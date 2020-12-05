Лечче
2:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Венеция
16' Желтая карточкаМодоло Марко
1:0
20' ГолМанкозу Марко
1:1
35' ГолФорте Франческо
1:2
41' ГолФорте Франческо
52' Желтая карточкаЛучиони Фабио
2:2
77' ГолКода Массимо
81' Желтая карточкаДжонсон Деннис
90' Вторая желтая карточкаДжонсон Деннис
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
16'
20'
1:0
35'
41'
52'
77'
2:2
81'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|8
|0.8
|2.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.4
|3.
|Манкозу Марко
|3 (1)
|0.3
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.2
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.2
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.1
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.1
|8.
|Майер Жан
|1
|0.1
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.1
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.1
|11.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|8
|0.8
|2.
|Араму Маттиа
|3 (1)
|0.3
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.3
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.1
|5.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.1
|6.
|Карлссон Отар
|1
|0.1
|7.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|8.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|9.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|10.
|Джонсон Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|3
|0
|3.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|4.
|Паганини Лука
|2
|0
|5.
|Россеттини Лука
|0
|1
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|7.
|Кода Массимо
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|10.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|4
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Капелло Алессандро
|2
|0
|5.
|Мале Юссеф
|2
|0
|6.
|Фьордилино Антонио
|2
|0
|7.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|8.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|9.
|Форте Франческо
|1
|0
|10.
|Араму Маттиа
|1
|0
|11.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|12.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|13.
|Тогордо Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|Венеция
|0
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +9 =5 -6Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана 1915
Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 1915 2:1 Венеция
Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|1:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|3:2
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|2:2
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Венеция
|2:2
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|2:3
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Виченца Виртус
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|14.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Реджина
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Кремонезе
|2:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|0:4
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|2:2
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|3:2
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|2:2
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Читтаделла
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Кьево
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|0:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Кремонезе
|2:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|0:4
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|3:2
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|2:3
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|4:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Салернитана
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Читтаделла
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|0:4
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Брешия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|1:2
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|2:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Победитель
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