
Пертиконе Романо
42' Желтая карточка
Адамонис Марюс
58' Желтая карточка
Адорни Давиде
59' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
60' Желтая карточка
Цаджу Франк
78' Желтая карточка
Паван Никола
84' Желтая карточка
Гарджуло Марио
1:0
86' Гол
Богдан Лука
87' Желтая карточка
Богдан Лука
90'+5
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
20
Купиш
Томаш
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Андерсон
Андре
15
Касасола
Тиаго
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
77
Маньеро
Лука
84
Томмазо
Кассандро
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
26
Паван
Никола
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
32
Roberto
Ogunseye
9
Цаджу
Франк
Салернитана
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

19'
 
Пертиконе Романо
42'
Адамонис Марюс
 
58'
 
Адорни Давиде
59'
Дьомбер Норберт
 
60'
 
Цаджу Франк
64'
 
Бранка Симоне
Д'Урсо Кристиан
70'
Чичерелли Эмануэле
Андерсон Андре
 
78'
 
Паван Никола
78'
Айя Рамзи
Мантовани Валерио
 
78'
Капецци Леонардо
Дзичек Патрик
 
81'
 
Сиссе Карамоко
Roberto Ogunseye
81'
 
Авуа Теофилус
Проя Федерико
84'
 
Гарджуло Марио
86'
Богдан Лука
(Чичерелли Эмануэле)
1:0
87'
Богдан Лука
 
89'
Джаннетти Никколо
Джурич Милан
 
89'
Гондо Седрик
Тутино Дженнаро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 4 0.44
2. Купиш Томаш 3 0.33
3. Джурич Милан 3 (1) 0.33
4. Андерсон Андре 1 0.11
5. Богдан Лука 1 0.11
6. Касасола Тиаго 1 0.11
7. Лопес Вальтер 0 0
8. Чичерелли Эмануэле 0 0
9. Белек Вид 0 0
10. Ди Таккио Франческо 0 0
11. Скьявоне Андреа 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 4 0.44
2. Бенедетти Амедео 2 0.22
3. Roberto Ogunseye 2 (1) 0.22
4. Розафио Марко 1 0.11
5. Паван Никола 1 0.11
6. Цаджу Франк 1 0.11
7. Йори Мануэль 1 0.11
8. Сиссе Карамоко 1 0.11
9. Гирингелли Лука 1 0.11
10. Д'Урсо Кристиан 1 0.11
11. Tavernelli 1 0.11
12. Daniele Donnarumma 0 0
13. Пертиконе Романо 0 0
14. Бранка Симоне 0 0
15. Томмазо Кассандро 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 4 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 3 0
4. Лопес Вальтер 2 0
5. Айя Рамзи 2 0
6. Тутино Дженнаро 2 0
7. Богдан Лука 2 0
8. Дьомбер Норберт 2 0
9. Андерсон Андре 2 0
10. Купиш Томаш 1 0
11. Джаннетти Никколо 1 0
12. Весели Фредерик 1 0
13. Мильорини Марко 1 0
14. Скьявоне Андреа 1 0
15. Чичерелли Эмануэле 1 0
16. Адамонис Марюс 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Пертиконе Романо 2 0
3. Маньеро Лука 2 0
4. Бенедетти Амедео 2 0
5. Розафио Марко 2 0
6. Паван Никола 2 0
7. Roberto Ogunseye 2 0
8. Цаджу Франк 2 0
9. Tavernelli 2 0
10. Йори Мануэль 1 0
11. Бранка Симоне 1 0
12. Гирингелли Лука 1 0
13. Вита Алессио 1 0
14. Проя Федерико 1 0
15. Гарджуло Марио 1 0
16. Фраре Доменико 1 0
17. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3)
 Читтаделла 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана
Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца
Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Салернитана 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 4:3 Салернитана Серия B Салернитана 4:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:1 Салернитана Серия B
Салернитана 1:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Салернитана Серия B Читтаделла 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Читтаделла Серия B Салернитана 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 1:0 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 3:2 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 2:2 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 2:2 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 0:1 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 2:3 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 0:0 9 2 4 3 11 - 12 10
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
14. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Реджина 0:0 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Кремонезе 2:1 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 0:4 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 1:2 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:0 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 2:2 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 3:2 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 2:2 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Читтаделла 0:1 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Кьево 2:3 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 0:0 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Кремонезе 2:1 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 0:4 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 1:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:2 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 3:2 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 2:3 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 4:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 2:2 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 0:4 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
15. Виртус Энтелла 1:2 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 2:1 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Пертиконе Романо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.20 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.47 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.20 2.61
  7.61 1.37 5.46

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.55 2.35 8.00 1.07 1.07 7.50 2.65 1.48 2.12 1.72 1.05 8.50 1.45 2.65 1.02 11.00 1.13 5.50 1.04 9.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.00
7.90 1.04 7.00 1.07 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.43 2.83 1.29 3.46 1.11 5.85 1.08 6.45 1.00 11.75
1.43 2.92 1.25 4.12 1.42 2.97 1.88 2.00 1.23 4.36 1.44 2.91 1.39 3.13 1.65 2.32 1.17 5.43 1.70 2.24 1.50 2.71 1.17 5.37 1.11 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.89 1.91 1.02 11.00 1.10 5.80 1.01 12.60
2.72 1.46 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.15 1.08 7.70
1.22 4.57 1.11 7.29 1.24 4.26 1.57 2.49 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Салернитана 1:0 Читтаделла онлайн

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