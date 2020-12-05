Салернитана
1:0
Конец матча
Стадион: Аречи
Читтаделла
19' Желтая карточкаПертиконе Романо
42' Желтая карточкаАдамонис Марюс
58' Желтая карточкаАдорни Давиде
59' Желтая карточкаДьомбер Норберт
60' Желтая карточкаЦаджу Франк
78' Желтая карточкаПаван Никола
84' Желтая карточкаГарджуло Марио
1:0
86' ГолБогдан Лука
87' Желтая карточкаБогдан Лука
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Tavernelli
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
19'
42'
58'
59'
60'
78'
84'
86'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|4
|0.44
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.33
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.33
|4.
|Андерсон Андре
|1
|0.11
|5.
|Богдан Лука
|1
|0.11
|6.
|Касасола Тиаго
|1
|0.11
|7.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|8.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|9.
|Белек Вид
|0
|0
|10.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|11.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|4
|0.44
|2.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.22
|3.
|Roberto Ogunseye
|2 (1)
|0.22
|4.
|Розафио Марко
|1
|0.11
|5.
|Паван Никола
|1
|0.11
|6.
|Цаджу Франк
|1
|0.11
|7.
|Йори Мануэль
|1
|0.11
|8.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.11
|9.
|Гирингелли Лука
|1
|0.11
|10.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.11
|11.
|Tavernelli
|1
|0.11
|12.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|13.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|14.
|Бранка Симоне
|0
|0
|15.
|Томмазо Кассандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|3
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|5.
|Айя Рамзи
|2
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|7.
|Богдан Лука
|2
|0
|8.
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|9.
|Андерсон Андре
|2
|0
|10.
|Купиш Томаш
|1
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|12.
|Весели Фредерик
|1
|0
|13.
|Мильорини Марко
|1
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|16.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|4
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|2
|0
|3.
|Маньеро Лука
|2
|0
|4.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|5.
|Розафио Марко
|2
|0
|6.
|Паван Никола
|2
|0
|7.
|Roberto Ogunseye
|2
|0
|8.
|Цаджу Франк
|2
|0
|9.
|Tavernelli
|2
|0
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0
|13.
|Вита Алессио
|1
|0
|14.
|Проя Федерико
|1
|0
|15.
|Гарджуло Марио
|1
|0
|16.
|Фраре Доменико
|1
|0
|17.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|Читтаделла
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =5 -6Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана
Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =2 -7Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца
Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|1:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|3:2
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|2:2
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Венеция
|2:2
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|2:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Виченца Виртус
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|14.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Реджина
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Кремонезе
|2:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|0:4
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|2:2
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|3:2
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|2:2
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Читтаделла
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Кьево
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Кремонезе
|2:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|0:4
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|3:2
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|2:3
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Салернитана
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Читтаделла
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|0:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|2:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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