  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Рома
 
Позже

Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.56
2. Верету Жордан 4 (3) 0.44
3. Педро Родригес 3 0.33
4. Джеко Эдин 3 0.33
5. Спинаццола Леонардо 1 0.11
6. Майораль Борха 1 0.11
7. Перес Карлес 1 0.11
8. Кумбулла Мараш 1 0.11
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.56
2. Берарди Доменико 4 (1) 0.44
3. Джуричич Филип 3 0.33
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.22
5. Кирикеш Влад 1 0.11
6. Дефрель Грегоре 1 0.11
7. Бога Жереми 1 0.11
8. Бурабия Мехди 1 0.11
9. Лопес Максим 1 0.11
10. Феррари Джанмарко 0 0
11. Рожерио да Силва 0 0
12. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 3 0
2. Верету Жордан 2 0
3. Ибаньес Рожер 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Педро Родригес 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Пеллегрини Лоренцо 1 0
8. Кумбулла Мараш 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 4 0
2. Кирикеш Влад 2 0
3. Лопес Максим 2 0
4. Феррари Джанмарко 2 0
5. Джуричич Филип 1 0
6. Бурабия Мехди 1 0
7. Берарди Доменико 1 0
8. Айхан Кан 1 0
9. Марлон 1 0
10. Кирьякопулос Георгиос 1 0
11. Траоре Хамед 1 0
12. Рожерио да Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Сассуоло 5.26% (1) 10.53% (2) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5) 42.11% (8)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма
Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Сассуоло 4:2 Рома Серия A Рома 4:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Рома 87.5% (49)
    X 7.1% (4)
    Сассуоло 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Сассуоло
    1.79
    4.35
    4.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.30 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.20 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 4.35 4.70
      1.74 4.29 4.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.50 0.00 6.00 1.10 5.10 1.14 2.85 1.41 2.33 1.63 2.03 1.85 1.82 2.06 1.47 2.70 1.33 3.30 1.16 5.20 1.13 5.40 1.05 9.30 1.03 9.90
    6.30 1.13 5.35 1.16 2.91 1.42 2.31 1.63 1.86 2.15 1.47 2.72 1.34 3.32 1.16 5.35 1.13 6.15 1.05 10.75
    6.80 1.13 2.98 1.43 2.68 1.52 2.37 1.65 2.03 1.88 1.81 2.09 1.63 2.40 1.32 3.59 1.13 6.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.42 1.75 2.08 1.31 3.40
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.68 1.32 2.96 1.45 2.11 1.81 1.76 2.17 1.54 2.64
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.25 1.60 1.68 2.11 1.41 2.80
    5.95 1.13 4.55 1.20 2.22 1.66 1.66 2.22 1.40 2.95 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.45 2.70
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.55
    Где смотреть матч Рома - Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Рома - Сассуоло

    Исход игры
    Рома
    87.5% (49)
    Ничья
    7.1% (4)
    Сассуоло
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    37.5% (21)
    2:0 Рома
    28.6% (16)
    3:1 Рома
    7.1% (4)
    3:0 Рома
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    1:0 Рома
    3.6% (2)
    1:2 Сассуоло
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный