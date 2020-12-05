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  3. Италия
Фрозиноне
3:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
0:1
18' Гол
Канотто Луиджи
28' Желтая карточка
Роден Маркус
0:2
32' Гол
Марджиотта Франческо
1:2
39' Гол
Чано Камилло
2:2
53' Гол
Новакович Андрия
3:2
79' Гол
Новакович Андрия
90' Желтая карточка
Дзампано Франческо
90'+5
22
Барди
Франческо
2
Сальви
Алессандро
25
Шиминьски
Пшемыслав
23
Бригенти
Николо
93
Дзампано
Франческо
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
7
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
1
Секулин
Андреа
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
27
Коттали
Маттео
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
93
Марджиотта
Франческо
23
Джорджевич
Филип
Фрозиноне
3-4-1-2
Кьево
4-4-2

Ход матча

18'
0:1
Канотто Луиджи
(Пальмьеро Лука)
28'
Роден Маркус
 
32'
0:2
Марджиотта Франческо
(Гарритано Лука)
39'
Чано Камилло
(Роден Маркус)
1:2
53'
Новакович Андрия
2:2
66'
 
Де Лука Мануэль
Марджиотта Франческо
75'
Карраро Марко
Роден Маркус
 
79'
Новакович Андрия
3:2
80'
 
Джаккерини Эммануэле
Гарритано Лука
80'
 
Бертаньоли Массимо
Вивиани Маттиа
87'
Трибуцци Алессио
Чано Камилло
 
88'
 
Грубац Сергей
Коттали Маттео
90'
Дзампано Франческо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 10
  • 4 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 4 0.4
2. Чано Камилло 2 0.2
3. Роден Маркус 1 0.1
4. Дзампано Франческо 1 0.1
5. Сальви Алессандро 1 0.1
6. Пажишек Пётр 1 0.1
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.1
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.44
2. Джорджевич Филип 2 0.22
3. Фабро Микаэль 1 0.11
4. Канотто Луиджи 1 0.11
5. Марджиотта Франческо 1 0.11
6. Могос Василе 1 0.11
7. Леверб Максим 1 (1) 0.11
8. Пальмьеро Лука 0 0
9. Оби Джоэл 0 0
10. Де Лука Мануэль 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Дионизи Федерико 2 0
4. Дзампано Франческо 2 0
5. Кастанос Григорис 2 0
6. Сальви Алессандро 1 0
7. Капуано Марко 1 0
8. Роден Маркус 1 0
9. Пажишек Пётр 1 0
10. Шиминьски Пшемыслав 1 0
11. Трибуцци Алессио 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Вивиани Маттиа 1 1
3. Пальмьеро Лука 2 0
4. Могос Василе 2 0
5. Леверб Максим 2 0
6. Риджионе Микеле 1 0
7. Гарритано Лука 1 0
8. Фабро Микаэль 1 0
9. Коттали Маттео 1 0
10. Шемпер Адриан 1 0
11. Де Лука Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Кьево 0 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево
Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Кьево Серия B Фрозиноне 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:0 Фрозиноне Серия A
Кьево 5:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Фрозиноне Кубок Кьево 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 1:0 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 3:2 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 2:2 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 2:2 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 0:1 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 2:3 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 0:0 9 2 4 3 11 - 12 10
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
14. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Реджина 0:0 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Кремонезе 2:1 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 0:4 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 1:2 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:0 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 2:2 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 3:2 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 2:2 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Читтаделла 0:1 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Кьево 2:3 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 0:0 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Кремонезе 2:1 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 0:4 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 1:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:2 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 3:2 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 2:3 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 4:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 2:2 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 0:4 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
15. Виртус Энтелла 1:2 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 2:1 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.10 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.62 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 2.98 3.30
  2.53 2.97 3.38

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 6.40 1.11 2.48 1.50 2.20 1.67 1.85 1.96 6.30 1.09 1.27 3.30 4.20 1.20 1.06 7.20 2.95 1.37 1.01 15.00 1.10 6.25 0.00 22.00 1.09 6.50
6.55 1.07 5.55 1.12 2.82 1.41 2.11 1.73 1.65 2.38 1.34 3.26 1.24 3.88 1.06 6.95 1.04 7.50
7.87 1.10 2.96 1.43 2.58 1.55 2.18 1.74 1.83 2.07 1.63 2.38 1.47 2.83 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.00 1.76 1.62 2.30 1.17 4.70 1.06 7.50 1.44 2.65 1.03 10.00
2.43 1.56 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
2.60 1.53 2.14 1.76 1.66 2.30 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.51 2.41 1.18 4.50
3.30 1.33 2.30 1.62 1.57 2.40 1.20 4.65 1.13 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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