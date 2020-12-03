Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сассуоло
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|5
|0.56
|2.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.44
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.33
|4.
|Джеко Эдин
|3
|0.33
|5.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.11
|6.
|Майораль Борха
|1
|0.11
|7.
|Перес Карлес
|1
|0.11
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.11
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|11.
|Перес Бруно
|0
|0
|12.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.56
|2.
|Берарди Доменико
|4 (1)
|0.44
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.33
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.22
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.11
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.11
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.11
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.11
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.11
|10.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристанте Бриан
|3
|0
|2.
|Верету Жордан
|2
|0
|3.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Педро Родригес
|1
|0
|6.
|Сантон Давиде
|1
|0
|7.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|4
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|3.
|Лопес Максим
|2
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|5.
|Джуричич Филип
|1
|0
|6.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|7.
|Берарди Доменико
|1
|0
|8.
|Айхан Кан
|1
|0
|9.
|Марлон
|1
|0
|10.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|11.
|Траоре Хамед
|1
|0
|12.
|Рожерио да Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Сассуоло
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|42.11% (8)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|12.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|16 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Исход игры
Рома
87.5% (49)
Ничья
7.1% (4)
Сассуоло
5.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
59.26% (32)
Нет
40.74% (22)
Популярный счёт
2:1 Рома
37.5% (21)
2:0 Рома
28.6% (16)
3:1 Рома
7.1% (4)
3:0 Рома
5.4% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
1:0 Рома
3.6% (2)
1:2 Сассуоло
3.6% (2)
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