Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сассуоло
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|5
|0.56
|2.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.44
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.33
|4.
|Джеко Эдин
|3
|0.33
|5.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.11
|6.
|Майораль Борха
|1
|0.11
|7.
|Перес Карлес
|1
|0.11
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.11
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|11.
|Перес Бруно
|0
|0
|12.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.56
|2.
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.44
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.33
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.22
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.11
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.11
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.11
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.11
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.11
|10.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристанте Бриан
|3
|0
|2.
|Верету Жордан
|2
|0
|3.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Педро Родригес
|1
|0
|6.
|Сантон Давиде
|1
|0
|7.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|4
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|3.
|Лопес Максим
|2
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|5.
|Джуричич Филип
|1
|0
|6.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|7.
|Берарди Доменико
|1
|0
|8.
|Айхан Кан
|1
|0
|9.
|Марлон
|1
|0
|10.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|11.
|Траоре Хамед
|1
|0
|12.
|Рожерио да Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Сассуоло
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|42.11% (8)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Исход игры
Рома
89.6% (129)
Ничья
6.9% (10)
Сассуоло
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.31% (97)
Меньше
31.69% (45)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Рома
47.9% (69)
2:0 Рома
19.4% (28)
3:1 Рома
8.3% (12)
1:0 Рома
7.6% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Рома
2.8% (4)
1:2 Сассуоло
2.8% (4)
3:2 Рома
2.1% (3)
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