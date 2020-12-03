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Сампдория
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 5 (1) 0.56
2. Янкто Якуб 2 0.22
3. Торсби Мортен 2 0.22
4. Кандрева Антонио 1 0.11
5. Верре Валерио 1 0.11
6. Ауджелло Томмазо 1 0.11
7. Дамсгор Миккель 1 0.11
8. Коллей Омар 1 0.11
9. Рамирес Гастон 0 0
10. Кейта Бальде 0 0
11. Бонаццоли Федерико 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 1.11
2. Кесси Франк 3 (2) 0.33
3. Леау Рафаэл 2 0.22
4. Тео Эрнандес 1 0.11
5. Диас Брахим 1 0.11
6. Романьоли Алессио 1 0.11
7. Хёуге Йенс 1 0.11
8. Салемакерс Алексис 1 0.11
9. Ребич Анте 0 0
10. Чалханоглу Хакан 0 0
11. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 6 0
2. Торсби Мортен 4 0
3. Рамирес Гастон 3 0
4. Ауджелло Томмазо 1 1
5. Экдаль Олбин 2 0
6. Янкто Якуб 2 0
7. Квальярелла Фабио 1 0
8. Адриен Силва 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0
12. Феррари Алекс 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 3 0
2. Тео Эрнандес 3 0
3. Ибрагимович Златан 2 0
4. Ребич Анте 2 0
5. Кастильехо Самуэль 2 0
6. Габбия Маттео 2 0
7. Леау Рафаэл 2 0
8. Кьяер Симон 1 0
9. Чалханоглу Хакан 1 0
10. Крунич Раде 1 0
11. Калабрия Давиде 1 0
12. Беннасер Исмаэль 1 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Милан 10% (2) 25% (5) 10% (2) 25% (5) 0 30% (6)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория
Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан
Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сампдория 1:4 Милан Серия A Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок
Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Милан 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Милан Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Сампдория 1.9% (1)
    X 13.2% (7)
    Милан 84.9% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Милан
    4.74
    4.05
    1.82
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.80 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.95 1.82
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.05 1.79
      4.74 4.02 1.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 1.87 1.75 2.15 1.47 2.70 1.22 4.10 1.17 4.60 1.07 8.00 1.05 8.60 0.00 14.50
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.23 3.38 1.33 2.23 1.73 1.71 2.16 1.48 2.69 1.23 4.30 1.18 5.05 1.07 8.90
    4.72 1.22 2.71 1.51 2.25 1.71 2.01 1.90 1.75 2.18 1.59 2.48 1.49 2.77 1.19 5.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.66 1.51 2.50 1.18 4.70
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.20 4.70 1.13 5.85
    2.92 1.46 2.29 1.69 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
    Где смотреть матч Сампдория - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Милан

    Исход игры
    Сампдория
    1.9% (1)
    Ничья
    13.2% (7)
    Милан
    84.9% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (45)
    Нет
    11.76% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    67.9% (36)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    0:2 Милан
    3.8% (2)
    1:3 Милан
    3.8% (2)
    0:1 Милан
    3.8% (2)
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