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Сампдория
 
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Стадион:
Милан
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
Сампдория
4-4-2
Милан
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 5 (1) 0.56
2. Янкто Якуб 2 0.22
3. Торсби Мортен 2 0.22
4. Кандрева Антонио 1 0.11
5. Верре Валерио 1 0.11
6. Ауджелло Томмазо 1 0.11
7. Дамсгор Миккель 1 0.11
8. Коллей Омар 1 0.11
9. Рамирес Гастон 0 0
10. Кейта Бальде 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 1.11
2. Кесси Франк 3 (2) 0.33
3. Леау Рафаэл 2 0.22
4. Тео Эрнандес 1 0.11
5. Диас Брахим 1 0.11
6. Романьоли Алессио 1 0.11
7. Хёуге Йенс 1 0.11
8. Салемакерс Алексис 1 0.11
9. Ребич Анте 0 0
10. Чалханоглу Хакан 0 0
11. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 6 0
2. Торсби Мортен 4 0
3. Рамирес Гастон 3 0
4. Ауджелло Томмазо 1 1
5. Экдаль Олбин 2 0
6. Янкто Якуб 2 0
7. Квальярелла Фабио 1 0
8. Адриен Силва 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0
12. Феррари Алекс 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 3 0
2. Тео Эрнандес 3 0
3. Ибрагимович Златан 2 0
4. Ребич Анте 2 0
5. Кастильехо Самуэль 2 0
6. Габбия Маттео 2 0
7. Леау Рафаэл 2 0
8. Кьяер Симон 1 0
9. Чалханоглу Хакан 1 0
10. Крунич Раде 1 0
11. Калабрия Давиде 1 0
12. Беннасер Исмаэль 1 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Милан 10% (2) 25% (5) 10% (2) 25% (5) 0 30% (6)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория
Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан
Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория 1:4 Милан Серия A Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок
Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Милан 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Милан Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче десятого тура чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джанпаоло Кальварезе из Терамо. Помогать ему на бровках будут Мауро Вивенци и Стефано Либерти. Резервным арбитром на этот матч назначен Джанлука Аурельяно из Болоньи. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 4.10 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.10 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 4.00 1.73
  4.54 4.07 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.32 2.12 1.69 2.00 1.90 1.72 2.14 1.42 2.65 1.20 4.50 1.15 5.00 1.05 8.30 1.04 8.90 1.01 16.00
12.25 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.20 1.36 2.20 1.75 1.68 2.21 1.44 2.83 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.60
4.63 1.22 2.67 1.53 2.22 1.73 1.98 1.93 1.72 2.23 1.57 2.55 1.46 2.86 1.18 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.72 1.52 2.60 1.17 4.80
3.30 1.33 2.22 1.66 1.52 2.53 1.19 4.90 1.12 6.10
3.39 1.36 2.84 1.48 2.23 1.72 1.75 2.21 1.53 2.67 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.41 2.85
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.11
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Сампдория - Милан онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория - Милан

Исход игры
Сампдория
2% (3)
Ничья
9.3% (14)
Милан
88.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
77.18% (115)
Меньше
22.82% (34)
Обе команды забьют
Да
83.89% (125)
Нет
16.11% (24)
Популярный счёт
1:2 Милан
63.6% (96)
0:1 Милан
7.9% (12)
1:3 Милан
7.9% (12)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:2 Милан
6.6% (10)
2:1 Сампдория
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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