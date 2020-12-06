Верона
1:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Кальяри
8' Undefined phrase: football_event_Ди Кармине Самуэль
1:0
21' ГолЦаканьи Маттиа
22' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
1:1
48' ГолМарин Рэзван
81' Желтая карточкаСальседо Эдди
61
Тамез
Адриен
24
Фараго
Паоло
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
48'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|3
|0.3
|2.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.2
|3.
|Фавилли Андреа
|2
|0.2
|4.
|Велозу Мигель
|1 (1)
|0.1
|5.
|Лазович Дарко
|1
|0.1
|6.
|Фараони Марко
|0
|0
|7.
|Димарко Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|6 (1)
|0.6
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.5
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.1
|4.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.1
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.1
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.1
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.1
|8.
|Годин Диего
|1
|0.1
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|2.
|Лазович Дарко
|2
|0
|3.
|Тамез Адриен
|2
|0
|4.
|Димарко Федерико
|2
|0
|5.
|Ловато Маттео
|2
|0
|6.
|Велозу Мигель
|1
|0
|7.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|8.
|Фараони Марко
|1
|0
|9.
|Давидович Павел
|1
|0
|10.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|11.
|Барак Антонин
|1
|0
|12.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|13.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|14.
|Виейра Ронни
|1
|0
|15.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|16.
|Сальседо Эдди
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|5.
|Педро Жоао
|1
|0
|6.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|7.
|Краньо Алессио
|1
|0
|8.
|Фараго Паоло
|1
|0
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0
|10.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Кальяри
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория
Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 1:1 Кальяри
Исход игры
Верона
71.3% (107)
Ничья
27.3% (41)
Кальяри
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.97% (71)
Меньше
52.03% (77)
Обе команды забьют
Да
75% (111)
Нет
25% (37)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.3% (65)
1:1 Ничья
26.7% (40)
1:0 Верона
22% (33)
2:0 Верона
2.7% (4)
1:2 Кальяри
1.3% (2)
3:2 Верона
1.3% (2)
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