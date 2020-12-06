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  3. Италия
Верона
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
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Ди Кармине Самуэль
1:0
21' Гол
Цаканьи Маттиа
22' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
1:1
48' Гол
Марин Рэзван
81' Желтая карточка
Сальседо Эдди
90'+4
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
17
Чеккерини
Федерико
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
40
Валюкевич
Себастьян
44
Карбони
Андреа
3
Трипальделли
Алессандро
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
25
Дзаппа
Габриэле
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
30
Паволетти
Леонардо
Верона
3-4-2-1
Кальяри
4-2-3-1

Ход матча

8'
Ди Кармине Самуэль
 
21'
Цаканьи Маттиа
(Фараони Марко)
1:0
22'
Чеккерини Федерико
 
48'
1:1
Марин Рэзван
(Паволетти Леонардо)
54'
Ловато Маттео
Лазович Дарко
 
55'
Сальседо Эдди
Тамез Адриен
 
68'
Колли Эбрима
Цаканьи Маттиа
 
68'
Фавилли Андреа
Ди Кармине Самуэль
 
76'
 
Черри Альберто
Паволетти Леонардо
81'
Сальседо Эдди
 
84'
 
Ликояннис Хараламбос
Трипальделли Алессандро
84'
 
Олива Кристиан
Марин Рэзван
90'
 
Трамони Маттео
Соттил Рикардо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 3 0.3
2. Цаканьи Маттиа 2 0.2
3. Фавилли Андреа 2 0.2
4. Велозу Мигель 1 (1) 0.1
5. Лазович Дарко 1 0.1
6. Фараони Марко 0 0
7. Димарко Федерико 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.6
2. Симеоне Джованни 5 0.5
3. Соттил Рикардо 1 0.1
4. Паволетти Леонардо 1 0.1
5. Ликояннис Хараламбос 1 0.1
6. Нандес Найтан 1 0.1
7. Марин Рэзван 1 0.1
8. Годин Диего 1 0.1
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 3 0
2. Лазович Дарко 2 0
3. Тамез Адриен 2 0
4. Димарко Федерико 2 0
5. Ловато Маттео 2 0
6. Велозу Мигель 1 0
7. Ди Кармине Самуэль 1 0
8. Фараони Марко 1 0
9. Давидович Павел 1 0
10. Эмпереур Алан 1 0
11. Барак Антонин 1 0
12. Цаканьи Маттиа 1 0
13. Фавилли Андреа 1 0
14. Виейра Ронни 1 0
15. Маньяни Джанджакомо 1 0
16. Сальседо Эдди 1 0
17. Данци Андреа 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Соттил Рикардо 1 0
5. Педро Жоао 1 0
6. Паволетти Леонардо 1 0
7. Краньо Алессио 1 0
8. Фараго Паоло 1 0
9. Нандес Найтан 1 0
10. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Кальяри 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона
Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория
Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче

Последние игры между собой

Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Кальяри 2:1 Верона Кубок Верона 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:1 Верона Серия A Кальяри 1:2 Верона Серия A Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
4. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
6. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Верона 71.3% (107)
X 27.3% (41)
Кальяри 1.3% (2)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 1.93 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 1.92 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.96 4.70

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 0.00 11.00 1.02 4.44 1.20 3.15 1.12 1.07 8.40 2.04 1.83 1.38 3.00 1.22 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.15 4.50 1.04 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.65 1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.80 2.00 1.44 2.70 1.23 4.05
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Верона 1:1 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Верона 1:1 Кальяри

Исход игры
Верона
71.3% (107)
Ничья
27.3% (41)
Кальяри
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
75% (111)
Нет
25% (37)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.3% (65)
1:1 Ничья
26.7% (40)
1:0 Верона
22% (33)
2:0 Верона
2.7% (4)
1:2 Кальяри
1.3% (2)
3:2 Верона
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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