Фрозиноне
3:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Кьево
0:1
18' ГолКанотто Луиджи
28' Желтая карточкаРоден Маркус
0:2
32' ГолМарджиотта Франческо
1:2
39' ГолЧано Камилло
2:2
53' ГолНовакович Андрия
3:2
79' ГолНовакович Андрия
90' Желтая карточкаДзампано Франческо
28
Чано
Камилло
32
Могос
Василе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
18'
0:1
28'
32'
39'
1:2
53'
2:2
79'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 10
-
4 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|4
|0.4
|2.
|Чано Камилло
|2
|0.2
|3.
|Роден Маркус
|1
|0.1
|4.
|Дзампано Франческо
|1
|0.1
|5.
|Сальви Алессандро
|1
|0.1
|6.
|Пажишек Пётр
|1
|0.1
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.1
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.44
|2.
|Джорджевич Филип
|2
|0.22
|3.
|Фабро Микаэль
|1
|0.11
|4.
|Канотто Луиджи
|1
|0.11
|5.
|Марджиотта Франческо
|1
|0.11
|6.
|Могос Василе
|1
|0.11
|7.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.11
|8.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|9.
|Оби Джоэл
|0
|0
|10.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|4.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|2
|0
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|7.
|Капуано Марко
|1
|0
|8.
|Роден Маркус
|1
|0
|9.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|10.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|3.
|Пальмьеро Лука
|2
|0
|4.
|Могос Василе
|2
|0
|5.
|Леверб Максим
|2
|0
|6.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|7.
|Гарритано Лука
|1
|0
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|9.
|Коттали Маттео
|1
|0
|10.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|11.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Кьево
|0
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =2 -10Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево
Кьево 1:0 Брешия Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|1:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|3:2
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|2:2
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Венеция
|2:2
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|2:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Виченца Виртус
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|14.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Реджина
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Кремонезе
|2:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|0:4
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|2:2
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|3:2
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|2:2
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Читтаделла
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Кьево
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Кремонезе
|2:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|0:4
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|3:2
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|2:3
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Салернитана
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Читтаделла
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|0:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|2:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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