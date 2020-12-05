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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
16' Желтая карточка
Модоло Марко
1:0
20' Гол
Манкозу Марко
1:1
35' Гол
Форте Франческо
1:2
41' Гол
Форте Франческо
52' Желтая карточка
Лучиони Фабио
2:2
77' Гол
Кода Массимо
81' Желтая карточка
Джонсон Деннис
90' Вторая желтая карточка
Джонсон Деннис
90'+6
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
24
Жута
Леонард
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
20
Ди
Мариано
Франческо
Лечче
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.8
2. Стемпиньски Мариуш 4 0.4
3. Манкозу Марко 3 (1) 0.3
4. Хендерсон Лиам 2 0.2
5. Фалько Филиппо 2 0.2
6. Кальдерони Марко 1 0.1
7. Тахцидис Панайотис 1 0.1
8. Майер Жан 1 0.1
9. Паганини Лука 1 0.1
10. Дермаку Кастриот 1 0.1
11. Листковски Марчин 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.8
2. Араму Маттиа 3 (1) 0.3
3. Фьордилино Антонио 3 0.3
4. Мале Юссеф 1 0.1
5. Чеккарони Пьетро 1 0.1
6. Карлссон Отар 1 0.1
7. Ди Мариано Франческо 0 0
8. Капелло Алессандро 0 0
9. Маццокки Паскуале 0 0
10. Джонсон Деннис 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 3 0
3. Хендерсон Лиам 2 0
4. Паганини Лука 2 0
5. Россеттини Лука 0 1
6. Тахцидис Панайотис 1 0
7. Кода Массимо 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Фалько Филиппо 1 0
10. Петриччоне Якопо 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 4 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 2 0
5. Мале Юссеф 2 0
6. Фьордилино Антонио 2 0
7. Молинаро Кристиан 1 0
8. Ди Мариано Франческо 1 0
9. Форте Франческо 1 0
10. Араму Маттиа 1 0
11. Маццокки Паскуале 1 0
12. Феличоли Джанфилиппо 1 0
13. Тогордо Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 12.5% (3) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6) 16.67% (4)
 Венеция 0 13.33% (2) 33.33% (5) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана 1915
Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 1915 2:1 Венеция
Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция 1:1 Лечче Серия B Лечче 2:1 Венеция Серия B Лечче 1:0 Венеция Серия C1 A Венеция 1:1 Лечче Серия C1 A
Венеция 4:0 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 1:0 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 3:2 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 2:2 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 2:2 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 0:1 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 2:3 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 0:0 9 2 4 3 11 - 12 10
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
14. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Реджина 0:0 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Кремонезе 2:1 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 0:4 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 1:2 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 4:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:0 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 2:2 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 3:2 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 2:2 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Читтаделла 0:1 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Кьево 2:3 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 0:0 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Кремонезе 2:1 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 0:4 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 1:2 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:2 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 3:2 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 2:3 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 4:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 2:2 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 0:4 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Брешия 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
15. Виртус Энтелла 1:2 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 2:1 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 0:0 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Форте Франческо бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Форте Франческо бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Манкозу Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Модоло Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.30 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 3.15 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.60 3.85
  3.79 1.53 8.01

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 1.01 11.50 1.02 7.77 1.05 3.75 1.25 2.10 1.74 2.62 1.45 2.12 1.72 1.87 1.93 2.01 1.75 1.27 3.50 1.55 5.00 1.08 7.00 1.13 5.40 1.01 13.00 1.01 12.60
11.25 1.01 10.50 1.02 4.55 1.19 3.68 1.28 2.35 1.66 1.82 1.99 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 6.95
3.61 1.31 2.72 1.49 2.16 1.75 6.02 1.14 1.66 2.31 1.45 2.87 3.01 1.41 3.11 1.39 2.57 1.54 2.02 1.86 1.62 2.38 1.65 2.32 1.41 3.04 1.17 5.47 1.42 2.96 1.10 7.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.42 1.52 2.26 1.64 1.55 2.35 1.18 4.50 1.05 8.50
3.32 1.33 2.30 1.62 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.18 1.73 1.79 2.09 1.39 3.11 1.27 3.95 1.53 2.60 1.36 3.32 1.32 3.53 1.17 5.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.03 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
4.85 1.18 3.45 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Лечче 2:2 Венеция онлайн

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