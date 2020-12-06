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Рома
 
Позже

Стадион:
Сассуоло
83
Миранте
Антонио
3
Ибаньес
Рожер
4
Кристанте
Бриан
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
7
Пеллегрини
Лоренцо
14
Вильяр
Гонсало
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
56
Пеголо
Джанлука
2
Марлон
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
8
Лопес
Максим
7
Бога
Жереми
10
Джуричич
Филип
Рома
3-4-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.56
2. Верету Жордан 4 (3) 0.44
3. Педро Родригес 3 0.33
4. Джеко Эдин 3 0.33
5. Спинаццола Леонардо 1 0.11
6. Майораль Борха 1 0.11
7. Перес Карлес 1 0.11
8. Кумбулла Мараш 1 0.11
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.56
2. Берарди Доменико 4 (1) 0.44
3. Джуричич Филип 3 0.33
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.22
5. Кирикеш Влад 1 0.11
6. Дефрель Грегоре 1 0.11
7. Бога Жереми 1 0.11
8. Бурабия Мехди 1 0.11
9. Лопес Максим 1 0.11
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 3 0
2. Верету Жордан 2 0
3. Ибаньес Рожер 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Педро Родригес 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Пеллегрини Лоренцо 1 0
8. Кумбулла Мараш 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 4 0
2. Кирикеш Влад 2 0
3. Лопес Максим 2 0
4. Феррари Джанмарко 2 0
5. Джуричич Филип 1 0
6. Бурабия Мехди 1 0
7. Берарди Доменико 1 0
8. Айхан Кан 1 0
9. Марлон 1 0
10. Кирьякопулос Георгиос 1 0
11. Траоре Хамед 1 0
12. Рожерио да Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Сассуоло 5.26% (1) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 42.11% (8)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма
Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Сассуоло 4:2 Рома Серия A Рома 4:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
4. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
6. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Продолжится сегодняшний игровой день в итальянской Серии А нас ждет увлекательное противостояние, "Рома" примет "Сассуоло". Обе команды любят атакующий стиль игры, что гарантирует нам открытый и интересный поединок. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Рома 89.6% (129)
X 6.9% (10)
Сассуоло 3.5% (5)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Сассуоло
1.70
4.85
5.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.50 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.80 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.85 5.05
  1.64 4.64 5.04

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
14.50 0.00 7.20 1.07 6.30 1.10 3.45 1.31 2.80 1.44 2.15 1.75 2.06 1.81 1.87 1.99 1.68 2.28 1.45 2.70 1.25 4.00 1.19 4.40 1.08 7.20 1.06 7.70 1.01 12.50
7.60 1.09 6.50 1.12 3.38 1.33 2.79 1.45 2.15 1.86 1.68 2.21 1.48 2.69 1.27 3.84 1.22 4.40 1.10 7.30
7.66 1.11 3.57 1.33 2.74 1.50 2.55 1.57 2.41 1.63 2.11 1.80 1.89 2.02 1.66 2.35 1.53 2.66 1.44 2.96 1.18 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.36 1.87 2.01 1.40 2.95
3.85 1.26 3.04 1.38 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.73 1.31 3.39 1.36 2.32 1.67 1.91 1.99 1.65 2.36 1.40 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.55 1.47 1.91 1.83 1.52 2.44
5.95 1.13 5.55 1.15 2.59 1.50 1.92 1.88 1.53 2.50 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Букмекер Да Нет
2.25 1.64
Где смотреть матч Рома - Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Сассуоло

Исход игры
Рома
89.6% (129)
Ничья
6.9% (10)
Сассуоло
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
68.31% (97)
Меньше
31.69% (45)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
2:1 Рома
47.9% (69)
2:0 Рома
19.4% (28)
3:1 Рома
8.3% (12)
1:0 Рома
7.6% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Рома
2.8% (4)
1:2 Сассуоло
2.8% (4)
3:2 Рома
2.1% (3)
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